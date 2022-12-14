Растут как гриппы

14 декабря президент России в режиме видео-конференц-связи встретился с членами правительства и сначала обсудил с ними эпидемиологическую ситуацию в стране. Она, как выяснилось, более чем тревожная. С подробностями о том, когда надо было делать прививку от гриппа,— специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди в белых халатах готовы и к гриппу тоже

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Люди в белых халатах готовы и к гриппу тоже

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Я вижу, что, к сожалению, у нас ОРВИ и грипп растет, чуть ли не 30–35% в неделю, по-моему,— сообщил Владимир Путин участникам совещания и обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.— Анна Юрьевна, ситуация какая сегодня?

— Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги! — сказала та, появившись на экране, и я даже вздрогнул.

Это явление так напоминало ковидные времена, никем вообще-то не забытые, когда Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова на таких еженедельных встречах с членами правительства обязательно сообщали о состоянии той многомесячной справедливой освободительной борьбы с коронавирусом и о переменных успехах на этом фронте, что как вспомнишь, так и в самом деле вздрогнешь.

С другой стороны, само появление этих людей на экране имеет терапевтический эффект, а точнее, психотерапевтический — все-таки победа была за нами, хоть и, может, позиционная.

— Владимир Владимирович, вы, безусловно, правы, так и есть, мы видим напряженную эпидситуацию в Российской Федерации на сегодняшний день,— рассказала Анна Попова.— Она обусловлена двумя эпидпроцессами. Это рост заболеваемости COVID, он небольшой, мы наблюдаем его четвертую неделю после предыдущего двухмесячного снижения, он на уровне 10–11% каждую неделю, но он есть, и он будет продолжаться.

В этом признании нет никаких сомнений, и слава богу, что такое признание последовало: по крайней мере не скрывают. Я, например, подтверждаю: только что коронавирусом переболели не только мой восьмимесячный сын (заболел первым, а где подхватил, не можем понять до сих пор), но и его мама, а также и оба ее родителя, то есть все четверо, и после прививок. И не надо думать, что ковид нынче не тот, что слаб, а мы сильны: болели тяжко.

Второй эпидпроцесс, по словам Анны Поповой, сезонный и очень мощный:

— Выраженный рост суммы ОРВИ, группы респираторных инфекций и гриппа. В самом деле неделя к неделе — плюс 30–35%. Последняя, предпоследняя неделя — как раз именно это увеличение и произошло как среди заболевших, так и среди госпитализированных. Поэтому большее напряжение для системы здравоохранения сегодня вызывает эпидситуация с гриппом и ОРВИ.

Кажется, все, что бы ни говорила госпожа Попова, будет, хочешь ты или нет, успокаивать и даже баюкать:

— Хочу отметить, что с начала ноября текущего года ситуация стала ухудшаться во многих странах мира Северного полушария. Наша система мониторинга, эпиднадзора сработала раньше — мы в октябре обнаружили первые вирусы гриппа. А в Российской Федерации преимущественным из гриппозных вирусов является вирус гриппа H1N1, он дописывается еще 09, потому что это пандемический вариант гриппа 2009–2010 годов. Он тогда появился первый раз, вызвал достаточно тяжелую пандемию, особенно потому что на тот момент не было ни вакцины, ни специфического лекарства и лечения. Сегодня, спустя шесть лет,— а в предыдущий раз он высокие цифры показывал в сезоне 2015–2016 годов,— он вернулся в Российскую Федерацию и является превалирующим.

А на самом деле она говорила не то что утешающие, а безутешные вещи. Грипп вызывает тяжелую пандемию и способен уйти в основном для того, чтобы вернуться.

— Мы нашли его в октябре,— говорила Анна Попова о старом знакомом, кажется, даже не без симпатии, как о шалуне и проказнике, которого стоит примерно наказать.— Наша система мониторинга и система научных исследований позволили оценить его. Мы увидели, что вирус абсолютно совпадает с вакцинным штаммом. То есть то, что использовалось для приготовления наших четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса гриппа. И также этот вирус гриппа не изменил своей чувствительности к тем лекарственным препаратам, которые производятся в Российской Федерации и являются специфичными именно для этого вируса гриппа.

Самые эффективные российские вакцины являются, как известно, четырехкомпонентными, притом что на Западе распространена уже пятикомпонентная. Но в этих и особенно в других делах Запад нам уже давно, как известно, не указ.

— В рамках подготовки к сегодняшней ситуации были проведены мероприятия по вакцинации населения против гриппа,— сообщила Анна Попова.— Все вакцины были изготовлены в срок. С сентября мы начали вакцинацию, за три месяца было привито почти 52% населения Российской Федерации — это 75 100 000 человек.

Это была оптимистичная информация, но только если осознавать, что входишь в 52%, а не в оставшиеся 48%.

— Сегодня можем говорить,— продолжала Анна Попова,— о высокой эффективности вакцинации, потому что среди заболевших лабораторно подтвержденным гриппом... к сожалению, не все случаи гриппа сегодня лабораторно обследуются, я скажу об этом чуть позже... количество привитых — чуть больше 300... Всего 300! То есть это очень небольшой процент,— меньше 1%! — который говорит об эффективности наших мер.

К сожалению, все это в каждом индивидуальном случае подтверждается (или опровергается) лишь экспериментальным путем.

Между тем Анна Попова казалась даже безжалостной. Она ведь начала говорить о проявлениях, которыми, видимо, не хотела расстраивать в начале:

— Вместе с тем я бы хотела отметить, что, как и во всем мире, мы сегодня отмечаем высокую активность вирусов негриппозной этиологии. В общей структуре вирусов, которые мы выделяем, мы видим высокий удельный вес риновирусов — порядка 10%; респираторно-синцитиальных вирусов и метапневмовирусов: первые — 10%, вторые — 7%. Это вирусы, которые, к сожалению, нередко вызывают пневмонию в дальнейшем. Их увеличение в общей доле тоже нетипично пока для Российской Федерации. Так же и во всем мире происходит. Раньше мы таких больших удельных значений не наблюдали.

Она объяснила, в чем главная опасность при лечении:

— Это требует специальной методики оценки и, главное, дифференциальной диагностики. Нам очень важно сегодня различать COVID, грипп и другие вирусные инфекции, потому что лечение принципиально противоположное. Если лечить грипп — нужна одна схема, если лечить COVID — другая схема, и здесь нельзя ошибиться.

И можно не сомневаться, что одно все равно будут время от времени принимать за другое.

— Учитывая также, что COVID сегодня протекает более чем в 90% в форме ОРВИ, начало одинаковое,— продолжала подробно разъяснять Анна Попова, и это было лучшее, что она могла сделать,— оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение о том, чтобы использовать схему, которая была принята для тестирования на COVID, для тестирования на грипп. Мы оценили возможности: возможности есть, оснащение лабораторным оборудованием достаточно хорошее. Отечественных тестов, по данным Минпромторга и по тому, что мы видим на рынке, достаточно. Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа у всех,— точно так же, как и по COVID,— у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей.

И тут, конечно, никаких возражений. Тестируйте нас как хотите, как вам удобно — только выявляйте, пожалуйста, и отличайте ОРВИ от гриппа и тем более от ковида.

Про ковид было сказано отдельно:

— В ноябре—декабре мы находились и сейчас находимся на 106-м месте в мире по заболеваемости. Заболеваемость невысокая, она в пять раз меньше, чем годом раньше, чем в ноябре прошлого года (это пока; и просто в ноябре прошлого года она была слишком высокой.— А. К.), но все равно вызывает у нас определенную настороженность. Поэтому мы сохраняем тестирование на уровне 250–300 тыс. исследований в сутки. Этого достаточно на сегодняшний день, чтобы четко выявлять всех заболевших. Мы остаемся в десятке стран-лидеров в мире по охвату тестированием.

По крайней мере в это верится. Но не всем. Можно не сомневаться, что ряды антиваксеров, сформировавшиеся два года назад, сейчас пополнят и те, кто слишком хорошо все знают о прививке от гриппа.

— Штамм, который вызывает напряжение в Европе,— так называемый BQ1 и BQ1.1,— в Российской Федерации выявляется в единичных случаях: менее 1% от общего количества проводимых исследований, притом что в Испании — 78%, во Франции — почти 60% и в Германии — 16%,— продолжала госпожа Попова,— но значимого влияния на эпидситуацию в этих странах мы не видим. Но вместе с тем риски связаны с тем, что сегодня специфическое лечение для этого геноварианта пока не предложено нашими учеными.

Впрочем, контакты россиян с западными странами сейчас в таком состоянии, что беспокоиться и не о чем. А те, кто уезжает, не спешат вернуться и предпочитают пополнять печальную статистику там.

Не умолчала Анна Попова и об актуальном:

— Уважаемый Владимир Владимирович, мы вовлекаем и новые территории. Мы организовали эпиднадзор и эпидмониторинг на новых четырех территориях. Они подключены ко всем нашим аналитическим системам, и еженедельно, несколько раз в неделю, проводим семинары. Коллеги очень заинтересованы в вовлечении в нашу нормативную базу!

В этой ситуации речь идет тогда о ежедневном подвиге. Тестируют, можно сказать, на передовой, или тех, кто на передовой, ибо ею так или иначе являются все новые территории. И ОРВИ или даже грипп — не самое страшное, что может случиться с человеком на передовой или даже в самом центре Донецка. То есть может быть и ковид.

— Сегодня в целях минимизации риска как мера профилактики, рутинная мера, хорошо известная и привычная, но достаточно эффективная, используется разобщение детей,— добавила Анна Попова.

На разобщении страна находилась, как известно, два с лишним года. И вот это великое слово прозвучало снова. А «разобщение детей»... Ну что ж, звучит страшновато или просто страшно, но, видимо, это неизбежно и приведет к результату.

— Приостановление учебно-воспитательного процесса,— также сказала госпожа Попова.— Эта мера вводится с учетом фактической заболеваемости. При отсутствии 20% детей в классе, в школе или в детском саду в группе этот класс и школа закрываются на карантин, дети разобщаются (не нужно этих душераздирающих деталей! — А. К.). Это не дает вирусу распространяться ни среди детей, ни в другие возрастные группы — ни в старшие, ни в младшие! На сегодняшний день частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и 12 662 классах. Эти меры будут продолжаться.

Да, дети будут разобщены.

— Спасибо вам,— не зря оговорился российский президент, ибо добавил: — Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас: «Нужно делать прививку или нет?» Вы мне сказали: «Да, надо сделать». Докладываю: вчера сделал.

— Спасибо вам большое за это! — поблагодарила его Анна Попова.

И тут уж кто кого переблагодарит.

— Всем коллегам тоже советую,— произнес Владимир Путин.— Сегодня занимался спортом с утра, как обычно, в обычном режиме,— все нормально, без всяких вопросов!

Владимир Путин не пояснил, от чего была прививка, но по контексту разговора ясно, что от гриппа. Это подтвердил мне позже и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Проблема, может быть, только в том, что еще в начале прошлой недели Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» говорила: «На этой неделе тем, кто еще не вакцинировался, вакцинироваться нужно. А на следующей (то есть на этой, текущей.— А. К.) это будет уже несвоевременно».

А в среду в эфире радио КП она констатировала: «Сейчас уже поздно и не нужно».

Теперь это высказывание зазвучало особенно остро.

Впрочем, у Анны Поповой, возможно, есть алиби: президент сам сказал, что спрашивал у нее «несколько дней назад».

Тогда еще, может быть, не было поздно.

А теперь все.

Андрей Колесников