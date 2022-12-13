Воспитатель со стажем

Российскому движению детей и молодежи нашли руководителя: им стал замминистра образования и науки Григорий Гуров. В министерстве он в том числе курировал работу проректоров по воспитательной работе в вузах и отвечал за проекты, проводимые в координации с Росмолодежью и администрацией президента. В частности, господин Гуров плотно занимался проектом «ДНК России», в рамках которого среди прочего предполагается подготовить специальный курс об основах российской государственности для студентов вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Гуров точно знает, каким путем должна идти российская молодежь

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Григорий Гуров точно знает, каким путем должна идти российская молодежь

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

13 декабря указом президента России председателем правления Российского движения детей и молодежи (РДДМ) назначен 37-летний Григорий Гуров. До этого он занимал должность заместителя министра образования и науки. В ближайшие выходные в Москве откроется первый съезд РДДМ, на котором делегаты должны утвердить его название.

Господин Гуров родился в Ставрополе, там же окончил экономический факультет Северо-Кавказского гуманитарно-технического института и практически с самого начала карьеры занимался вопросами молодежной политики. В 2010 году он поступил на работу в департамент по вопросам внутренней политики аппарата полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, в 2017-м занял пост замдиректора ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству» в Москве, а меньше чем через год перешел в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). На должность замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров был назначен 17 августа 2021 года и курировал там департаменты государственной молодежной политики и воспитательной деятельности, а также контрольно-ревизионный департамент.

Как объясняет “Ъ” осведомленный федеральный чиновник, на посту замминистра Григорий Гуров отвечал за реализацию государственной молодежной политики и совместные с Росмолодежью проекты — как, например, всероссийский конкурс для студентов «Твой ход».

Также господин Гуров курировал работу проректоров вузов по воспитательной работе. «Он фактически и выстроил эту систему»,— подчеркивает собеседник. Кроме того, по сведениям “Ъ”, чиновник был куратором от Минобрнауки проекта «ДНК России», в рамках которого планируется подготовить новый учебный курс для студентов — «Основы и принципы российской государственности». В сопроводительных документах к проекту Григорий Гуров значился как «организатор проекта». Задействованный в «ДНК России» источник “Ъ” говорит, что фактически замминистра осуществлял всю коммуникацию по проекту, в том числе взаимодействие своего ведомства с внутриполитическим блоком администрации президента. Еще один источник “Ъ”, близкий к администрации, объясняет, что в Минобрнауки господин Гуров тоже был направлен по рекомендации внутриполитического блока Кремля. А другой собеседник “Ъ”, знакомый с чиновником, добавляет, что тот является «давним соратником» главы Росмолодежи Ксении Разуваевой.

Напомним, что законопроект о создании РДДМ был внесен в Госдуму представителями всех фракций 19 мая 2022 года, в день 100-летнего юбилея советской пионерии. Среди целей движения были названы содействие развитию госполитики в интересах детей, участие в их воспитании, создание возможностей для их всестороннего развития и подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных ценностей, традиций народов РФ, достижений российской и мировой культуры», а также развитие у детей «общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к отечеству».

По организационной форме РДДМ является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением. Его костяк должны составить школьники.

Ранее источники “Ъ” в администрации президента говорили, что РДДМ должно будет объединить школьников всей страны за счет предоставления им многочисленных возможностей для самореализации. Предполагается, что в рамках РДДМ со школьниками будет проводиться и воспитательная работа, в том числе обучение ценностям, зафиксированным в Доктрине национальной безопасности РФ. При этом, как поясняли источники “Ъ”, за работой ячеек РДДМ в школах будут неформально наблюдать советники директоров по воспитательной работе, которые, в свою очередь, так же неформально курируются администрацией президента.

Андрей Винокуров