Воспитатель со стажем

Российскому движению детей и молодежи нашли руководителя: им стал замминистра образования и науки Григорий Гуров. В министерстве он в том числе курировал работу проректоров по воспитательной работе в вузах и отвечал за проекты, проводимые в координации с Росмолодежью и администрацией президента. В частности, господин Гуров плотно занимался проектом «ДНК России», в рамках которого среди прочего предполагается подготовить специальный курс об основах российской государственности для студентов вузов.
Григорий Гуров точно знает, каким путем должна идти российская молодежь
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
13 декабря указом президента России председателем правления Российского движения детей и молодежи (РДДМ) назначен 37-летний Григорий Гуров. До этого он занимал должность заместителя министра образования и науки. В ближайшие выходные в Москве откроется первый съезд РДДМ, на котором делегаты должны утвердить его название.
Господин Гуров родился в Ставрополе, там же окончил экономический факультет Северо-Кавказского гуманитарно-технического института и практически с самого начала карьеры занимался вопросами молодежной политики. В 2010 году он поступил на работу в департамент по вопросам внутренней политики аппарата полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, в 2017-м занял пост замдиректора ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству» в Москве, а меньше чем через год перешел в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). На должность замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров был назначен 17 августа 2021 года и курировал там департаменты государственной молодежной политики и воспитательной деятельности, а также контрольно-ревизионный департамент.
Как объясняет “Ъ” осведомленный федеральный чиновник, на посту замминистра Григорий Гуров отвечал за реализацию государственной молодежной политики и совместные с Росмолодежью проекты — как, например, всероссийский конкурс для студентов «Твой ход».
Также господин Гуров курировал работу проректоров вузов по воспитательной работе. «Он фактически и выстроил эту систему»,— подчеркивает собеседник. Кроме того, по сведениям “Ъ”, чиновник был куратором от Минобрнауки проекта «ДНК России», в рамках которого планируется подготовить новый учебный курс для студентов — «Основы и принципы российской государственности». В сопроводительных документах к проекту Григорий Гуров значился как «организатор проекта». Задействованный в «ДНК России» источник “Ъ” говорит, что фактически замминистра осуществлял всю коммуникацию по проекту, в том числе взаимодействие своего ведомства с внутриполитическим блоком администрации президента. Еще один источник “Ъ”, близкий к администрации, объясняет, что в Минобрнауки господин Гуров тоже был направлен по рекомендации внутриполитического блока Кремля. А другой собеседник “Ъ”, знакомый с чиновником, добавляет, что тот является «давним соратником» главы Росмолодежи Ксении Разуваевой.
Напомним, что законопроект о создании РДДМ был внесен в Госдуму представителями всех фракций 19 мая 2022 года, в день 100-летнего юбилея советской пионерии. Среди целей движения были названы содействие развитию госполитики в интересах детей, участие в их воспитании, создание возможностей для их всестороннего развития и подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных ценностей, традиций народов РФ, достижений российской и мировой культуры», а также развитие у детей «общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к отечеству».
По организационной форме РДДМ является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением. Его костяк должны составить школьники.
Ранее источники “Ъ” в администрации президента говорили, что РДДМ должно будет объединить школьников всей страны за счет предоставления им многочисленных возможностей для самореализации. Предполагается, что в рамках РДДМ со школьниками будет проводиться и воспитательная работа, в том числе обучение ценностям, зафиксированным в Доктрине национальной безопасности РФ. При этом, как поясняли источники “Ъ”, за работой ячеек РДДМ в школах будут неформально наблюдать советники директоров по воспитательной работе, которые, в свою очередь, так же неформально курируются администрацией президента.