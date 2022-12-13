Военно-китайные чипы

Как стало известно “Ъ”, правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Решение связано с тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. Ряд российских производителей электроники, по данным “Ъ”, уже тестировал китайские процессоры и считает, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов параллельного импорта. Пока ноутбуки на базе Loongson доступны для заказа в РФ на AliExpress, а участники рынка надеются найти способ поставки технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Источник “Ъ”, близкий к Минцифры, рассказал, что китайское правительство запретило поставку в РФ и другие страны процессоров Loongson на архитектуре собственной разработки LoongArch. По его словам, некоторые российские производители электроники уже тестировали эти чипы, но теперь приобрести партию невозможно. «Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson»,— поясняет собеседник “Ъ”.

Источник “Ъ” на рынке электроники подтвердил, что китайское правительство запретило экспорт процессоров Loongson во все страны, в том числе и в РФ, поскольку это оригинальное решение китайской электроники: «Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков».

Корпорация Loongson основана в 2002 году Академией наук Китая для создания альтернативы американским процессорам Intel и AMD. Весной 2021 года корпорация представила собственную архитектуру Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch), она совместима с программами, написанными под архитектуру Intel (X86) и AMD (ARM).

После начала военных действий на Украине ведущие производители процессоров, на которых работали в том числе отечественные компьютеры, СХД, серверы и др., Intel и AMD, приостановили поставки в РФ. После этого в России легализовали параллельный импорт: уголовная и административная ответственность за ввоз продукции без разрешения правообладателя была отменена. В перечне товаров, разрешенных для ввоза по каналам параллельного импорта, есть, в частности, продукция Intel (см. “Ъ” от 28 июня).

В случае блокировки параллельного импорта и истощения запасов процессоров Intel и AMD российские компании могли бы использовать продукцию Loongson, если бы не решение властей КНР, говорит директор компании «Промобит» Максим Копосов: «Сейчас оно сильного ущерба не нанесет, поскольку массовые проекты использования Loongson в России, скорее всего, еще не начаты». В то же время пока ноутбуки и материнские платы на Loongson можно купить на AliExpress, поэтому, возможно, запрет будет формальным, допускает эксперт. Корреспондент “Ъ” убедился, что такие товары доступны для заказа в РФ.

Крупные китайские компании, зависимые от мирового рынка, в любом случае стараются не афишировать поставки в РФ, говорит председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич: «По нашим сведениям, официальных заявлений по вопросу запрета поставок процессоров Loongson пока нет, но даже при негативном сценарии у РАСПП есть множество способов закупок подобных товаров, в том числе и через третьи, более мелкие компании».

Оборудование на архитектуре LoongArch пока мало представлено в России, если говорить о реальных поставках, а не исследовательских проектах, уточняет источник в российском производителе электроники. Чтобы наладить выпуск оборудования для российского рынка, гораздо проще и безопаснее использовать процессоры Intel, которых в мире миллиарды штук, считает собеседник “Ъ”: «К тому же по своим технологическим характеристикам китайские комплектующие хоть и опережают российские, все еще не дотягивают до американских». Но собеседник “Ъ” в другом производителе электроники рассказал, что их компания тестировала сервер на процессоре Loongson и пришла к выводу, что это «надежный, производительный и перспективный процессор, способный составить конкуренцию Intel».

Тимофей Корнев