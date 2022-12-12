Украине протянут платформу помощи

Страны «Группы семи» решили создать международную платформу для координации финансовой помощи Киеву. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, восстановление Украины будет глобальной задачей, сопоставимой с планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны. Между тем 12 декабря российско-украинский конфликт обсуждался не только на онлайн-саммите G7 вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Брюсселе в это время главы МИДов Евросоюза пытались согласовать девятый пакет санкций против РФ и выделение дополнительных миллиардов евро Киеву. В обоих случаях дипломаты до конца не преуспели, однако, заверил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель, в ближайшее время финальное решение будет принято — возможно, до конца недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был вынужден признать, что девятый пакет санкций ЕС против России так и не был согласован. Но пообещал сделать это в ближайшие дни

Фото: Virginia Mayo / AP Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был вынужден признать, что девятый пакет санкций ЕС против России так и не был согласован. Но пообещал сделать это в ближайшие дни

Фото: Virginia Mayo / AP

С приходом новой недели российско-украинский конфликт вновь оказался в центре военно-дипломатических обсуждений на Западе. В понедельник, 12 декабря, министры иностранных дел стран Евросоюза собрались в Брюсселе, чтобы обсудить выделение дополнительных средств на оборонную помощь Киеву, а также попытаться согласовать девятый пакет санкций против России. По обоим пунктам повестки, как признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, среди стран существуют разногласия. Еще перед заседанием Совета ЕС господин Боррель отметил, что согласовать очередные ограничения «будет нелегко, поскольку есть разные взгляды». Изначально Еврокомиссия предложила внести в девятый пакет рестрикции против 200 физических лиц, компаний и организаций, включая три банка, предприятия военно-промышленного комплекса и горнодобывающей промышленности. Кроме того, ЕС планирует запретить вещание нескольких российских телеканалов на территории объединения.

Как уточнило издание Euobserver со ссылкой на черновик документа, санкции должны затронуть более 140 физических лиц из РФ, включая режиссера Никиту Михалкова, певца Григория Лепса, блогера Дмитрия Пучкова (Гоблин), ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, политолога Сергея Михеева. Кроме того, под санкциями могут оказаться четыре члена семьи бизнесмена Юрия Ковальчука, который сам находится под санкциями США, ЕС и ряда других стран еще с 2014 года. В пакет рискуют попасть также «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, НТВ, «Россия 1». Телеканалы, согласно проекту, могут лишиться лицензии на вещание в странах ЕС.

Несмотря на то что в нынешнем пакете нет мер, например, против энергетической сферы, которые могли бы как-то негативно сказаться на ком-то из членов ЕС, будущее списка во многом упирается в позицию Венгрии, сообщило агентство Reuters.

Неназванный чиновник ЕС в комментарии медиа назвал это «дипломатией шантажа»: блокируя ограничения, Будапешт пытается выторговать для себя разблокировку средств Евросоюза, предоставление которых было заморожено Еврокомиссией из-за подозрений в отходе республики от демократических принципов.

Уже в середине дня стало известно, что главы МИДов не смогли согласовать девятый пакет и работа над ним была вновь спущена на уровень послов стран—членов ЕС. Впрочем, то, что его согласуют, сомнений не вызывает. Как отдельно отметил 12 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто, девятый пакет не будет затрагивать сферу ядерной энергетики, вызывающую опасения у этой страны. При этом, господин Сийярто уточнил, что Венгрия выступила против включения ряда россиян в черные списки, поскольку, по ее мнению, это бы блокировало каналы связи с РФ. Он подчеркнул, что в итоге в пакет попадут 141 человек и 47 организаций.

На пресс-конференции по итогам Совета ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что работа над девятым пакетом будет продолжена и финальное решение ожидается уже на этой неделе.

Он также обвинил Москву в использовании зимы как оружия и попытках «заморозить украинский народ». По его мнению, это военное преступление и преступление против человечества. Господин Боррель отметил, что «украинцы заслуживают уважения, но еще больше заслуживают помощи — от финансовой до военной». Он заверил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине и восстанавливать разрушенную инфраструктуру. При этом объем финансовой помощи Киеву, как и санкции против РФ, не был до конца согласован. Тем не менее, по словам господина Борреля, Европейский фонд мира, осуществляющий в том числе поставки оружия Украине, может быть расширен на дополнительные €3,5 млрд. «Россия уже проиграла эту войну морально и политически, но Украина должна победить»,— заключил Жозеп Боррель.

Между тем Совет ЕС принял в понедельник резолюцию, в которой предостерег «Иран от любых новых поставок оружия России, в частности, от любых шагов в направлении поставок России баллистических ракет малого радиуса, которые привели бы к серьезной эскалации конфликта». Главы МИДов пообещали, что «Евросоюз продолжит реагировать на любую поддержку российской агрессии в отношении Украины». В МИД Ирана 12 декабря заверили, что сотрудничество Москвы и Тегерана «основано на общих интересах, оборонное сотрудничество двух стран не направлено против какой-либо третьей страны». Официальный представитель МИДа республики Насер Кананни отметил, что решение нынешнего кризиса — это «политический диалог, который необходим для установления мира и прекращения войны». Тем не менее в понедельник ЕС расширил санкции против Тегерана, добавив в черный список 20 человек и одно юридическое лицо, а также ввел ограничения против четырех компаний, связанных с производством беспилотников.

Впрочем, одним заседанием Совета ЕС обсуждение Украины не ограничилось. Темп дипломатической активности вокруг конфликта на минувших выходных задал украинский лидер Владимир Зеленский, поговоривший по телефону с президентами Турции, Франции и США. Все трое заверили коллегу в дальнейшей поддержке Киева, однако наиболее примечательной вышла беседа с Джо Байденом. В ее ходе господин Зеленский предложил хозяину Белого дома организовать «глобальный саммит мира» с целью реализовать украинскую формулу урегулирования конфликта из десяти шагов, которую он ранее представлял на других площадках. По словам президента Украины, собеседник воспринял идею позитивно.

«Уже начинаем работать над глобальным саммитом мира, который сделает формулу мира реальностью»,— заявил Владимир Зеленский.

В отчете Белого дома о саммите ничего не говорится, но утверждается, что «президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским открытость справедливому миру» и пообещал и дальше оказывать всяческую поддержку Украине. Как именно «глобальный саммит мира» должен приблизить мир на земле, никто не уточнил.

По итогам разговора Владимир Зеленский также напомнил, что на 12 декабря был запланирован онлайн-саммит G7, куда пригласили и его. «Будут новости»,— заинтриговал накануне президент Украины. Встреча под председательством Германии прошла в режиме видеоконференции и была закрыта для СМИ, однако по ее итогам «Группа семи» выпустила большое заявление. «В этом году перед лицом незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины мы были сплочены как никогда, были вместе с Украиной и непоколебимы в приверженности нашим общим ценностям, основанным на правилах многостороннего порядка и международного сотрудничества»,— говорится в документе. Пообещав поддержку Киеву «столько, сколько потребуется», страны G7 выразили готовность полностью восстановить и защитить энергетическую и водную инфраструктуру Украины, а также приверженность «усиливать экономическое давление на Россию». Они намерены активизировать усилия по этим вопросам уже 13 декабря на международной конференции в Париже — особенно в удовлетворении потребностей Украины пережить нынешнюю зиму.

«Группа семи» решила, что главам минфинов необходимо собраться в ближайшее время, чтобы отдельно обсудить совместную поддержку Украины в 2023 году. Возможно, новости, которые накануне анонсировал господин Зеленский, заключались, в частности, в том, что G7 решила создать «межведомственную платформу координации доноров», которая должна способствовать предоставлению Украине краткосрочной и долгосрочной помощи.

Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, «восстановление Украины станет задачей, вероятно сравнимой с планом Маршалла после Второй мировой войны». По его словам, в инициативе, помимо союзников, должны принять участие и международные финансовые институты.

Владимир Зеленский по итогам саммита рассказал, что заверил союзников в необходимости трех шагов, которые «ускорят наступление мира». Так, политик потребовал от коллег, во-первых, больше оружия, во-вторых, сохранения «финансовой, энергетической и социальной стабильности» и, в-третьих, «новой дипломатии». По его словам, Киев сейчас чувствует «возможность использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение всех наших людей и наших территорий».

Алексей Забродин