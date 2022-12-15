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Коммерсантъ FM
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Вирусы взялись за старое

Как в России увеличивается заболеваемость свиным гриппом

Россию все сильнее накрывает волна гриппа и ОРВИ: в Ростовской области, например, эпидпорог с начала декабря превышен на 123%, в Санкт-Петербурге — почти на 80%, в Свердловской области — на 70%. Лидирует среди сезонных вирусов свиной грипп, объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В московском депздраве “Ъ” уточнили, что сейчас в популяции циркулируют «отдаленные потомки» вируса, вызвавшего масштабную эпидемию 2009 года. Инфекционисты не видят в этом ничего удивительного: свиной грипп каждый эпидсезон борется за лидерство с другим вирусом гриппа — H3N2. Нынешний всплеск эксперты объясняют необходимостью россиянам «отдать иммунный долг» за два года антиковидных мер, и обещают, что после естественного «проэпидемичивания» в следующем сезоне можно ожидать более гладкого течения сезонной ОРВИ.

Медики признают высокий рост заболеваемости гриппом, но не склонны считать его экстраординарным

Медики признают высокий рост заболеваемости гриппом, но не склонны считать его экстраординарным

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Медики признают высокий рост заболеваемости гриппом, но не склонны считать его экстраординарным

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рост заболеваемостью гриппом в России — на 35% в неделю — оказался настолько стремительным, что президент Владимир Путин посвятил ему в среду значительную часть своего совещания с членами правительства. Президент признался, что привился от гриппа сам, призвав коллег последовать примеру. Отметим, по данным санитарной службы, вакцинацию в этом году прошли 74 млн россиян ­— почти 52% населения страны, тогда как планировалось до 1 декабря вакцинировать не менее 60% граждан.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее объявила о завершении прививочной кампании в стране, подчеркнув, что делать прививку сейчас «уже поздно».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил президенту, что доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, а среди заболевших высокий процент детей школьного возраста: на возрастную группу от 7 до 14 лет приходится 23% и на детей дошкольного возраста — более 18%. Министр добавил, что наиболее распространенным в этом сезоне в России стал H1N1 — свиной грипп. Он особенно тяжело протекает у беременных женщин, людей с диабетом и лиц старше 60 лет.

Данные министра подтвердили “Ъ” в департаменте здравоохранения Москвы. Там уточнили, что Москва регулярно стала применять технологии полногеномного секвенирования во время распространения коронавирусной инфекции в августе 2021 года. «В настоящее время мы проводим такую работу по расшифровке полного генома вируса гриппа. Данные показывают, что сейчас в популяции циркулируют новые генетические линии гриппа А (H1N1, или свиной грипп), то есть его "отдаленные потомки"»,— сообщили в столичном депздраве. В пресс-службе департамента подчеркнули, что выделенные штаммы хотя и кардинальным образом отличаются от генома вируса, циркулирующего во время эпидемии 2009 года, но не представляют большей опасности. В мэрии Москвы не сообщили статистику заболеваемости, однако заверили, что все городские медорганизации как амбулаторного, так и стационарного уровня «обеспечены необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим».

В Ростовской области за последнюю неделю выявлено 30 тыс. заболевших (72,5 на 10 тыс. населения), что на 123,8% выше установленного эпидемиологического порога, доложили в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом на предыдущей неделе в регионе было выявлено 22 тыс. заболевших, а две недели назад — 18 тыс. В связи с этим дончанам рекомендуют носить маски в общественных местах.

В Свердловской области за неделю с 5 по 11 декабря ОРВИ заболели почти 59 тыс. человек, из которых 29,44 тыс.— в Екатеринбурге. Средний многолетний уровень, по данным регионального управления Роспотребнадзора, превышен на 70,5%. В структуре заболеваемости 56% составляют дети. В Екатеринбурге на карантин по ОРВИ, по данным на 12 декабря, ушли 109 классов в 32 школах.

В Краснодаре недельный эпидпорог по ОРИ и гриппу в целом по всем возрастным группам превышен на 30,7%, а среди взрослого населения — на 66,1%. В детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях продолжается проведение «утренних фильтров» с обязательной термометрией, а при отсутствии в классе 20% детей образовательный процесс для их одноклассников переводится в дистанционный режим — это новая рекомендация федерального Роспотребнадзора.

Об «утренних фильтрах», в процессе которых выявляют детей и работников с симптомами ОРВИ «для их отстранения от учебного процесса», рассказали и в петербургском Роспотребнадзоре. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе за последнюю неделю превысила недельный эпидемический порог на 76,7%, для детей — на 71,1%. При этом 55% из общего числа заболевших — дети. Также возросло число больных с признаками среднетяжелой и тяжелой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации. Из-за этого с 14 декабря санитарные власти ввели ряд ограничений: масочный режим в больницах, поликлиниках и учреждениях социального обслуживания, запрет навещать больных, за исключением тяжелых и лежачих пациентов, запрет на плановую госпитализацию детей.

В Тюменской области с 5 по 11 декабря ОРВИ подтвердилась у 32,8 тыс. человек — на 80% больше, чем неделей ранее. В частности, рост заболеваемости среди школьников 7–14 лет составляет 83%, среди взрослых — 91%. На фоне ухудшения эпидобстановки все школы Тюмени перевели на дистанционное обучение, а учреждения допобразования должны либо перейти на дистанционный режим, либо приостановить работу.

В Татарстане за последнюю неделю зарегистрировано 28 836 случаев ОРВИ и гриппа, что на 39% больше, чем за аналогичный предыдущий период.

В Челябинской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога в два раза: среди взрослых в 2,5 раза, среди школьников — в 1,8, детей от трех до шести лет — в 1,4 раза. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 31,9% — на 10 тыс. населения зарегистрировано 172,2 случая заражения.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отмечает, что, по официальным данным, в целом по России эпидпорог по гриппу и ОРВИ в первую неделю декабря превышен на 70%, и это, по его словам, «очень много». Инфекционист объясняет такой стремительный рост прежде всего карантинными мероприятиями и добросовестным соблюдением гражданами мер индивидуальной защиты в течение двух лет пандемии. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов называет ситуацию, когда люди долгое время не сталкивались с инфекционными патогенами в сезон их циркуляции, «принципом иммунного долга».

Еще одной причиной стремительного роста заболеваемости, по мнению Сергея Вознесенского, может быть сам грипп: в прошлом году превалировал другой его вариант — H3N2, и к нынешнему лидеру — H1N1 — у большинства просто не сформировался иммунитет. Он объяснил, что два эти вируса гриппа А конкурируют друг с другом с 1970-х годов, и в том, что в этом году активнее распространяется свиной, нет ничего удивительного.

Наконец, по словам господина Вознесенского, в прошлом году из-за пандемии коронавируса значительно — на 20% — сократилась вакцинация от гриппа, и это тоже влияет на общую картину.

Как утверждает Иван Коновалов, если пройдет естественное «проэпидемичивание», то в следующем сезоне можно ожидать более гладкого течения сезонного ОРВИ.

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”

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