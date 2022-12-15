Вирусы взялись за старое

Россию все сильнее накрывает волна гриппа и ОРВИ: в Ростовской области, например, эпидпорог с начала декабря превышен на 123%, в Санкт-Петербурге — почти на 80%, в Свердловской области — на 70%. Лидирует среди сезонных вирусов свиной грипп, объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В московском депздраве “Ъ” уточнили, что сейчас в популяции циркулируют «отдаленные потомки» вируса, вызвавшего масштабную эпидемию 2009 года. Инфекционисты не видят в этом ничего удивительного: свиной грипп каждый эпидсезон борется за лидерство с другим вирусом гриппа — H3N2. Нынешний всплеск эксперты объясняют необходимостью россиянам «отдать иммунный долг» за два года антиковидных мер, и обещают, что после естественного «проэпидемичивания» в следующем сезоне можно ожидать более гладкого течения сезонной ОРВИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медики признают высокий рост заболеваемости гриппом, но не склонны считать его экстраординарным

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Медики признают высокий рост заболеваемости гриппом, но не склонны считать его экстраординарным

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рост заболеваемостью гриппом в России — на 35% в неделю — оказался настолько стремительным, что президент Владимир Путин посвятил ему в среду значительную часть своего совещания с членами правительства. Президент признался, что привился от гриппа сам, призвав коллег последовать примеру. Отметим, по данным санитарной службы, вакцинацию в этом году прошли 74 млн россиян ­— почти 52% населения страны, тогда как планировалось до 1 декабря вакцинировать не менее 60% граждан.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее объявила о завершении прививочной кампании в стране, подчеркнув, что делать прививку сейчас «уже поздно».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил президенту, что доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, а среди заболевших высокий процент детей школьного возраста: на возрастную группу от 7 до 14 лет приходится 23% и на детей дошкольного возраста — более 18%. Министр добавил, что наиболее распространенным в этом сезоне в России стал H1N1 — свиной грипп. Он особенно тяжело протекает у беременных женщин, людей с диабетом и лиц старше 60 лет.

Данные министра подтвердили “Ъ” в департаменте здравоохранения Москвы. Там уточнили, что Москва регулярно стала применять технологии полногеномного секвенирования во время распространения коронавирусной инфекции в августе 2021 года. «В настоящее время мы проводим такую работу по расшифровке полного генома вируса гриппа. Данные показывают, что сейчас в популяции циркулируют новые генетические линии гриппа А (H1N1, или свиной грипп), то есть его "отдаленные потомки"»,— сообщили в столичном депздраве. В пресс-службе департамента подчеркнули, что выделенные штаммы хотя и кардинальным образом отличаются от генома вируса, циркулирующего во время эпидемии 2009 года, но не представляют большей опасности. В мэрии Москвы не сообщили статистику заболеваемости, однако заверили, что все городские медорганизации как амбулаторного, так и стационарного уровня «обеспечены необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим».

В Ростовской области за последнюю неделю выявлено 30 тыс. заболевших (72,5 на 10 тыс. населения), что на 123,8% выше установленного эпидемиологического порога, доложили в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом на предыдущей неделе в регионе было выявлено 22 тыс. заболевших, а две недели назад — 18 тыс. В связи с этим дончанам рекомендуют носить маски в общественных местах.

В Свердловской области за неделю с 5 по 11 декабря ОРВИ заболели почти 59 тыс. человек, из которых 29,44 тыс.— в Екатеринбурге. Средний многолетний уровень, по данным регионального управления Роспотребнадзора, превышен на 70,5%. В структуре заболеваемости 56% составляют дети. В Екатеринбурге на карантин по ОРВИ, по данным на 12 декабря, ушли 109 классов в 32 школах.

В Краснодаре недельный эпидпорог по ОРИ и гриппу в целом по всем возрастным группам превышен на 30,7%, а среди взрослого населения — на 66,1%. В детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях продолжается проведение «утренних фильтров» с обязательной термометрией, а при отсутствии в классе 20% детей образовательный процесс для их одноклассников переводится в дистанционный режим — это новая рекомендация федерального Роспотребнадзора.

Об «утренних фильтрах», в процессе которых выявляют детей и работников с симптомами ОРВИ «для их отстранения от учебного процесса», рассказали и в петербургском Роспотребнадзоре. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе за последнюю неделю превысила недельный эпидемический порог на 76,7%, для детей — на 71,1%. При этом 55% из общего числа заболевших — дети. Также возросло число больных с признаками среднетяжелой и тяжелой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации. Из-за этого с 14 декабря санитарные власти ввели ряд ограничений: масочный режим в больницах, поликлиниках и учреждениях социального обслуживания, запрет навещать больных, за исключением тяжелых и лежачих пациентов, запрет на плановую госпитализацию детей.

В Тюменской области с 5 по 11 декабря ОРВИ подтвердилась у 32,8 тыс. человек — на 80% больше, чем неделей ранее. В частности, рост заболеваемости среди школьников 7–14 лет составляет 83%, среди взрослых — 91%. На фоне ухудшения эпидобстановки все школы Тюмени перевели на дистанционное обучение, а учреждения допобразования должны либо перейти на дистанционный режим, либо приостановить работу.

В Татарстане за последнюю неделю зарегистрировано 28 836 случаев ОРВИ и гриппа, что на 39% больше, чем за аналогичный предыдущий период.

В Челябинской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога в два раза: среди взрослых в 2,5 раза, среди школьников — в 1,8, детей от трех до шести лет — в 1,4 раза. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 31,9% — на 10 тыс. населения зарегистрировано 172,2 случая заражения.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отмечает, что, по официальным данным, в целом по России эпидпорог по гриппу и ОРВИ в первую неделю декабря превышен на 70%, и это, по его словам, «очень много». Инфекционист объясняет такой стремительный рост прежде всего карантинными мероприятиями и добросовестным соблюдением гражданами мер индивидуальной защиты в течение двух лет пандемии. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов называет ситуацию, когда люди долгое время не сталкивались с инфекционными патогенами в сезон их циркуляции, «принципом иммунного долга».

Еще одной причиной стремительного роста заболеваемости, по мнению Сергея Вознесенского, может быть сам грипп: в прошлом году превалировал другой его вариант — H3N2, и к нынешнему лидеру — H1N1 — у большинства просто не сформировался иммунитет. Он объяснил, что два эти вируса гриппа А конкурируют друг с другом с 1970-х годов, и в том, что в этом году активнее распространяется свиной, нет ничего удивительного.

Наконец, по словам господина Вознесенского, в прошлом году из-за пандемии коронавируса значительно — на 20% — сократилась вакцинация от гриппа, и это тоже влияет на общую картину.

Как утверждает Иван Коновалов, если пройдет естественное «проэпидемичивание», то в следующем сезоне можно ожидать более гладкого течения сезонного ОРВИ.

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”