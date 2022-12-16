Henkel отмывается от России

Немецкий концерн Henkel, выпускающий косметику и продукцию бытовой химии под брендами Schwafzkopf, Syoss, Fa, Persil, со следующего года будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием — Lab Industries. Ранее производитель рассчитывал уйти из РФ, уступив свой бизнес в стране другим бизнесменам. Но эксперты предполагают, что обособление российской части бизнеса может стать альтернативой продаже активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских поставщикам, где говорится, что с 1 января 2023 года компания будет вести свою деятельность в России как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries. В октябре этого года производитель подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз», обнаружил “Ъ” в базе ведомства.

В письме господин Быковских указывает, что в апреле 2022 года немецкая Henkel объявила об уходе с российского рынка и с тех пор «работает над реализацией этого решения, которое подразумевает передачу прав собственности». Необходимым условием для этого является независимость локальной компании от глобальных бизнес-процессов Henkel, уточняет он. В письме добавляется, что до начала 2023 года фирменное наименование компании остается ООО «Хенкель Рус». В компании на запрос “Ъ” не ответили.

Немецкий концерн в финансовом отчете за первое полугодие 2022 года указывал, что планирует продать свой бизнес в России и Белоруссии. Уход с этих рынков обойдется в €184 млн, говорилось в документе.

Henkel со штаб-квартирой в Дюссельдорфе работает в РФ с 1990 года. Выпускает продукцию под брендами Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», клей «Момент» на 11 российских заводах в Подмосковье, Перми, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской областях и Ставропольском крае. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Хенкель Рус» по итогам 2021 года составила 95,1 млрд руб., чистая прибыль превышает 7 млрд руб. Financial Times оценила долю доходов компании в России в 4,5%.

По словам источника “Ъ” в инвестиционных кругах, Henkel пока не удалось договориться о продаже бизнеса, что может быть связано, вероятно, с высокой оценкой в более €500 млн. При этом, добавляет он, желающие приобрести активы оказались связаны с лицами под западными санкциями. Справедливая стоимость российской части бизнеса немецкого концерна составляет не менее €600 млн, однако в текущей ситуации подобные сделки проходят со значительным дисконтом, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Обособление российского части бизнеса Henkel может быть обусловлено стремлением снизить политическое давление со стороны ЕС на компанию и выиграть время для предпродажной подготовки, считает эксперт. Он предполагает, что продажа бизнеса возможна частями, это позволит минимизировать уровень дисконта. Но даже в этом случае, по оценке господина Бурмистрова, за активы в России компании вряд ли удастся выручить более €250–300 млн.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что после обособления российского подразделения Henkel и смены названия локальный менеджмент компании может взять управление на себя. Это станет альтернативой продаже российского бизнеса, считает он. По мнению господина Габышева, передача управления местному менеджменту может включать возможность обратного выкупа в будущем немецкой стороной прав собственности на бизнес в РФ.

После начала военных действий РФ на Украине ряд крупных производителей косметики и средств личной гигиены объявили о сокращении своего присутствия в России. Американская Procter & Gamble (бренды Pampers, Lenor, Head & Shoulders) сообщила о прекращении капитальных инвестиций в российский рынок и сокращении ассортимента продукции. Colgate-Palmolive оставила в продаже только средства повседневного использования для здоровья и гигиены. Ввоз в РФ своих товаров для персонального ухода прекратила Johnson & Johnson (бренды Listerine, Clean & Clear, Carefree).

Алина Савицкая, Анатолий Костырев