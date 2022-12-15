Оговорочка по трейду

В черный список США попали Владимир Потанин с семьей, а также холдинг «Интеррос» и Росбанк. Теперь американским лицам запрещено любое взаимодействие с ними. Однако двух крупных активов бизнесмена санкции пока не коснулись. В группе «Тинькофф» господин Потанин владеет только 35%, а для ГМК «Норильский никель» Минфин США сделал специальную оговорку. Включение ГМК в SDN-лист могло резко обострить ситуацию на мировом рынке цветных металлов. Но юристы допускают, что даже с учетом формального выведения «Норникеля» из-под санкций к нему может возникнуть «повышенное внимание», а лично на господина Потанина усилится давление с целью покинуть пост главы ГМК.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Владимир Потанин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совладелец и президент «Норникеля» Владимир Потанин официально включен в SDN-лист США. Также в список попали холдинг «Интеррос» (владеет 36,14% «Норникеля»), члены семьи бизнесмена и принадлежащий ему Росбанк. Сам «Норникель» избежал санкций: OFAC отдельно оговаривает, что ГМК не является объектом санкций, «так как, по данным на 15 декабря, санкционным лицам не принадлежит 50% акций компании». Та же ситуация с другим крупным активом господина Потанина, Тинькофф-банком: в TCS Group бизнесмен контролирует только 35%.

Владимир Потанин оставался одним из немногих российских крупных бизнесменов, которых до последнего времени не касались наиболее жесткие западные санкции.

В июне он вошел в черный список Великобритании. Блокирующие санкции в отношении крупнейшего актива господина Потанина вызвали бы тяжелые последствия: доля ГМК на мировом рынке высокосортного никеля составляет 17%, палладия — 38%, платины — 10%, родия — 7%, меди и кобальта — по 2%. Опасения инвесторов об ограничении поставок из России уже приводили к панике на рынках: в марте LME приходилось останавливать торги никелем, после того как цена на металл превысила $100 тыс. за тонну.

«В текущем варианте санкции США, скорее всего, не повлияют на динамику цен на никель,— полагает Борис Красноженов из Альфа-банка.— С учетом роста спроса в Китае и в мире со стороны производителей как нержавеющей стали, так и аккумуляторных батарей цены в следующем году могут оставаться в диапазоне $25–30 тыс. за тонну». Партнер АБ ЕМПП Мерген Дораев полагает, что, подчеркивая исключение ГМК, «власти США пытаются избежать чрезмерного влияния на рынок никеля, аналогичного эффекту, который произвели санкции против "Русала" в 2018 году».

Партнер адвокатского бюро «А-Про» Екатерина Макеева добавляет, что для блокировки нужно владение на 50% и более, то есть формально «Норникель» и не попадал под санкции. Однако юрист допускает, что «в качестве «отголоска» после санкций в отношении одного из крупнейших акционеров на трансграничные поставки для компаний холдинга теперь будут обращать большее внимание таможенные брокеры и зарубежные производители».

В «Русале», который владеет 26,4% акций «Норникеля», заявили, что «заинтересованы в устойчивости компании». «Мы считаем, что абсолютным приоритетом менеджмента ГМК должно быть снижение санкционных рисков,— подчеркнула вице-президент "Русала" и член совета директоров "Норникеля" Елена Безденежных.— "Русал" не под санкциями, поэтому его присутствие в составе акционеров ГМК будет способствовать сохранению устойчивости».

Между тем изменение ситуации вокруг Владимира Потанина может повлиять на баланс в давно тлеющем конфликте акционеров ГМК.

В этом году завершается действие их соглашения, где закреплена дивидендная формула с выплатой 60% EBITDA ГМК. Позиция Владимира Потанина состоит в том, чтобы считать дивиденды не от EBITDA, а от свободного денежного потока, что привело бы к сокращению выплат, против чего выступает «Русал».

«При реализации худших сценариев влияние санкций было бы краткосрочным, так как "Норникелю" с учетом его роли на рынках металлов и масштабов потребовалось бы время на адаптацию к новым реалиям. На этот срок обсуждение дивидендной политики было бы отложено»,— полагает Кирилл Чуйко из БКС.

Но санкции в отношении Владимира Потанина могут активизировать требования его ухода с поста президента компании. В конце октября «Русал» подал на Владимира Потанина иск в лондонский суд, обвинив в нанесении ущерба акционерам в результате его руководства. Также алюминиевая компания потребовала его отставки, считая, что главой компании должен быть независимый руководитель. Юрист КА Delcredere Артем Касумян считает, что снизить риски и негативный эффект для «Норникеля» можно путем «изменения корпоративной структуры: минимизации в ней роли подсанкционных лиц».

Второй ключевой актив господина Потанина, Росбанк, выкупленный обратно у французской Societe Generale S.A. после начала военных действий на Украине, попал в SDN-лист отдельной строкой (наряду с рядом своих дочерних обществ, а также 17 зависимых компаний ВТБ). OFAC в пресс-релизе отмечает, что ЦБ относит Росбанк «к системно значимым кредитным учреждениям для правительства РФ». Аналогичный аргумент выдвигало управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании летом, вводя санкции против Владимира Потанина как раз из-за Росбанка. При этом США выдали лицензию до 15 марта на завершение всех операций с Росбанком и организациями, в которых он имеет контроль.

Росбанк — один из крупнейших частных российских банков. По данным «Интерфакса», по итогам 2021 года он занимал 11-е место по активам (1,58 трлн руб.) и 11-е место по капиталу (0,21 трлн руб.). «Интеррос» выкупил весной почти 100% акций банка, но в сентябре 7,5% акций были проданы инвесткомпании «Русфинанс» (принадлежит банку, бумаги предназначены для опционной программы для сотрудников), а в октябре 47,5% отошли благотворительному фонду Владимира Потанина. Вероятно, именно поэтому потребовалось прямое включение банка в SDN-лист.

В самом Росбанке заявили, что он «продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов».

Господин Потанин владеет и рядом других активов. ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"», по данным Kartoteka.ru, через ООО «Спорт Инвест» контролируется офшорами Whiteleave Holdings Limited и Britolina Consultants Limited. Они связаны со структурами «Интерроса». Представитель «Розы Хутор» на вопросы “Ъ” не ответил.

Но основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич сомневается, что ограничения существенно повлияют на компанию. «У нас фактически не осталось ни одного крупного собственника гостиниц, который не был бы в санкционных списках, и все они продолжают работу»,— говорит он. Эксперт отмечает, что все гостиничные операторы, считавшие российский рынок токсичным для своего бизнеса, его уже покинули.

«Интерросу» принадлежит 40% разработчика ПО «Рексофт» (среди клиентов — ВТБ, «Газпром-нефть», S7, «Пулково», «Почта России») и инвестфонд «Восход» (создан в сентябре 2021 года, его бюджет, по заявлениям «Интерроса», на ближайшие пять лет должен составить 10 млрд руб.), который ориентирован на поддержку высокотехнологичных стартапов.

В «Восходе» и «Рексофте» не ответили на вопросы “Ъ” о возможных последствиях санкций.

Евгений Зайнуллин, Анна Занина, Александра Мерцалова, Юлия Тишина