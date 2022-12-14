Мизулина призвала защитить права эмбрионов в пробирке

Сенатор Елена Мизулина пожаловалась, что эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, не имеют правовой защиты. По ее мнению, нужно законодательно урегулировать этот вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Мизулина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Елена Мизулина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Она подняла эту тему сегодня, 14 декабря, во время обсуждения в Совете федерации закона о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев. Госпожа Мизулина заявила, что когда происходит оплодотворение в пробирке, «эти половые клетки никак не защищены правовым образом».

«По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери и, соответственно, эмбрион беззащитный и с ним можно делать все, что угодно»,— утверждает сенатор (цитата по «РИА Новости»). Как именно предлагается защитить права эмбрионов, она не уточнила.

Совфед одобрил запрет на услуги суррогатных матерей в РФ для иностранцев почти единогласно — в поддержку закона проголосовал 141 сенатор, один воздержался. Теперь по закону пользоваться услугами суррогатной матери могут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокие россиянки, которые не могут по медицинским показаниям родить ребенка сами.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Суррогатное материнство выношено чиновниками».

Лаура Кеффер