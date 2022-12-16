Инвесткомпания Advent выкупит Maxar за $6,4 млрд

Совет директоров американского космического оператора Maxar Technologies единогласно одобрил предложение инвестиционной компании Advent о покупке бизнеса. Сумма сделки составит $6,4 млрд, стороны планируют закрыть ее к середине 2023 года.

Advent заплатит инвесторам Maxar по $53 за обыкновенную акцию, что выше рыночной стоимости ценных бумаг компании на 129%. «Сделка поможет Maxar в ускорении инвестиций и развитии спутниковых технологий нового поколения»,— говорится в пресс-релизе на сайте Maxar. В тексте уточняется, что компания продолжит работу в американской юрисдикции.

Maxar занимается разработкой космических технологий, в том числе производством разведывательных спутников для наблюдения Земли.

Андрей Сапожников