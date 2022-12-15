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Коммерсантъ FM
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Три по ноль пять, но эффект разный

ЕЦБ и Банк Англии последовали примеру ФРС США

После повышения учетной ставки ФРС США аналогичные шаги предприняли другие крупнейшие центробанки: на те же 0,5 процентного пункта ставку повысили Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Против рынков играют сейчас оценки риторики регуляторов и как недостаточно жесткой, и как слишком жесткой: всеобщее желание повышать ставки и далее для борьбы с мировой инфляцией как минимум увеличивает период слабого спроса в крупнейших экономиках и повышает вероятность их вхождения в рецессию, и все это завязано на неопределенность перспектив роста ВВП и производства в Китае.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард намерена повышать ставки заведомо выше уровня, которого от регулятора ожидают рынки

Глава ЕЦБ Кристин Лагард намерена повышать ставки заведомо выше уровня, которого от регулятора ожидают рынки

Фото: Michael Probst / AP

Глава ЕЦБ Кристин Лагард намерена повышать ставки заведомо выше уровня, которого от регулятора ожидают рынки

Фото: Michael Probst / AP

Неожиданностей со стороны ЕЦБ и Банка Англии в ответ на повышение в четверг ФРС США учетной ставки на 0,5 процентного пункта быть, видимо, не могло: в четверг Банк Англии и совет ЕЦБ приняли аналогичные и полностью ожидаемые решения. Разница между тремя повышениями ставок и реакцией рынков на них — не в логике принятия решений (в 2022 году центробанки мира, ранее практиковавшие «нестандартную» денежно-кредитную политику, вернулись к стандартной неокейнсианской логике), а в нюансах риторики регуляторов и в том, что ситуации в экономиках США, Великобритании и зоны евро при схожести основной проблемы, которую необходимо решать (высокая и превышающая пока прогнозы лета 2022 года инфляция), все же различаются.

Прежде всего интересно расхождение реакций британского фунта и евро на принятые решения — при схожих целях по инфляции. Фунт после объявления Банка Англии о повышении базовой ставки до 3,5% годовых (девятом подряд — до рекордного уровня с 2008 года) уверенно, хотя и незначительно дешевел, британские фондовые индексы снижались. В свою очередь, евро в момент пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард (новый уровень ставки — 2,5% годовых) немного дорожал к доллару США, хотя фондовые рынки все равно снижались. Доллар (ставка с 15 декабря — 4,5% годовых) накануне укреплялся, фондовые индексы стагнировали. Различие скорее в том, что Банк Англии продемонстрировал чуть меньший, чем ЕЦБ и ФРС, настрой на дальнейшее (признаваемое неизбежным во всех трех случаях) ужесточение ДКП. В заявлении Банка Англии оно скорее рассматривается как в минимальной степени, но условное (если события будут развиваться согласно прогнозу ноябрьского отчета регулятора, ставка будет повышаться и далее). Позиция ФРС — ставка будет держаться высокой до тех пор, пока не будет полной уверенности в снижении инфляционного давления. Наконец, позиция ЕЦБ — ставка в еврозоне должна быть выше ожиданий рынка по инфляции.

Аналогичные решения усиливают и аналогичные риски: практически нет сомнений в том, что действия трех регуляторов способны вернуть инфляцию в США, ЕС и Великобритании с лагом в месяцы на траектории, снижающиеся к 2% годовых (ожидания в экономиках остаются более или менее заякорены около этого показателя), вопрос лишь, сколько это будет стоить для ВВП и безработицы.

Великобритания находится в ситуации неглубокой рецессии уже сейчас, вопрос о рецессии в зоне евро дискуссионен, в США она маловероятна. Однако у происходящего есть важная составляющая: высокая роль внешней торговли для всех трех экономик делает рецессию в них зависимой от ситуации в экономике Китая: ее низкий рост в 2023 году неодинаково повлияет на три юрисдикции, и неизвестно, кто пострадает больше и на каком временном горизонте сильнее — США (быстро и по каналам, связанным с торговлей), Великобритания (более хрупкая после «Брексита» экономика) или ЕС (менее зависимый от КНР, но более неоднородный и уязвимый как непрямой участник российско-украинского вооруженного конфликта).

Дмитрий Бутрин

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