Совфед одобрил запрет на услуги суррогатных матерей в РФ для иностранцев

Совет федерации одобрил закон о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранцев и для одиноких мужчин. В поддержку документа проголосовал 141 сенатор, один воздержался, передает ТАСС. Теперь по закону пользоваться услугами суррогатной матери могут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокие россиянки, которые не могут по медицинским показаниям родить ребенка самостоятельно.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2021 года. В первом чтении он был принят в мае, в декабре его одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Один из авторов закона — бывший детский омбудсмен, вице-спикер Анна Кузнецова. Она говорила, что новый закон позволит сохранить 14 млрд руб. бюджетных денег, которые тратились на суррогатное материнство в интересах иностранных граждан.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Суррогатное материнство выношено чиновниками».

Лаура Кеффер