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Коммерсантъ FM
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Депутаты поговорили на чистоту языка

Госдума предлагает сверять родную речь с правительственными справочниками

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, корректирующий нормы использования русского языка как государственного. Сейчас русский язык обязателен к использованию в органах власти, на выборах, в судах, при оформлении документов, в СМИ, рекламе и некоторых других случаях, а употребление иностранных слов допустимо при отсутствии их «общеупотребительных аналогов». Законопроект предлагает обязать соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их и допустимые иностранные слова со справочниками, которые предстоит разработать кабмину. Пока одни депутаты Госдумы дискутировали о допустимости выражений «Петрушка ходил в оверсайз секонд-хенде тренче», другие не понимали, кто будет контролировать соблюдение норм.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект поправок в закон «О государственном языке РФ» внесло в Госдуму в октябре 2022 года правительство РФ. Сейчас в этом законе русский язык провозглашен государственным, и ст. 3 обязывает его использовать в ряде сфер, в том числе в органах власти, на выборах, в судах, при оформлении документов и написании имен географических объектов, в СМИ, рекламе, при показах кинофильмов и в других сферах (например, в нотариате и радиосвязи в самолетах на территории РФ). Cт. 6 закона не допускает использование слов и выражений, «не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)». Поправками предлагается сверять эти нормы со словарями и справочниками (их предстоит разработать правительственной комиссии). Отметим, некоторые телеграм-каналы и информагентства сообщили, что законопроект предлагает запретить «использование иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке». В действительности эта норма содержится в ст. 6 закона как минимум с 2013 года, тогда как в 2014 году в документ добавили еще и ремарку о недопустимости мата в русском языке при использовании его как государственного. При этом законопроект лишь предлагает сверять допустимость иностранных слов с теми же словарями.

Представлявшая проект в Госдуме замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева обратила внимание на норму об обязательной лингвистической экспертизе, которую с принятием поправок должны будут проходить все «проекты нормативно-правовых актов».

В целом принятие документа позволит «повысить уровень общей грамотности граждан» и «корректность использования языка», считает госпожа Васильева.

Содокладчик, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская с ходу предложила депутатам «поучаствовать в викторине», зачитав перевод поэмы «Мертвые души» на «современный русский язык», опубликованный в «Российской газете» (РГ): «Петрушка ходил в оверсайз коричневом секонд-хенде тренче и имел типикал фэйс. Характером он был больше сэд муд, чем разговорчивого…».

Судя по сайту РГ, депутат зачитала отрывок из «школьной классики в пересказе тиктокера», опубликованный в ноябре 2020 года. В этом материале, к слову, издание предлагало «современной бабушке» не ругать внуков «за слова "денсить", "кульный" и "краш"», поскольку «это нормальная для молодого человека игра с языком и словом». Однако госпожа Ямпольская сообщила, что комитет выступает за «чистоту родного языка» и фиксирование норм в словарях. Впрочем, депутат предсказала, что необходимые документы появятся не ранее 2025 года, а в их отсутствие предложила ко второму чтению поправок скорректировать законы о СМИ и о рекламе, чтобы «все эти безграмотные ударения, чудовищные склонения числительных, вульгаризмы, чуть ли не непристойности в эфире…прекратили считаться авторской манерой и стилистикой». Как быть с тем, что соблюдение норм русского языка как государственного в СМИ и рекламе и сейчас прописано в законе, Елена Ямпольская не объяснила. При этом депутат считает, что с принятием документа «мы сразу избавимся от всех этих оупенов, сейлов, фудкортов, кэшбэков, от этого лакейского суржика». Впрочем, заверила она, от иностранных вывесок и торговых марок избавляться все же пока не придется.

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Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов между тем не понял, кто будет контролировать исполнение новых норм. Николай Алексеенко из «Единой России» и вовсе счел русский язык «живым организмом, который развивается и отвечает требованиям времени», и поинтересовался, как ему проводить в родном городе конкурс «Брянские говоры», где есть «много своей специфики и каких-то суржиков». Татьяна Васильева сказала, что с контролем и ответственностью предстоит определиться правительственной комиссии, а для господина Алексеенко добавила, что механизмы контроля предстоит «прорабатывать с общественными организациями».

«Я так понимаю, мы сейчас можем взять любую речь, и у нас окажется, что многие слова имеют иностранное происхождение при наличии аналогов»,— рассудил Алексей Куринный из КПРФ, который опасается «возможных перегибов».

При этом у господина Куринного есть «большие сомнения в исполнимости (законопроекта.— “Ъ”) в целом». «Перегибов и неиспользования лексики, ставшей для нас очевидной», не хотелось бы и госпоже Васильевой, которая надеется, что в этом вопросе опять-таки разберется правительственная комиссия по русскому языку, собранная из лингвистов.

Проект принят Госдумой в первом чтении, на поправки отведено 30 дней.

Александр Воронов

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