Главой Фонда пенсионного и социального страхования назначен Сергей Чирков

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Единого фонда пенсионного и социального страхования. Распоряжение было подписано вчера, 14 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чирков

Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации Сергей Чирков

Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации

14 июля президент Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд. С 2023 года все работодатели будут уплачивать и пенсионные взносы, и платежи на социальное и медицинское страхование в виде единого платежа и исходя из наличия единой базы.

31 июля господин Мишустин освободил от должности главу ПФР Андрея Кигима. Временно исполняющим обязанности был назначен Сергей Чирков.

Господин Чирков приступил к работе в Пенсионном фонде (ПФР) в 2001 году в должности главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. До этого с 1999 по 2000 год работал на различных должностях в Фонде социального страхования РФ.

В феврале 2007 года стал руководителем департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. В июле 2012 года занял должность начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР. С 2018 года работал заместителем председателя правления Пенсионного фонда.

Подробнее об объединении ПФР и ФСС — в материале «Ъ FM» «Фонды сливаются воедино».

Милена Костерева