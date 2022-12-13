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Коммерсантъ FM
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Ferrari вернули под французское управление

Новым главой «Скудерии» назначен Фредерик Вассёр

Команда «Формулы-1» Ferrari во вторник объявила, что ее новым руководителем станет Фредерик Вассёр. Француз сменит на посту босса «Скудерии» Маттиа Бинотто, об отставке которого было сообщено в конце ноября. Вассёр стал третьим не итальянецем, которому доверили управление наиболее популярной гоночной командой мира. Последним легионером в руководстве Ferrari был знаменитый Жан Тодт, при котором команда на годы стала гегемоном «Формулы-1».

Фредерик Вассёр

Фредерик Вассёр

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Фредерик Вассёр

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В понедельник с разницей в полчаса две команды «Формулы-1» выдали пресс-релизы об изменениях в их руководстве. Первой выступила Alfa Romeo с заявлением о том, что ее директор Фредерик Вассёр ушел в отставку. Следом появился релиз от Ferrari о найме господина Вассёра на директорский пост в «Скудерии».

В заявлении Ferrari отмечается, что 54-летний Вассёр — именно тот руководитель, который способен продвинуть Ferrari вперед в силу имеющихся у него инженерных и управленческих навыков. Отметим, что назначение Вассёра в Ferrari сенсацией не стало. Туда его сватали уже несколько месяцев, а в понедельник основатель команды Sauber (она до конца первенства 2023 года будет выступать под брендом Alfa Romeo, а затем станет заводской командой Audi) Петер Заубер фактически подтвердил, что вопрос с переходом Вассёра решен. Господин Заубер отметил, что, «если поступает предложение от Ferrari, его приходится принимать».

К работе в Ferrari господин Вассёр приступит 9 января. После того, как все дела сдаст его предшественник — Маттиа Бинотто. Об увольнении последнего было объявлено в конце ноября, спустя меньше десяти дней после завершения чемпионата мира 2022 года. Для Ferrari он начинался весьма многообещающе. Лидер Ferrari Шарль Леклер выиграл две из трех стартовых гонок и считался реальным претендентом на титул. Болельщики ожидали как минимум борьбы за чемпионское звание. Однако если основной конкурент Ferrari, Red Bull, прогрессировал по ходу сезона, то итальянцы застыли на месте, а временами даже делали шаги назад, допуская странные тактические ошибки. В результате Леклер занял только второе место, отстав от победителя первенства Макса Ферстаппена на чудовищные 146 очков.

Скудерии Маттиа Бинотто

Скудерии Маттиа Бинотто

Фото: Leonhard Foeger, Reuters

Скудерии Маттиа Бинотто

Фото: Leonhard Foeger, Reuters

Фредерик Вассёр станет третьим в истории Ferrari директором иностранного происхождения и 19-м директором вообще. «Скудерия» традиционно придерживается политики найма именно итальянских руководителей. Обычно надолго в команде они не задерживались — между назначением и увольнением проходила пара лет. В 1971–1972 годах командой поруководил швейцарец Петер Шетти. А с 1994 по 2007 год «Скудерия» была под управлением соотечественника Вассёра Жана Тодта, который превратил «Скудерию» в гегемона «Формулы-1». Именно при Тодте в Ferrari появился Михаэль Шумахер и выдал в начале нулевых (2000–2004) серию из пяти выигранных чемпионатов.

Александр Петров

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