Выбор сенаторов отложили до выборов

Назначение сенаторов от новых субъектов РФ затягивается. По данным источников “Ъ” в Донецкой народной республике (ДНР), ни врио главы Денис Пушилин, ни Народный совет (парламент) не планируют делегировать своих представителей в верхнюю палату как минимум до принятия новой республиканской конституции, как максимум — до выборов, которые должны пройти в сентябре 2023 года (сейчас в регионе действует военное положение, при котором выборы не проводятся). В парламенте Луганской народной республики (ЛНР) с сенатором готовы определиться быстрее, но традиционно ждут коллег из соседней республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” источник в руководстве ДНР, должности сенаторов от исполнительной и законодательной власти республики, вероятно, останутся вакантными до сентября 2023 года, когда должны пройти выборы главы и Народного совета ДНР. По его словам, это обусловлено «процедурными моментами». Аналогичным образом могут поступить и в остальных субъектах, вошедших в состав РФ 30 сентября, добавил собеседник “Ъ”.

Источник в парламенте ДНР подтвердил “Ъ”, что депутаты пока не планируют инициировать процедуру назначения сенатора и «консультаций на этот счет не проводилось». По его словам, к этому вопросу Народный совет вернется не раньше принятия новой конституции: «Сейчас это первостепенное».

Напомним, вместе с ДНР в состав РФ вошли еще три субъекта — ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Как пояснял председатель комитета Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас, республики сразу могут назначить по два сенатора, поскольку у них есть действующие законодательные органы. Области присоединились к России без них, поэтому там до выборов может быть заполнена только «губернаторская квота». Юридических препятствий для назначения сенаторов нет, подчеркивал господин Клишас.

По закону «О порядке формирования СФ», региональный парламент должен делегировать в верхнюю палату одного из своих членов. Сейчас списочная численность донецких депутатов составляет 100 человек, но они представляют не партии, а общественно-политические движения — «Донецкую республику» и «Свободный Донбасс». Возглавляет совет экс-депутат Верховной рады Украины (2012–2014 годы) от украинской Компартии Владимир Бидёвка. Он сменил на этом посту Дениса Пушилина, который в 2018 году был избран главой ДНР, а 4 октября 2022-го назначен Владимиром Путиным на должность врио главы ДНР.

У господина Пушилина круг потенциальных сенаторов несколько шире. До выборов, в ходе которых он должен назвать трех кандидатов и утвердить одного из них после избрания, глава республики имеет право делегировать в СФ не только депутата Народного совета, но также любого военнослужащего из числа высшего офицерского состава или федерального госслужащего в классном чине, соответствующем воинскому званию генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника или адмирала.

7 октября Денис Пушилин сообщил ТАСС, что «уже проводятся консультации» по кандидатурам на пост сенатора, но их имена станут известны «чуть позже»: «Это процесс не однодневный». С тех пор информации об этом не появлялось. Получить комментарий в пресс-службе главы ДНР “Ъ” не удалось.

Отметим, что Крым после присоединения в 2014 году определился с членами СФ гораздо быстрее: 26 марта, через восемь дней после подписания договора о принятии нового субъекта, Госсовет республики назначил представителем региона по «законодательной квоте» Сергея Цекова, а по «губернаторской» — Ольгу Ковитиди (15 апреля ее полномочия подтвердил врио главы Крыма Сергей Аксенов). А вот в Севастополе оба сенатора были делегированы в СФ только в октябре — уже после выборов в законодательное собрание и непрямых выборов губернатора. При этом оба субъекта справились с принятием основного закона гораздо быстрее, чем ДНР и ЛНР,— конституция Крыма и устав Севастополя были приняты 11 апреля (спустя 24 дня).

Владимир Бидёвка рассказал “Ъ”, что работа над конституцией находится на завершающей стадии: документ готов «на 80%» и может быть принят до конца года. «Но мы не ставим дедлайны, потому что ориентируемся на качество. Для нас это дело достаточно новое. Да, мы принимали конституцию ДНР (в 2014 году.— “Ъ”), но теперь она должна соответствовать федеральному законодательству»,— пояснил спикер.

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил “Ъ”, что луганский парламент готов заполнить свою «квоту» быстрее — там уже проводились консультации на этот счет и есть кандидатура (совет состоит из 50 депутатов, представляющих фракции «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз»). «Но, мне кажется, правильно и корректно, чтобы мы с Донецком это сделали вместе: мы и референдумы объявляли вместе, что в 14-м году, что в 22-м. Просто у них сейчас (оперативная.— “Ъ”) ситуация чуть осложняется, поэтому и назначение чуть затягивается»,— отметил господин Мирошниченко. При этом проект конституции ЛНР уже разработан и находится на «межведомственном согласовании», добавил он: «Думаю, до конца года точно примем».

Советник врио главы ЛНР Леонида Пасечника Елена Кузьмина отказалась ответить на вопрос “Ъ” о сроках назначения сенатора по «губернаторской квоте». Получить комментарии в администрациях Запорожской и Херсонской областей “Ъ” оперативно не удалось.

Добавим, что в самом Совфеде не видят повода для спешки. «Это компетенция субъектов, по срокам она никак не ограничена,— сказал “Ъ” председатель регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко.— Когда они будут готовы провести организационные процедуры, тогда сами и примут решение. Указывать сверху мы не можем».

По словам источника “Ъ”, близкого к администрации президента (АП), сенаторы от новых регионов действительно будут утверждены после выборов. Эту версию подтверждает и собеседник во внутриполитическом блоке Кремля: «У них появятся сенаторы, когда будут избранные по российским законам губернаторы и парламенты». Еще один осведомленный источник “Ъ”, близкий к АП, объясняет трудности с подбором кандидатур так: с одной стороны, нужны местные кадры, с другой — они должны быть достаточно профессиональными и понятными для федерального центра, а таких немного.

Андрей Прах, Андрей Винокуров