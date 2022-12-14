Простой как Airbus

По данным “Ъ”, авиакомпания «Россия» планирует ежемесячно отправлять в простой треть пилотов своих Airbus. В профсоюзах это решение считают дискриминирующим, так как налет на этом типе судна такой же, как на Boeing, а после начала рейсов в Дубай и вовсе возрастет. В то же время в «Аэрофлоте», по словам собеседников “Ъ”, пилотов от полетов не отстраняют, но на Boeing летают — а значит, и зарабатывают — больше. Причины им видятся в необходимости обоих перевозчиков экономить запчасти на самолеты европейского производителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Лорис, Коммерсантъ Фото: Юлия Лорис, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, авиакомпания «Россия» направит в простой около трети пилотов всех своих Airbus — до сотни человек. Как указано в приказе замдиректора по управлению персоналом перевозчика от 6 декабря (есть у “Ъ”), решение принято с целью недопущения массовых сокращений с учетом «чрезвычайных обстоятельств, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность авиакомпании». Простой вводится с 1 января по 31 марта, рассказал “Ъ” источник в «России» и подтвердили в двух профсоюзах. В парке «России» 31 Boeing разного типа и 26 Airbus А320/А319. Четыре из Airbus, согласно Flightradar24, не летают. По словам источника “Ъ” в авиакомпании, треть всего летного состава А319/320 ежемесячно будут временно отстранять от работы и переводить на две трети оклада. По другим данным, речь идет о еженедельном отстранении трети пилотов.

При этом собеседник “Ъ” приводит данные отчета центра планирования: в декабре среднесписочный налет Airbus в «России» был сопоставим с налетом Boeing в парке — семь часов в сутки против восьми. Тогда как налет в ноябре SSJ 100 (74 ВС) — 2,5 летного часа в месяц. На январь, говорит он, запланированная нагрузка по расписанию на Airbus возрастет.

Председатель Межрегионального профсоюза пилотов Оксана Власенко подтвердила “Ъ” простой до трети пилотов Airbus. По ее словам, налет пилота Airbus сейчас в среднем составляет около 50–70 часов в месяц, «что нормально по меркам осенне-зимнего сезона и чуть выше налета пилотов Boeing». Решение о простое, по словам госпожи Власенко, может носить «дискриминационный характер», так как затрагивает пилотов только этого типа судна, несмотря на то что «налеты сопоставимы или ниже». Президент профсоюза летного состава Мирослав Бойчук сказал “Ъ”, что также в курсе решения руководства «России», с которым продолжает переговоры об отмене приказа.

В «России» “Ъ” заявили, что в связи с санкционными ограничениями полетов, а также низким сезоном «наблюдается незначительное снижение спроса на авиаперевозки». «С целью сохранения трудового коллектива введен частичный простой по летному составу самолетов семейства А320»,— сообщили там, уточнив, что бортпроводников в простой не отправляют. Источник, близкий к менеджменту авиакомпании, уверяет, что «все пилоты будут поочередно находиться в простое несколько дней в месяц», причем пилотов Airbus «перевозчик планомерно переобучает на SSJ 100 с 2020 года».

В «Аэрофлоте» заверили “Ъ”, что не будет отправлять пилотов в простой. Это, подтвердил “Ъ” президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. Но налет, а соответственно, и доходы пилотов на всех типах Airbus у авиакомпании, по его данным, «значительно ниже», чем на Boeing. Он предполагает, что ситуация может быть связана с необходимостью экономить ресурсы на ВС европейского производителя: на «Boeing, возможно, найти запчасти легче».

Опрошенные “Ъ” перевозчики, в том числе S7 и Azur Air, сообщили, что, несмотря на низкий сезон, не планируют приостанавливать работу пилотов. В Smartavia добавили, что, «наоборот, занимаются набором пилотов».

Вопрос «о ресурсах того или иного типа судна зависит не от общеотраслевых тенденций, а стратегий каждого отдельно взятого перевозчика», говорит эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов. Глава HR-службы юргруппы «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская напоминает, что работник имеет право оспорить временную приостановку работы в трудовой инспекции, прокуратуре или суде. Партнер компании «Сотби» Антон Красников отмечает, что детально процедура введения простоя законом не урегулирована.

Айгуль Абдуллина