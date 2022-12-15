Евросоюз засиделся напоследок

На последнем саммите Евросоюза в 2022 году лидеры стран объединения согласовали выделение в 2023-м Украине макрофинансовой помощи на €18 млрд, а также расширение Европейского фонда мира, в том числе финансирующего поставки оружия Киеву, на дополнительные €2 млрд. Тем не менее встреча, судя по всему, получилась непростой. Так, участникам не удалось согласовать потолок цен на газ и принципы совместных закупок топлива. Кроме того, снова возникли препятствия на пути принятия девятого пакета санкций против России. Выступавший перед союзниками по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский призвал коллег усилить поддержку Киева в ближайшие полгода, которые, по его мнению, станут определяющими в российско-украинском конфликте. Глава Евросовета Шарль Мишель традиционно пообещал, что ЕС будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейского совета Шарль Мишель (второй справа)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Председатель Европейского совета Шарль Мишель (второй справа)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Марафон дипломатической поддержки Киева сегодня продолжился саммитом Евросоюза в Брюсселе. На текущей неделе помощь Украине обсуждали в онлайн-формате на G7, министры иностранных дел ЕС в Брюсселе, представители около 70 стран-доноров и международных организаций в Париже и даже участники саммита Евросоюз–АСЕАН 14 декабря. В преддверии уже отдельной встречи лидеров ЕС все в той же бельгийской столице глава Евросовета Шарль Мишель, обозначая повестку заседания, отметил: «Украина, как всегда, находится в сердце наших забот». Как и на предшествовавших мероприятиях, ключевым вопросом нынешней встречи была помощь в восстановлении и поддержке критической инфраструктуры этой страны. Хотя, как отметил господин Мишель, обеспечение «устойчивой военной и финансовой поддержки Украины» также стало предметом дискуссий в Брюсселе.

Остальные темы встречи в целом тоже были так или иначе увязаны с российско-украинским конфликтом. Например, энергетическая безопасность ЕС — снижение зависимости от российских ресурсов, дальнейшие шаги по укреплению обороны и безопасность союза, интеграция Западных Балкан. На статус параллельного трека, не связанного с боевыми действиями, могли претендовать разве что отношения Евросоюза и США. Однако даже при обсуждении этого вопроса наружу выплыло беспокойство участников саммита о том, что Вашингтон в сложившейся ситуации пытается защитить свою экономику, не принимая во внимание интересы союзников, несущих куда более тяжелые издержки из-за конфликта, и это неизбежно отсылало повестку к главной мировой проблеме 2022 года.

Не обошлось и без выступления по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского. Обращения украинского лидера за десять месяцев боевых действий стали уже неотъемлемым элементом подобных встреч союзников. Господин Мишель, тоже согласно сложившемуся ритуалу, заверил господина Зеленского, что Евросоюз готов поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Со своей стороны, президент Украины внес по этому вопросу некоторую определенность, заявив, что решающими в нынешнем конфликте станут ближайшие полгода. «Следующие полгода потребуют от нас еще больших усилий, чем до этого»,— обозначил временные рамки и одновременно с этим призвал коллег активизировать усилия господин Зеленский.

Свое выступление президент Украины вновь разбил на несколько пунктов.

Во-первых, по его мнению, «энергетический террор России должен потерпеть поражение во всех формах».

Во-вторых, задача Украины — пережить зиму, поэтому союзники Киева должны «делать все, чтобы поддерживать энергообеспечение украинцев».

В-третьих, военная поддержка его страны «должна быть не меньше, чем в прошлые полгода». «Мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок»,— отметил Владимир Зеленский.

В-четвертых, он призвал активизировать дипломатию и «поддержать украинскую формулу мира», которая прежде всего подразумевает вывод российских войск с украинской территории. «Для Украины и для Европы, когда мы вместе, нет ничего невозможного»,— заверил партнеров господин Зеленский.

Между тем почти сразу после старта дискуссий агентство Reuters сообщило, что страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель еще в понедельник, 12 декабря, выражал надежду, что до конца недели новые ограничения против Москвы будут приняты, хотя и признавал некоторые разногласия между членами. Поначалу все упиралось в позицию Венгрии, однако к четвергу стало понятно, что не только у Будапешта есть вопросы к очередным рестрикциям. Дискуссия возникла из-за возможного облегчения экспорта российских удобрений через европейские порты.

Некоторые участники дебатов считают, что существующие ограничения Евросоюза могут представлять угрозу продовольственной безопасности развивающихся стран, другие же уверены, что смягчение экспортных преград для РФ «позволит российским олигархам, владеющим предприятиями по производству удобрений, обойти введенные против них санкции РФ», отметило Reuters.

Наибольшее беспокойство такая перспектива вызвала у Польши и Литвы. Впрочем, Жозеп Боррель еще сегодня утром признался, что не ждет решения по санкциям во время встречи лидеров. Шарль Мишель с утра 15 декабря был более оптимистичен и выражал надежду, что послы стран ЕС смогут до конца дня договориться по ограничениям, что позволит утвердить решение на саммите.

Тем временем, пока лидеры ЕС еще заседали, в Twitter Евросовета появилась новость, что саммит Евросоюза утвердил расширение Европейского фонда мира, в том числе финансирующего поставки оружия Украине. «Дополнительные €2 млрд будут добавлены в 2023 году»,— сообщили в пресс-службе органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Кажется, разрешилась и история с выделением в 2023 году Украине €18 млрд макрофинансовой помощи. Если до этого уговаривать подписаться под пакетом приходилось Венгрию, требовавшую от Брюсселя разморозить положенные ей средства на посткоронавирусное восстановление, но задержанные из-за подозрений в отходе от демократических принципов, то во время саммита новой преградой на пути транша Украине оказалась Польша. При этом к беспрецедентной сумме у Варшавы, всячески поддерживающей Киев, вопросов не было. Проблема была в том, что пункт о €18 млрд был внесен в пакетное решение, где среди прочего речь шла и о введении в Евросоюзе минимальной ставки налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%. В Польше этот налог ниже — отсюда и вышла неувязка. Уже вечером агентство Reuters сообщило, что Варшава отозвала свои возражения из-за ставки корпоративного налога, тем самым разблокировав целый пакет соглашений.

При этом вопросов, которые лидеры ЕС хотели решить на последнем саммите в 2022 году, было так много, что заседание явно затягивалось. Когда в Брюсселе было уже 20:00, по-прежнему оставалось не определено время итоговой пресс-конференции, а пресс-служба Евросовета баловала общественность лишь редкими сообщениями о происходящем в Twitter. Так, вечером стало известно, что лидеры Евросоюза утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, сообщили СМИ, на саммите не удалось согласовать потолок цен на газ и принцип общих закупок топлива. Решение было отложено на 19 декабря, а его согласованием придется заниматься уже профильным ведомствам. На момент публикации материала окончательные итоги саммита были неизвестны.

Алексей Забродин