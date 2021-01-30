Уголовные дела по итогам протестов, обыски у сторонников Алексея Навального и отмена удаленки в Москве

По букве закона
Следственный комитет России сообщил, что по итогам акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального возбуждено и расследуется 21 уголовное дело. В частности, против координатора региональных штабов господина Навального Леонида Волкова возбудили уголовное дело о призывах подростков на несанкционированные митинги 23 января.
Мособлсуд оставил в силе решение Химкинского городского суда о задержании Алексея Навального на 30 суток. В квартире политика и у его сторонников прошли обыски.
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил удаленку и ограничения на работу общепита по ночам.
Россия и США договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях без дополнительных условий.
В Ленинский райсуд Ростова-на-Дону поступили два уголовных дела, фигурантов которых обвиняют в участии в массовых беспорядках во Владикавказе в апреле 2020 года.
СКР завершил расследование уголовного дела о нападении на выполнявшего редакционное задание фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова: злоумышленникам помимо нанесения побоев инкриминировали воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.
Подмосковная полиция обвинила в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в 9 млн руб. гендиректора ООО «Экоком» гражданина Австрии Оливера Кайзера.
Как стало известно “Ъ”, прокуратура Москвы обжаловала в суде прекращение скандального уголовного дела по обвинению в многомиллионных мошенничествах бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова.
Цитаты недели
«Это просто компиляция. Монтаж. Выражаясь языком одного известного персонажа, хочется сказать: "Скучно, девочки"… Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще просто никогда их не видел в глаза. Не знаком с ними» (президент России Владимир Путин, заявивший, что приписываемый ему в расследовании оппозиционера Алексея Навального дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам).
«Нет, к сожалению, не ознакомился. Вы знаете, чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними» (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel о возможной причастности сотрудников российских спецслужб к нескольким отравлениям).
Цифры недели
Потери инфраструктурных отраслей в результате пандемии коронавируса в 2020 году превысили 1,9 трлн руб.
Из-за вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытия ряда птицефабрик оптовая стоимость самой дешевой категории яиц в центральной части страны почти на 20% превысила обычный уровень.
Принадлежащий Минпросвещения Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования потратит 800 млн руб. на закупку образовательного контента для школьников в новых форматах: подкастов, видеороликов, квестов, компьютерных игр-симуляторов.
В 2020 году, по подсчетам “Ъ”, с российского автомобильного рынка ушли сразу 45 моделей — рекорд как минимум с 2014 года.
По итогам 2020 года российские банки выдали свыше 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,29 трлн руб.
По итогам 2020 года число безработных в России выросло почти на 1 млн человек по сравнению с 2019 годом.
По оценке Росстата, реальные располагаемые доходы населения в 2020 году снизились на 3,5%.
В Москве после ослабления с 22 января ограничений по заполняемости залов продажи билетов на развлекательные мероприятия выросли минимум на 20%.
Инициативы недели
МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и ЦБ разработают предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от государства.
Федеральная налоговая служба включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов, начав запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года.
Минэкономики внесло в правительство предложения по синхронизации госпрограмм с нацпроектами, повышению их гибкости и эффективности.
Минздрав предложил упразднить приказы об оснащении стоматологических клиник дорогостоящим оборудованием для рентгена и найме дополнительных специалистов.
Минюст поддержал поправки, предложенные комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды в защиту домашних животных.
Минздрав и Минцифры планируют запустить в регионах сервис для удаленной записи к врачу и консультаций «Мое здоровье».
Сделки недели
«Сбер» станет совладельцем маркетплейса Goods.ru.
Отставки и назначения
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте сообщил о решении уйти в отставку.
Совет директоров «РусГидро» назначил Виктора Хмарина гендиректором компании.