Уголовные дела по итогам протестов, обыски у сторонников Алексея Навального и отмена удаленки в Москве Чем запомнилась неделя 25–30 января: цифры, цитаты и факты

По букве закона

Следственный комитет России сообщил, что по итогам акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального возбуждено и расследуется 21 уголовное дело. В частности, против координатора региональных штабов господина Навального Леонида Волкова возбудили уголовное дело о призывах подростков на несанкционированные митинги 23 января.

Мособлсуд оставил в силе решение Химкинского городского суда о задержании Алексея Навального на 30 суток. В квартире политика и у его сторонников прошли обыски.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил удаленку и ограничения на работу общепита по ночам.

Россия и США договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях без дополнительных условий.

В Ленинский райсуд Ростова-на-Дону поступили два уголовных дела, фигурантов которых обвиняют в участии в массовых беспорядках во Владикавказе в апреле 2020 года.

СКР завершил расследование уголовного дела о нападении на выполнявшего редакционное задание фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова: злоумышленникам помимо нанесения побоев инкриминировали воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

Подмосковная полиция обвинила в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в 9 млн руб. гендиректора ООО «Экоком» гражданина Австрии Оливера Кайзера.

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Москвы обжаловала в суде прекращение скандального уголовного дела по обвинению в многомиллионных мошенничествах бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова.

Цитаты недели

«Это просто компиляция. Монтаж. Выражаясь языком одного известного персонажа, хочется сказать: "Скучно, девочки"… Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще просто никогда их не видел в глаза. Не знаком с ними» (президент России Владимир Путин, заявивший, что приписываемый ему в расследовании оппозиционера Алексея Навального дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам).

«Нет, к сожалению, не ознакомился. Вы знаете, чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними» (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel о возможной причастности сотрудников российских спецслужб к нескольким отравлениям).

Цифры недели

Потери инфраструктурных отраслей в результате пандемии коронавируса в 2020 году превысили 1,9 трлн руб.

Из-за вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытия ряда птицефабрик оптовая стоимость самой дешевой категории яиц в центральной части страны почти на 20% превысила обычный уровень.

Принадлежащий Минпросвещения Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования потратит 800 млн руб. на закупку образовательного контента для школьников в новых форматах: подкастов, видеороликов, квестов, компьютерных игр-симуляторов.

В 2020 году, по подсчетам “Ъ”, с российского автомобильного рынка ушли сразу 45 моделей — рекорд как минимум с 2014 года.

По итогам 2020 года российские банки выдали свыше 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,29 трлн руб.

По итогам 2020 года число безработных в России выросло почти на 1 млн человек по сравнению с 2019 годом.

По оценке Росстата, реальные располагаемые доходы населения в 2020 году снизились на 3,5%.

В Москве после ослабления с 22 января ограничений по заполняемости залов продажи билетов на развлекательные мероприятия выросли минимум на 20%.

Инициативы недели

МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и ЦБ разработают предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от государства.

Федеральная налоговая служба включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов, начав запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года.

Минэкономики внесло в правительство предложения по синхронизации госпрограмм с нацпроектами, повышению их гибкости и эффективности.

Минздрав предложил упразднить приказы об оснащении стоматологических клиник дорогостоящим оборудованием для рентгена и найме дополнительных специалистов.

Минюст поддержал поправки, предложенные комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды в защиту домашних животных.

Минздрав и Минцифры планируют запустить в регионах сервис для удаленной записи к врачу и консультаций «Мое здоровье».

Сделки недели

«Сбер» станет совладельцем маркетплейса Goods.ru.

Отставки и назначения

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте сообщил о решении уйти в отставку.

Совет директоров «РусГидро» назначил Виктора Хмарина гендиректором компании.