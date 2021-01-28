Для Анатолия Локтионова не все дела закончены

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Москвы обжаловала в суде прекращение скандального уголовного дела по обвинению во многомиллионных мошенничествах бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова. В надзорном ведомстве посчитали решение следователей МВД незаконным и необоснованным, так как за десять лет, которое длилось расследование, якобы не проведены все необходимые следственные действия. Защита господина Локтионова и поддерживающие его представители бизнес-омбудсмена Бориса Титова удивлены позицией надзора, пытающегося добиться возобновления расследования, которое ранее было прекращено за отсутствием самого события преступления.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, решение обжаловать вынесенное в конце прошлого года постановление следователей ГСУ ГУ МВД по Москве о прекращении уголовного дела в отношении Анатолия Локтионова по двум эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) принял заместитель прокурора столицы старший советник юстиции Юрий Чижов. Напомним, что, как сообщал “Ъ”, уголовное преследование было закрыто за непричастностью обвиняемого к преступлениям, а само уголовное дело — за отсутствием события преступления. Между тем, по мнению зампрокурора столицы, решение следователей полиции является незаконным и необоснованным, а потому он уже обратился в Тверской райсуд с ходатайством о его отмене.

В своем ходатайстве зампрокурора напоминает, что еще в 2010 году Анатолию Локтионову, к тому времени уже ушедшему из «Роснефти» и сосредоточившемуся на собственном бизнесе, было предъявлено обвинение в покушении на мошенническое хищение $3,25 млн у своих партнеров по компании «Нафтатранс» путем подачи иска в Хамовнический райсуд Москвы. А в 2015 году в Краснодарском крае следователи начали еще одно расследование в отношении господина Локтионова за якобы имевшее место хищение денег у партнера по строительству ЖК в Анапе. Интересно, что в обращении Юрия Чижова в суд отмечено, что во втором случае Анатолий Локтионов якобы похитил более 101 млн руб., хотя ранее в материалах уголовного дела фигурировало всего 6 млн руб. Зампрокурора также отметил, что осенью 2019 года одно постановление о прекращении дела надзорное ведомство уже отменяло. По его словам, нынешнее решение ГСУ ГУ МВД снова содержит «взаимоисключающие выводы». В частности, якобы не приняты «исчерпывающие меры для обеспечения полноты, объективности и всесторонности расследования». Речь идет о каком-то неустановленном соучастнике господина Локтионова, отсутствии допросов ряда лиц, в том числе помощников и секретарей бизнесмена, неисполнении международных поручений о правовой помощи и т. д. По данным “Ъ”, все эти обстоятельства будет на днях оценивать судья Тверского суда Алексей Криворучко.

Сам Анатолий Локтионов заявил “Ъ”, что в курсе обращения прокуратуры и что он уже подготовился к заседанию. По словам бизнесмена, утверждение о неполноте расследования не выдерживает никакой критики, так как все допросы и необходимые действия были проведены, и он готов «положить их результаты на стол судье». Адвокат Вячеслав Новожилов добавил, что также некорректно говорить о неисполнении международных поручений об оказании правовой помощи. Оказывается, такие запросы были — их направили в компетентные органы Кипра еще в 2016 году, однако ответа следователи так и не получили. «Сколько же еще лет мой доверитель из-за этого должен ходить в статусе обвиняемого?» — возмущается защитник. По его мнению, и остальные аргументы следствия, мягко говоря, сомнительны, так как за десять лет «все давно изучено и проверено».

Между тем господин Локтионов предположил, что возобновление расследования выгодно тем, «кто действительно совершил мошенничество». «Я знаю этих людей и требую привлечения их к ответственности за совершение преступления по предварительному сговору в составе преступного сообщества»,— заявил предприниматель. Он напомнил, что сразу после прекращения дела сам требовал его продолжения для установления истины, отметив, что, по его собственным подсчетам, потерял около $120 млн в похищенных у него векселях, порядка $30 млн, вложенных в так и не построенный ЖК в Анапе, а также другие средства и стройфирму, которая была обанкрочена,— всего до $200 млн.

В свою очередь, представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова адвокат Дмитрий Григориади, способствовавший попаданию господина Локтионова в «лондонский список» и его добровольному возвращению в Россию, пояснил “Ъ”, что правовая помощь предпринимателю будет оказываться и дальше. «Вызывает недоумение непонятная позиция прокуратуры о необходимости дальнейшего расследования»,— заявил он “Ъ”, напомнив, что времени разобраться с момента приезда Анатолия Локтионова в 2018 году было более чем достаточно. По его словам, в аппарате бизнес-омбудсмена намерены следить за всеми перипетиями этого дела «до окончательного решения».

Сергей Сергеев