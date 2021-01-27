Сергей Собянин открывает клубы и отменяет «удаленку» В московской мэрии упраздняют почти все антивирусные ограничения

С 27 января в Москве вновь разрешается работа ночных клубов, ресторанов, дискотек и заведений общепита с 23:00 до 06:00, а требование для работодателей о переводе 30% сотрудников на «удаленку» отменяется. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина. Послабления связываются со снижением числа заболевающих коронавирусом горожан до 2–3 тыс. в день и высвобождением половины коек в стационарах впервые с лета 2020 года.

О послаблении карантинных ограничений говорится в указе №5-УМ (.pdf) столичного мэра. Сергей Собянин в своем блоге пояснил, что с 27 января ограничения на работу с 23:00 до 6:00 для ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов, предприятий общепита и других развлекательных заведений отменяются. Запрет на работу в ночное время действовал с 13 ноября 2020 года. «Вместе с тем эти заведения (общепита и развлекательные.— “Ъ”) по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором»,— говорится на сайте Сергея Собянина.

С этого же дня, согласно указу мэра, требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу становится рекомендательным.

«Возвращать работников в офисы или сохранять "удаленку" — остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций»,— говорится в блоге градоначальника.

Очередную порцию послаблений он озаглавил «Снова в офис». Напомним, что в столичной мэрии рекомендовали компаниям отправить 30% сотрудников на «удаленку» с 28 сентября 2020 года, а с 5 октября мэр обязал работодателей сделать это своим указом.

С 22 января в Москве вновь начали работу музеи, библиотеки, колледжи, спортивные школы и детские развлекательные учреждения, а театры, кино и концертные залы разрешили наполнять наполовину, а не на четверть. Еще раньше, с 18 января в школы Москвы по распоряжению властей вернулись все ученики, а частично действовавший с октября 2020 года режим дистанционного обучения был отменен.

Очередные послабления в городской администрации связали со снижением числа заболевающих коронавирусом горожан. Так, в блоге Сергея Собянина приводятся данные о 2–3 тыс. в день и высвобождении более половины коек в стационарах впервые с июня 2020 года.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка»,— сообщил господин Собянин.

При этом мэр дал понять, что ночные клубы, рестораны и дискотеки «по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима». А глава столичного департамента потребительского рынка Алексей Немерюк уточнил, что ношение масок и перчаток в офисах по-прежнему обязательно. Также заведениям, работающим ночью, рекомендуют использовать систему QR-кодов.

Александр Воронов