Премьер-министр Италии Конте подал в отставку

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте сообщил о решении уйти в отставку. С помощью этого он рассчитывает создать новую коалицию в парламенте на фоне политического кризиса. Теперь решение должен принять президент страны Серджо Маттарелле.

«Президент взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности»,— говорится в сообщении пресс-службы президента Италии.

Вопрос об отставке правительства возник после того, как партия экс-премьера Маттео Ренци «Живая Италия» вышла из правящей коалиции и лишила премьер-министра поддержки большинства. Поводом к этому стало несогласие господина Ренци с политикой господина Конте относительно распределения средств, выделенных ЕС на восстановление итальянской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса COVID-19. Парламент Италии выразил доверие действующему правительству.

О политическом кризисе в Италии — в материале “Ъ” «Живые и голые».