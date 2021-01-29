Белый дом перенацеливает госпрограммы

Правка госпрограмм для их приведения в соответствие с нацпроектами может вылиться в еще одну реформу управления. Минэкономики внесло в правительство предложения, направленные на повышение гибкости и эффективности программ. В частности, планируется сократить количество содержащихся в них показателей, четче увязать их с национальными целями, распространить на программы проектный подход и закрепить за ними кураторов в лице профильных вице-премьеров. Кураторы для повышения оперативности принятия решений будут формировать управляющие советы госпрограмм.

Правительство приступает к обсуждению реформирования управления госпрограммами — Минэкономики внесло в Белый дом предложения по их синхронизации с нацпроектами, повышению гибкости и эффективности. О необходимости перемен по этой части говорилось не раз, например, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагал сделать программы более лаконичными и четче разделить управление проектами и процессами.

Примерно в этом и состоит логика нового подхода. Количество показателей программ планируется сократить, в них будут «погружены» ориентиры национальных целей и единого плана по их достижению. Планируется распространить принцип проектного управления на все программы (он был апробирован на пяти пилотных программах еще при реализации приоритетных проектов 2016–2018 годов). Сами программы будут разделены на проектную часть (достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов) и процессную (постоянные мероприятия).

Меняется и модель управления госпрограммами. Предлагается определить кураторов — профильных вице-премьеров, которые будут формировать управляющие советы госпрограмм. В Минэкономики поясняют, что это позволит оперативнее принимать решения — в частности, за счет возможности на уровне вице-премьера «перебрасывать» средства между структурными элементами госпрограммы.

Для приведения госпрограмм в соответствие с наццелями Минэкономики уже начинает «обкатывать» новый подход: ведомство опубликовало проекты изменений в госпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности» и «Экономическое развитие и инновационная экономика». Ими, в частности, меняется содержательная часть программ. Как отмечает вице-президент ЦСР Татьяна Горовая, в них становится заметной «приоритезация в пользу достижения наццелей», мероприятия, в меньшей степени нацеленные на это, исключаются или переформатируются. В целом, по ее мнению, «целесообразно предусмотреть механизм оценки как планового, так и фактического вклада мероприятий госпрограмм в достижение наццелей» — выстроить четкую иерархию мероприятий, их связи и вклада в достижение наццелей, используя, например, «большие данные».

По мнению замруководителя Центра развития программно-целевого управления ВАВТ Сергея Наумова, при сокращении количества целевых показателей госпрограмм повышается их качество, они становятся более конкретными, их будет сложнее достичь и практически невозможно «дотянуть» до нужного значения. Создание управляющего совета и определение кураторов госпрограмм, по его мнению, дает возможность «маневра по переориентации ресурсов при возникновении новых вызовов», что будет способствовать созданию более гибкой системы управления. В целом, добавляет он, создание единого контура программно-целевого управления можно только поприветствовать.

В Счетной палате отмечают, что синхронизация обновленных программ с единым планом и оценка их эффективности будут проанализированы и оценены после поступления проектов Минэкономики. В целом же госуадиторы считают целесообразным также синхронизировать сроки и порядок разработки документов, а по аналогии с нацпроектами — закрепить в госпрограммах персональную ответственность исполнителей и соисполнителей за достижение их параметров.

Евгения Крючкова