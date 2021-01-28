Алексей Навальный остался в СИЗО

Московский областной суд оставил в силе решение Химкинского городского суда об аресте оппозиционного политика Алексея Навального на 30 суток. Защита политика намерена обжаловать решение. Сам господин Навальный назвал решение суда о своем аресте «демонстративным беззаконием». Сегодня же СКР возбудил уголовное дело против координатора региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова по статье «склонение несовершеннолетних к участию в противоправных действиях».

К зданию Московского областного суда, где сегодня рассматривалась жалоба на решение Химкинского суда о задержании Алексея Навального на 30 суток, можно было подойти только показав документы полицейским, стоявшим в нескольких метрах от входа. Журналистов допустили только в актовый зал, где организовали трансляцию заседания. Вместе с журналистами трансляцию время от времени смотрели приставы и полицейские, которых, казалось, особенно интересовали слова Алексея Навального. Сам он участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Матросская Тишина» — это объяснялось ограничениями, принятыми в связи с пандемией коронавируса.

Видеосвязь заработала за пару минут до начала заседания. Адвокат господина Навального Вадим Кобзев сразу же рассказал, что распространение коронавируса стало накануне и причиной задержания брата политика, Олега Навального, юриста ФБК Любови Соболь и ряда других. Алексей Навальный переспросил, за что их задержали, но тут ему отключили звук, и заседание началось.

Судья Муса Мусаев зачитал права участников, после чего Алексей Навальный сообщил, что у него не было возможности поговорить со своими защитниками с момента задержания в Шереметьево 17 января. Судья ответил, что может предоставить такую возможность.

— Сейчас? Через видеоконференцию? — спросил Алексей Навальный.

— Да, мы покинем зал и оставим вас наедине на 10 минут.

— Меня тут очень внимательно двумя камерами записывают сотрудники ФСИН, очень недоверчиво на меня смотрят. Они останутся или уйдут? — не унимался оппозиционер.

— Желательно, чтобы ушли.

Господин Навальный, смеясь, обратился к невидимым сотрудникам ФСИН:

— Так я вас изгнал.

Алексей Навальный был задержан на паспортном контроле в Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления веществом из группы боевых ядов «Новичок». На следующий день после задержания, 18 января судья Химкинского городского суда, на заседании в городском отделении полиции, принял решение продлить задержание господина Навального до 15 февраля. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство столичного управления ФСИН о замене условного срока по делу «Ив Роше» (3,5 года лишения свободы) оппозиционера на реальный в связи с тем, что он с момента выписки из берлинской клиники в сентябре не исполнял обязанность по регулярной регистрации в уголовно-исполнительной инспекции. Испытательный срок господина Навального по приговору 2014 года был позднее продлен до 31 декабря 2020 года.

Когда заседание возобновилось после обещанного 10-минутнрого перерыва, адвокат Вадим Кобзев ходатайствовал о приобщении к делу документов из берлинской клиники, где господин Навальный проходил лечение.

Затем адвокаты заявили, что вопрос о заключении под стражу Алексея Навального не мог быть поставлен перед судом начальником химкинской полиции и что такое заключение не предусмотрено законодательством. Адвокаты сообщили суду, что Алексей Навальный не нарушал условий отбытия условного наказания, так как отправил в УИИ уведомление о том, что он находится на лечении за границей. Несмотря на это, ведомство разыскивало его по месту жительства и составляло рапорты о его неявке. Объявление политика в розыск 29 декабря 2020 года, по мнению защиты, было незаконным.

Тут суд снова передал слово Алексею Навальному.

«Все такое классное, что я даже не знаю, с чего начать,— сказал он.— Обычно ты берешь судебное решение, ищешь в нем нарушения закона и высказываешься. А здесь все одно большое нарушение закона. Вы читали постановление из Химок, ваша честь? Если читали, должны были бы смеяться на весь суд».

Судья не смеялся. «Я давно вместе с судебной системой спускаюсь по лесенке деградации,— продолжал господин Навальный.— Я много чего видел и привык, что огромное количество законов на меня не распространяется…. Я еще летел из Берлина, а они уже знали, что меня посадят, и подготовили мне камеру в "Матросской Тишине"…. Вас не смущает, ваша честь, что мы фактически по существу рассматриваем изменение моего условного срока на реальный? Почему я нахожусь в СИЗО, а не изоляторе временного содержания? В документах о моем задержании сказано: мера пресечения отсутствует. Если она отсутствует, почему самая частая фраза, которую я слышу последнее время,— "Руки держите за спиной"?» Судья попросил Алексея Навального уточнить свое заявление, и тогда тот добавил, что не согласен с решением химкинского суда, считает его незаконным и просит отменить.

Представитель прокуратуры заявил, что право господина Навального на общение с адвокатами во время заседания химкинского суда не ограничивалось, после чего он и представитель ГУВД попросили суд признать постановление об аресте господина Навального законным.

Господин Навальный вновь возразил, а затем назвал участников несанкционированных акций в свою поддержку «последним заслоном» и «настоящими патриотами». «У вас не получится нас запугать. Да, сейчас сила на вашей стороне, но это не будет продолжаться вечно». Видимо, чтобы дать понять, что он не имеет в виду лично судью Мусу Мусаева, господин Навальный предложил ему посмотреть несколько своих расследований.

Муса Мусаев удалился приблизительно минуты на три, после чего огласил решение оставить решение Химкинского суда без изменения.

— Вам все понятно? — обратился он к Алексею Навальному.

— Мне все было понятно до начала заседания суда,— ответил тот.

Отметим, в четверг 28 января Главное следственное управление СКР России возбудило уголовное дело против координатора региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова по статье «склонение несовершеннолетних к участию в противоправных действиях».

Господин Волков, находящийся за пределами РФ, не стал комментировать “Ъ” выдвинутые обвинения и позднее заявил через соцсети, что «принципиально» не будет этого делать, поскольку СКР, по его мнению, таким образом «навязывает ложную повестку».

Он добавил, что вовлечение несовершеннолетних в акции протеста места не имело и уголовное дело «нарочито абсурдное».

Напомним, в среду у ряда оппозиционеров и их сторонников прошла серия обысков. Олег Навальный, Мария Алехина, Анастасия Васильева и Любовь Соболь были задержаны на 48 часов по подозрению в совершении преступления по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Кроме того, как сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, в четверг СКР уведомил его о продлении арестов счетов сторонников Алексея Навального по делу о легализации преступных доходов ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов), возбужденному в августе 2019 года. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года некие лица, имеющие отношение к ФБК, получили преступным путем от третьих лиц «крупную сумму в рублях и иностранной валюте» и через банкоматы и расчетные счета внесли их на счета фонда. Сначала речь шла о сумме 1 млрд руб., однако позже упоминались только 75 млн руб.

Решение о задержании господина Навального его адвокаты намерены обжаловать в кассационной инстанции и вплоть до Европейского суда по правам человека.

Кира Дюрягина