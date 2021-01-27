К жене и сторонникам Навального пришли с обысками

Обыски проходят в квартирах оппозиционера Алексея Навального и его жены Юлии, сообщил директор ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Иван Жданов. Также с обысками пришли в студию «Навальный Live» и ФБК. Как уточнил господин Жданов, следственные действия проходят в рамках дела ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

«В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный (брат политика.— “Ъ”)»,— написал в Twitter Иван Жданов. Сам Алексей Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина» из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

В квартире, где сейчас находится Юлия Навальная, сотрудники правоохранительных органов выломали дверь. Как сообщил корреспондент “Ъ”, адвоката госпожи Навальной в квартиру не пускают.

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Также обыски начались в студии «Навальный Live». Об этом сообщила юрист ФБК Любовь Соболь. «Я сейчас внутри студии»,— написала она в Twitter. Также с обысками пришли в ФБК и в квартиру координатора штаба Алексея Навального в Москве Олега Степанова.

По информации Telegram-канала Baza, в рамках дела по ст. 236 УК РФ следователи планируют провести обыски у всех представителей ФБК. Наказание по ст. 236 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет за действия, которые привели к массовому заболеванию, пять лет — за смерть одного человека, семь лет — при смерти двух и более лиц.

Как ранее сообщило МВД, дело по ст. 236 УК РФ было возбуждено после того, как на акцию 23 января пришли люди, имевшие положительный тест на коронавирус и нарушившие тем самым режим самоизоляции. Кто является фигурантами уголовного дела, в ведомстве не уточняли. По данным властей Москвы, на акцию пришли 19 человек с COVID-19.

Акции с требованием отменить арест Алексея Навального прошли 23 января почти в 200 российских городах. За день протестов по всей стране задержали более 3,7 тыс. человек, административные аресты и штрафы получили более 100 человек. СКР возбудил как минимум 21 уголовное дело.

О последствиях протестов — в материале “Ъ” «У сторонников Алексея Навального будет много дел».