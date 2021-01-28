Вирус проехался по инфраструктуре

Потери инфраструктурных отраслей в результате пандемии коронавируса в 2020 году превысили 1,9 трлн руб., оценивает InfraOne Research. Основной объем — почти 1,3 трлн руб.— пришелся на транспортную инфраструктуру, а внутри этого сегмента — на авиакомпании и аэропорты. Однако в долевом выражении больше всего пострадала социальная инфраструктура, прежде всего объекты культуры и спорта, лишившиеся более половины выручки. Инфраструктура будет продолжать терять доходы — в зависимости от сценария, до выхода спроса и доходов на допандемический уровень она успеет лишиться 0,6–1,1 трлн руб., прежде чем ситуация нормализуется.

По оценке InfraOne Research, в результате пандемии в 2020 году российские инфраструктурные компании потеряли 1,93 трлн руб., или порядка 12,8% годовой выручки. Более половины потерь пришлось на период первой волны заболеваний: несмотря на то что вторая оказалась значительно сильнее, власти, пишут эксперты, не стали вводить столь строгие ограничительные меры. В результате среднемесячные потери выручки компаний сектора оказались в 2,5 раза меньше, отмечает InfraOne. Тем не менее с октября по декабрь суммарные потери составили 388 млрд руб. Январские потери InfraOne оценивает в 124 млрд руб.

Наиболее пострадавшей оказалась транспортная инфраструктура. За год ее потери превысили 1,27 трлн руб. Более половины суммы приходится на авиацию, где компании потеряли в среднем 42–43% годовой выручки: более 600 млрд руб., по расчетам InfraOne, составили потери авиакомпаний, еще 113 млрд руб.— аэропортов. Недополученная выручка железнодорожного транспорта составила 144,3 млрд руб., прежде всего за счет пассажирского сегмента.

В грузовом сегменте, по расчетам ИПЕМ, суммарные потери ОАО РЖД и операторских компаний составили 165,8 млрд руб. Однако, отмечает заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, основную долю потерь у операторов (89%, или 111 млрд от 125 млрд руб.) обеспечил эффект снижения ставок, которые и без коронавируса гарантированно упали бы в 2020 году. Пандемия сделала падение более интенсивным и ранним, фактически «сдвинув темпы падения влево по шкале», говорит господин Савчук: то, что должно было бы, по прогнозам, произойти в 2021–2022 годах из-за профицита парка, случилось в 2020 году. В чистом виде коронавирус сказался на снижении погрузки, и если анализировать его эффект в отдельности, то три четверти потерь, или 40,8 млрд руб., пришлись бы на ОАО РЖД и только четверть — на операторов (14 млрд руб.).

Из-за снижения объема перевозок заметно пострадал грузовой автотранспорт, потери которого составили 129,9 млрд руб., отмечают в InfraOne. Уменьшение пассажиропотока из-за весенней самоизоляции и ограничения социальной активности в осенне-зимний период привели к потерям выручки городского транспорта: такси (125,9 млрд руб.), городского наземного транспорта (83,4 млрд руб.) и каршеринга (6,4 млрд руб.).

Однако, хотя транспорт понес наибольшие потери в абсолютном выражении, подчеркивают в InfraOne, с точки зрения доли в выручке больше всего пострадала социальная инфраструктура (утратила 35% дохода против 18,4% у транспорта) и прежде всего объекты культуры и спорта, недосчитавшиеся 59–64% доходов. Энергетика и коммунальный сектор потеряли куда меньше: их выручка снизилась на 3% и 10% соответственно, причем из-за холодной погоды в декабре выручка энергосектора превысила показатели 2019 года.

В 2021 году, рассчитывает InfraOne Research, потери инфраструктурного сектора будут зависеть от темпов вакцинации и преодоления пандемии, от чего, в частности, зависит открытие границ. Оптимистичный сценарий предполагает, что большинство ограничений будет ликвидировано к концу мая, а восстановления спроса и выручки до допандемических значений можно ожидать уже в октябре. Но к этому моменту инфраструктура успеет потерять еще 635 млрд руб., из которых 472 млрд руб. придется на транспорт.

Умеренный сценарий говорит о преодолении основных проблем к концу августа и восстановлении показателей к весне 2022 года: тогда потери составят 857 млрд и 619 млрд руб. соответственно. И наконец, при консервативном сценарии пандемия затянется до конца ноября, а восстановление — до второй половины 2022 года, что означает для инфраструктуры в целом потери в 1,09 трлн руб., в том числе транспортной — более 780 млрд руб.

Наталья Скорлыгина