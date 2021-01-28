Москвичи вышли в люди

В Москве после ослабления с 22 января ограничений по заполняемости залов продажи билетов на развлекательные мероприятия выросли минимум на 20%, рассказали “Ъ” участники рынка. Впрочем, новых мероприятий пока мало, а организаторы концертов и фестивалей продолжают переносить их.

Продажи билетов на развлекательные мероприятия в Москве растут на фоне ослабления ограничений, введенных мэрией из-за пандемии, рассказали “Ъ” в билетных агрегаторах. Так, по данным «Радарио», спрос на билеты после смягчения ограничений с 22 января увеличился на 20%. Продажи билетных сервисов МТС за выходные 23–24 января достигли 94% относительно того же периода 2019 года, рассказал гендиректор «МТС Энтертейнмент» (управляет сервисами «Пономиналу» и Ticketland) Михаил Минин. Еще неделю назад, по его словам, выручка компании была только на уровне 70% к аналогичному периоду прошлого года. В сервисе Timepad спрос на билеты на платные мероприятия всех категорий 22 января вырос на 20%, а 26 января — уже на 80% к прошлом году, рассказали в компании.

Ограничения на проведение массовых мероприятий в столице начались в марте 2020 года, с 1 августа часть мероприятий разрешили проводить с ограничением по заполняемости площадок в 50%, в ноябре его ужесточили до 25%. С 22 января мэр Москвы Сергей Собянин разрешил увеличить заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов до 50%. С того же дня возобновили работу музеи, библиотеки, колледжи, спортивные школы и детские развлекательные учреждения.

Рост спроса на билеты пока происходит в основном за счет театральных мероприятий, говорит исполнительный директор «Радарио» Елена Кипорук. У сервисов МТС в топ продаж в выходные попали спектакли в Театре Вахтангова, мюзикл «Шахматы» и концерты в «ГлавClub». В Timepad больше всего билетов было продано на спортивные мероприятия, концерты, события в сфере искусства и культуры и детские мероприятия.

В киносетях также отметили прирост продаж в выходные. На это, по мнению президента сети «Каро» Ольги Зиняковой, повлияло не только ослабление ограничений, но и выход новых фильмов, например анимации Pixar «Душа». По словам госпожи Зиняковой, минувший уикенд по посещаемости перегнал на 10% премьерный уикенд фильма «Довод» в сентябре. В объединенной сети «Формулы кино» и «Синема парка» также зафиксировали рост продаж билетов за последние выходные, рассказал ее директор по маркетингу Сергей Кузнецов.

Однако, несмотря на улучшение показателей продаж билетов, новых мероприятий пока появляется мало, признают участники рынка. Часть организаторов по-прежнему отказываются от проведения мероприятий, указывает господин Минин. Концерты, фестивали и другие события полностью коммерческих организаций пока все еще планируются или переносятся на более поздний срок, отмечает госпожа Кипорук. По данным Timepad, доля запланированных офлайн-мероприятий на ближайшую неделю увеличилась только на 10%, а количество новых мероприятий в целом — только на 15%.

Сравнительно небольшое число мероприятий пока не позволит билетным сервисам вернуться к докризисным показателям, считают участники рынка (подробнее о ситуации см. “Ъ” от 25 декабря 2020 года). Даже при постепенном снятии всех ограничений к сентябрю по итогам 2021 года рынок выйдет лишь на 75% от уровня продаж 2019 года, считает господин Минин. Падение выручки рынка по отношению к 2019 году составляет около 70%, считает господа Кипорук. На снижение продаж помимо ограничений властей, по ее мнению, также влияют изменения в покупательском поведении и сокращение у организаторов оборотных средств для проведения событий.

Валерия Лебедева