СКР возбудил против Волкова дело о призывах подростков на митинги 23 января

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о призывах подростков к участию в несанкционированных митингах 23 января в отношении главы сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Дело возбуждено по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет, несовершеннолетних к совершению противоправных действий). По версии СКР, оппозиционер разместил видео с таким призывом на YouTube, а ссылку на ролик разместил также в Facebook, Twitter и Instagram.

«Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников. Ссылки на указанные видеозаписи Волков также разместил в свободном доступе в сети "Интернет" на своих пользовательских страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram»,— сообщается на сайте СКР.

Накануне в домах у ряда оппозиционеров, в том числе арестованного Алексея Навального, прошли обыски. Часть соратников политика арестовали.

23 января во многих регионах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 3,7 тыс. человек. Возбуждено более 20 уголовных дел. Позднее сторонники оппозиционера анонсировали еще одну акцию 31 января.

О том, как прошла акция в Москве,— в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».