Гонка ядерных соглашений Как российские парламентарии за день сделали то, что МИД целый год называл невозможным

Госдума и Совет федерации в среду за полдня ратифицировали законопроект о продлении российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях. Рассмотреть документ в приоритетном порядке законодателей попросил Кремль. Между тем российские дипломаты на протяжении последнего года убеждали своих американских коллег, что властям США надо скорее принимать решение о продлении истекающего 5 февраля договора, поскольку на внутригосударственные процедуры в России уйдет значительное время. Но оказалось, что надо всего-то пару часов.

Столь стремительно российские парламентарии не принимали решений, кажется, со времен одобрения присоединения Крыма. Законопроект о ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) президент Владимир Путин внес в Госдуму поздно вечером во вторник, а уже в полдесятого утра в среду комитеты Совета федерации по международной политике и обороне рекомендовали одобрить его. Буквально через час о поддержке законопроекта объявили и два профильных комитета Госдумы.

В 12 часов дня вопрос о продлении российско-американского договора был вынесен на пленарное заседание нижней палаты парламента. Ей хватило часа на то, чтобы выслушать профильного заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, задать ему нужные вопросы, выслушать ответы и соблюсти все формальности.

Необычный темп рассмотрения законопроекта депутаты объясняли тем, что договор действует уже десять лет, важен для России и вопросов не вызывает.

«Все соблюдается, все выдерживается»,— заверил “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Тем не менее спешка при рассмотрении вопроса смутила депутата от фракции ЛДПР Сергея Иванова, который в начале заседания спросил, нельзя ли обсудить ратификацию хотя бы не первым пунктом повестки, а пока раздать документ для ознакомления. Первый зампред комитета по международным делам Юрий Олейников («Единая Россия») ответил, что все необходимые документы есть в электронной базе. Он также напомнил, что текст договора, введенного в действие в 2011 году, сохраняется и, по сути, лишь пролонгируется двумя дипломатическими нотами.

В свою очередь, Сергей Рябков заверил депутатов, что договор в полной мере отвечает интересам национальной безопасности России.

«Он выработан на строго паритетной основе в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности и не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений, модернизировать их либо создавать новые виды и типы вооружений»,— отметил дипломат.

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В час дня законопроект был передан на рассмотрение в Совет федерации. Сергей Рябков выступил и там. Продление договора до 2026 года без каких-либо предварительных условий он назвал «серьезным внешнеполитическим успехом» России. Москва действительно изначально склоняла американских партнеров к такому варианту, в то время как при предыдущем президенте США Дональде Трампе Вашингтон был готов пролонгировать ДСНВ лишь на год и выставлял дополнительные требования. Впрочем, особо убеждать сенаторов и не пришлось: уже в два часа Совет федерации отрапортовал о завершении процедуры ратификации законопроекта.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов написал в своем Telegram-канале, что такое вполне годится для Книги рекордов Гиннесса.

За пять часов международные соглашения в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности еще никто оформлял.

Такая спешка могла бы показаться уместной, ведь ДСНВ истекает уже 5 февраля. С администрацией Дональда Трампа России за четыре года так и не удалось договориться о продлении этого ключевого двустороннего договора. Работу над пролонгацией стороны смогли начать лишь 21 января, через день после инаугурации Джо Байдена. 26 января МИД РФ и посольство США в Москве обменялись нотами о продлении договора, после чего Владимир Путин и внес в Думу проект закона о ратификации соответствующего соглашения. Американской стороне для продления ДСНВ достаточно решения президента, но по российским нормам для пролонгации международного договора надо принять федеральный закон. Что законодатели и сделали. После того как его подпишет Владимир Путин, МИД уведомит США о завершении внутригосударственных процедур и ДСНВ будет считаться продленным.

Двусмысленность ситуации в том, что больше года российские официальные лица, прежде всего дипломаты, убеждали своих американских коллег, что для продления договора России потребуется значительное время. Об этом многократно говорилось и публично.

Так, в декабре 2019 года Сергей Рябков заявил «РИА Новости» , что на прохождение всех этапов ратификации законопроекта о продлении ДСНВ Федеральному собранию потребуются «даже не недели, а месяцы».

«Календари и графики диктуют свои законы»,— отметил он. И призвал американцев «определяться (с решением о судьбе договора.— “Ъ”) как можно скорее».

О том, что на оформление внутригосударственных процедур уйдет много времени, говорили и российские политологи-международники. В частности, в активно цитировавшейся статье для журнала «Россия в глобальной политике» эксперты из Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков и Анастасия Шаврова прогнозировали, что этот процесс при самых благоприятных условиях займет не менее 45 дней. Свои выводы они основывали в том числе на опыте ратификации в России других международных договоров. Ни один из них не был рассмотрен и одобрен за сутки.

При этом эксперты подчеркивали: даже если решение о продлении ДСНВ будет принято только после инаугурации нового президента США, проблем с выполнением самого договора можно избежать, если прописать в нотах, что он будет действовать на временной основе, пока в России не завершится процесс ратификации. В таком случае приезжающие в Россию американские инспекторы обладали бы дипломатическим иммунитетом, стороны продолжали бы обмениваться данными, а консультативная комиссия в рамках договора могла бы проводить свои заседания. Именно такой вариант — с временным применением — был недавно задействован Россией и Китаем при продлении межправсоглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей.

Источники “Ъ”, близкие к Кремлю, пояснили, что решение о форсированной ратификации соглашения о продлении ДСНВ принималось именно там.

В письме Владимира Путина на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина содержалась просьба рассмотреть документ «в приоритетном порядке».

Многие западные эксперты отреагировали на новость об ускоренной ратификации соглашения в духе «что и требовалось доказать». Представитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Рейф в своем комментарии в Twitter напомнил о словах российских дипломатов, что процесс займет несколько месяцев. Сахил Ша из European Leadership Network назвал решение властей РФ «стратегической ошибкой», добавив, что оно подрывает позиции, на которых Москва стояла по ДСНВ. По его словам, в будущем российской стороне уже не удастся задействовать аргумент о цейтноте, так как ей просто не поверят.

Елена Черненко, Ксения Веретенникова