«Сбер» станет совладельцем маркетплейса Goods.ru

Сбербанк, «М.Видео-Эльдорадо» и основатель Goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение по совместному развитию маркетплейса. В результате сделки «Сбер» получит долю 85%, он планирует инвестировать в Goods.ru около 35 млрд руб.

«Также "Сбер" приобретет часть долей goods.ru, принадлежащих в настоящий момент группе "М.Видео-Эльдорадо". В результате доля "Сбера" в капитале goods.ru составит 85%, группа "М.Видео-Эльдорадо" сохранит за собой 10%, а 5% останется у Александра Тынкована»,— сообщила пресс-служба Сбербанка.

Большая часть вложенных средств будет направлена на развитие Goods.ru, отметили в «Сбере». Планируется, что в совете директоров будут представлены все стороны.

О возможной покупке «Сбером» доли в компании ранее сообщали СМИ. Участники рынка рассказывали “Ъ”, что владельцы Goods.ru давно ищут покупателя на актив. Среди тех, с кем велись переговоры, собеседники “Ъ” называли «Яндекс.Маркет», «Почту России» и «Газпром-Медиа».

Подробности — в материале “Ъ” «Сбербанк приценивается к Goods.ru».