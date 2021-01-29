Безработный на миллион

По итогам 2020 года число безработных в РФ выросло почти на 1 млн человек по сравнению с прошлым годом. До конца этого года Минтруд планирует трудоустроить около 400 тыс. человек из них с помощью программ переобучения, социальных контрактов и субсидирования найма.

Уровень безработицы в РФ, который вырос по итогам 2020 года почти на четверть, должен вернуться к докризисному уровню к концу этого года — его снижение помимо восстановления экономики помогут обеспечить профильные программы Минтруда. Об этом в ходе совещания с правительством у президента сообщил министр труда Антон Котяков.

Как следует из представленных данных Росстата, по итогам года число безработных в РФ составило 4,4 млн человек, что почти на 1 млн человек больше, чем год назад, в декабре 2019 года. Уровень безработицы, соответственно, вырос с 4,6% до 5,9% от экономически активного населения и теперь сопоставим с показателем за апрель этого года — первый месяц после введения противоэпидемических мер (5,8%). Число официально зарегистрированных безработных в декабре составило 2,77 млн человек, что в четыре раза больше, чем год назад (691 тыс. человек), что, впрочем, частично объясняется облегчением условий регистрации в государственных службах занятости и повышением выплачиваемых безработным пособий.

Как пояснил в ходе совещания глава Минтруда, ведомство ставит своей целью до конца 2021 года восстановить занятость до допандемических показателей, для чего необходимо трудоустроить около 1 млн человек.

Министерство, по заявлению Антона Котякова, готово охватить программами поддержки занятости примерно 40% «добавочных» безработных. На федеральном уровне за это будут ответственны три проекта, самым масштабным из них станет субсидирование занятости, которое должно охватить 220 тыс. человек. По замыслу ведомства, центры занятости смогут предоставлять компаниям субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года. Организация сможет получить первую выплату в объеме МРОТ через месяц после трудоустройства безработного гражданина, вторую — через три месяца и третью — еще через три месяца.

Также 115 тыс. человек смогут пройти переобучение в рамках уже существовавшей федеральной программы нацпроекта «Демография», еще 60 тыс. человек получат помощь с трудоустройством в рамках программы социального контракта. Как подчеркнул министр, фокус на переобучение связан с тем, что до 60% оставшихся без работы в 2020 году ранее были заняты неквалифицированным трудом в секторе услуг и не имели ни высшего, ни среднего специального образования. На региональном уровне будут действовать собственные программы поддержки трудоустройства — как пояснил министр, они были составлены с учетом специфики локальных рынков труда. В сумме расходы на них составят около 21 млрд руб.

Отметим, что новый этап развития программ поддержки занятости населения, о котором де-факто объявил Минтруд, стартует в гораздо более благоприятных условиях, чем предыдущие,— число безработных в кризис занятости в 2009–2010 годах было почти в полтора раза больше.

Это объясняет и то, что, даже несмотря на двукратный рост за счет новой инициативы по субсидированию работодателей, в этом году масштаб охвата программами поддержки занятости остается небольшим как на фоне общего числа безработных (в них смогут принять участие только 10% от них), так и по сравнению с прошлыми кризисами.

Анастасия Мануйлова