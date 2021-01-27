СКР расследует 21 уголовное дело по итогам протестных акций 23 января

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что по итогам акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, проводится шесть доследственных проверок. Следователи продолжают устанавливать участников беспорядков, изучая видеозаписи и иные материалы.

Уголовные дела возбуждены за:

вовлечение несовершеннолетних в незаконные мероприятия посредством информационно-телекоммуникационных сетей (п. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ);

призывы к массовым беспорядкам и их трансляцию в социальных сетях (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Такое обвинение уже предъявлено 20-летнему жителю Новосибирска, аналогичные дела расследуются в Татарстане и Ростовской области;

нападения на правоохранителей, хулиганские действия, повреждение имущества (ст. 318, 213, 167 УК РФ). Уголовные дела возбуждены в Москве, Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других субъектах.

«Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Сегодня, 23 января, министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал к откровенному и честному диалогу с молодежью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, диалог с молодежью, которая участвовала в «погромах» и нападениях на представителей правоохранительных органов во время протестных акций, невозможен.

Несогласованные акции в поддержку господина Навального прошли 23 января во многих регионах России. 27 января СКР по Москве подтвердил задержание двух участников акций. По данным следствия, один из них несколько раз ударил сотрудника Росгвардии, а второй причастен к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре. В некоторых регионах также начались допросы школьников в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия.

Подробнее о допросах школьников — в материале “Ъ” «Следствие ведет молодых».