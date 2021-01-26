In vino верится

25 января президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу со студентами российских вузов в честь Татьяниного дня. А получилось, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, скорее в честь 23 января. По крайней мере по итогам встречи день оказался заполнен цитатами из ответов Владимира Путина про дворец под Геленджиком и про субботние акции протеста.

Владимир Путин вышел на связь со студентами из резиденции в Завидово. Незатейливую занавеску за его спиной отодвинули, чтобы видно было, сколько белого безмолвия сосредоточено тут. Такого фона не добиться ни от подмосковного Усово, ни от Сочи, конечно. И в бункерности после этого упрекать вроде бы странно.

Российский президент в Татьянин день обычно встречается со студентами, но сейчас этот праздник, если бы его не было, следовало бы выдумать. После субботних акций ему непременно надо было увидеть хороших студентов, а не тех, которые выходили на улицы, скандируя «Путин — вор!». Просто для восстановления собственной внутренней гармонии надо было.

Тема дворца и связанных с ним протестов не могла не быть затронута: видео посмотрели уже почти 90 млн человек, то есть чуть ли не все избиратели страны.

Логично, что спросить об этом должны были другие студенты — те, к которым нет никаких вопросов.

Их Владимир Путин заверил для начала, что «переход на полностью удаленный, дистанционный формат обучения являлся исключительно временной мерой… там, где он был введен... связанной, как мы все понимаем, с распространением коронавируса. Сейчас мы обладаем — тоже уже известно — эффективными вакцинами. В 13 странах уже зарегистрированы».

Он имел в виду, что вакцина в конце концов уничтожит и удаленный формат.

— В целом,— продолжал он пояснять,— эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только заслушал доклады соответствующие. У нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. А количество инфицированных снижается, вот уже стало меньше 20 тыс. И, кстати говоря, московским властям тоже спасибо большое (это к месту было, а то на одной из последних встреч Владимир Путин как-то косо смотрел на Сергея Собянина, и на это сразу обратили внимание.— А. К.), их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается. Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму.

Хорошие студенты получали бонусы. Так, президент заверил, что в вузах будет увеличиваться число бюджетных мест. Было сказано, что есть законопроект, который расширяет автономию вузов в утверждении образовательных программ.

— Студенты,— рассказал президент,— могут получать несколько квалификаций, после второго курса менять профиль обучения, переходить в своем вузе на другие факультеты и программы. Уверен, вы ждете таких решений. Поэтому эти положения должны вступить в силу не позднее лета. Прошу Федеральное собрание ускорить работу над этим законопроектом.

Это и правда может впечатлить. Хотя возможность переходить с факультета на факультет есть и сейчас.

Владимир Путин обещал строить студенческие общежития, новые корпуса кампусов, да и кампусы как таковые.

— Знаете, как в народе говорят: «Где родился — там и пригодился»,— рассказал он.— И в этом огромная народная мудрость. Чтобы благодаря вашей энергии, напору, таланту регионы нашей большой, огромной страны могли динамично развиваться.

А вот это вряд ли всем понравится. Все равно ведь все хотят учиться в Москве и Питере, в крайнем случае в городах-миллионниках. И не очень хотят пригодиться именно там, где родились (да и в столичный вуз поступают, чтобы как раз поменять жизнь, желательно раз и навсегда). Хотя и такое, справедливости ради, случается.

Список выступающих лежал перед Владимиром Путиным.

— Пожалуйста, прошу вас,— при этом предложил он студентам, компактно разместившимся на экране его компьютера, но сразу и не удержался, сам пошел по списку.— Сабина Низамиевна, пожалуйста. Это Казанский государственный медицинский университет.

Владимир Путин хотел казаться оживленным и доступным, он почти постоянно улыбался, расспрашивал студентов, чем они заняты, легко переходил на «ты», а на «Добрый день!» отвечал: «Здорово!»

Да начать с того, что галстук надевать не стал… Стал ли он этого им ближе и роднее? Они, видимо, так долго репетировали и ждали, что сами уже не в состоянии были расслабиться, даже если бы захотели. Да они и не хотели.

Студента Александра Комарова из Смоленской госакадемии физкультуры президент спрашивал:

— У вас какая специализация в легкой атлетике?

— Многоборье,— скупо отвечал тот, потупившись.

— Бегаете, плаваете, да? — пытался приободрить его Владимир Путин, не принимая во внимание, что плавание — это отдельный вид спорта и никак не входит в понятие «легкая атлетика».— Что у вас?

— Нет,— поправлял его студент,— бегаю, прыгаю, метаю, толкаю…

Наконец дошла очередь до того, ради чего стоило здесь собираться. Не зря же в конце концов прямую трансляцию встречи вел не только телеканал «Россия 24», как обычно, а и «Первый канал» тоже. То есть очередь дошла до вопроса Данилы Чемезова из Уфимского государственного нефтяного технического университета.

— Уважаемый Владимир Владимирович, могу ли я задать вопрос, касающийся лично вас?

— Меня? — несказанно удивился президент.

— Да,— невозмутимо подтвердил студент.

— Я вроде как уже закончил давно университет, но тем не менее — пожалуйста.

— Хотел бы начать с того,— заявил Данила Чемезов,— что студенты сегодня не смотрят телевидение, и основным источником информации является сеть интернет. Мы, конечно, понимаем, что всему верить нельзя, так как контент интернета абсолютно полярный. Но сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?

— Смотрите, я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал (скорее уж тогда пролистывал.— А. К.) видеоподборки, которые мне помощники принесли.

Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.

Никогда. Это первое.

В фильме вроде не говорилось, что дворец записан на президента или его близких родственников. Речь шла о дворце для него. Вот это и надо было опровергать. Но Владимир Путин сосредоточился на другом. Он стал рассуждать о том, зачем люди заключают брачный договор, и только потом добавил:

— Даже люди, которые еще и имущества не имеют, хоть как-то свои отношения фиксируют на бумаге. А в современном мире, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, а может быть, миллиарды, всегда где-то хоть как-то на протяжении длительного времени… А эта, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем десяти лет так или иначе.

Сейчас просто удобный случай, все скомпоновали, и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, и запустили это в интернет, фильмы какие-то, видеопрограммы.

Так вот, хоть на протяжении десяти лет что-то должно было бы остаться: оформление каких-то земельных участков, какие-то финансовые проводки, хотя бы какие-то оформления у нотариуса, там тоже след должен остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде.

Если, например, строилась резиденция президента России с привлечением средств не из бюджета, или не только из бюджета, а потом сам Владимир Путин разлюбил эту идею, полюбив Сочи (а есть и такая версия), то, возможно, так и надо было сказать. Многим стало бы легче. Но он по-прежнему настаивал на том, что ему там ничто не принадлежит.

— Вместо всего этого что? — говорил президент.— Разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй… Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать… В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году (об этом уже рассказывал Дмитрий Песков.— А. К.). В таких случаях это просто компиляция, это монтаж! Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки» (Этой же фразой из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова Владимир Путин комментировал ракетный удар США по Сирии в 2017 году.— А. К.). Хоть чего-нибудь придумали бы еще!

При этом отвечал ведь он на этот короткий вопрос уже долго. И кажется, не собирался заканчивать.

— Люди, которые там упоминаются… Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, какие-то знакомые; есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются, вообще, просто никогда их не видел в глаза, не знаком с ними! — настаивал Владимир Путин.— Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что, кто рядом ни появится, на того сразу санкции накладывают.

Да, кстати, эти люди, некоторые из них, которых я хорошо знаю, давно занимаются бизнесом, еще до встречи со мной и знакомства со мной…

И тут он вдруг пошел еще дальше, и это даже было похоже на импровизацию:

— Из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним, но не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности,— это виноделием! Очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный. Там один из моих хороших знакомых со своим партнером, партнер из жизни ушел, его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству, они занимаются небольшим предприятием…

Президент в своих размышлениях уходил, казалось, куда-то все дальше и дальше… А потом возвращался:

— В этой связи не как бизнесом, а как видом деятельности я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался. У меня есть советник Борис Титов, который является владельцем «Абрау Дюрсо», крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это все принадлежало. Он у меня сейчас советник.

Когда я работу закончу, может, пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права.

Сейчас, повторяю, мы закон приняли, я в этом кое-что начинаю понимать…

Владимир Путин не мог говорить об этом серьезно, а вот акции «Абрау Дюрсо» тут же, конечно, рванули вверх. Я уж не говорю об акциях Бориса Титова.

— Хочу закончить ответ тем, с чего начал: я не занимался этим никогда. Мне кажется, этого достаточно, можем вернуться к этой теме, если это представляет интерес, но можем перейти и к следующему вопросу.

В результате скорее что-то подтвердил, чем что-то опроверг.

Вскоре Софья Морозова из Института международных отношений Казанского федерального университета сформулировала вопрос о субботних выступлениях:

— Как известно, даже незаинтересованных людей не обходит стороной поток информации о недавних волнениях в ряде регионов и в некоторых городах нашей страны. Не осталось незамеченным внимание со стороны молодежи к данному вопросу как в соцсетях, так и в реальной жизни. Ведь это общеизвестный факт, что молодым людям свойственно выражать свое мнение на любой вопрос. Эта тема не стала исключением. Как вы бы прокомментировали данную ситуацию?

Когда Владимир Путин начал отвечать, я чуть не подумал: «Скучно, девочки!»:

— Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом.

Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно.





Но потом, когда президент начал сравнивать эти акции с событиями Октябрьской революции, стало интереснее:

— В истории нашей страны неоднократно мы сталкивались с ситуациями, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивал государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения. Так было после Первой мировой войны в результате Октябрьской революции. Какими благими намерениями руководствовались люди, которые раскачивали Российскую империю, и к чему это потом привело? Сейчас не буду даже всего перечислять… Все можно делать, но не выходя за рамки закона.

Затем президент сравнил субботний протест с захватом Капитолия в США:

— Смотрите, что в Штатах произошло. Толпа захватила парламент. У нас был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы. Молодые люди этого даже не знают! Стреляли из танков, прямо прямой наводкой по зданию парламента, и это было не так давно. Молодые люди, школьники, они это не видели, не слышали! Для них это все равно, что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году. Так далеко, они даже не чувствуют этого ничего!

Но люди повзрослее должны это знать, должны помнить, и ни в коем случае, особенно ответственные люди, ни в коем случае этого не должны допускать!

Он все же вернулся и к теме захвата Капитолия:

— В Вашингтоне захватили парламент. Что с этими людьми делают? Как сказал один из руководителей ФБР: «У нас длинные руки, всех достанем, всех поймаем, всех посадим». От 15 до 25 лет — как за внутренний терроризм. Они же ведь тоже вышли с политическими лозунгами, но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет.

Обычно Владимир Путин приводит в пример Соединенные Штаты, когда его упрекают в каком-нибудь беззаконии.

А у них еще хуже все, говорит он и приводит пример. Но сейчас США удостоились чести быть процитированными в качестве примера для подражания.

— Тем более ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних! — возмутился к тому же президент.— Террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко фокус смещается, но, по сути, это то же самое… Достаточно? — спросил президент автора вопроса.

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Теперь даже более чем.

Он перешел было к следующему вопросу, но, видимо, вспомнил, что еще хотел сказать:

— Кстати говоря, все события подобного рода, о которых я сейчас говорил… Никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае ответственная.

Конечно, так делается только революция.

Андрей Колесников