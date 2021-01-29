Госпрограмма вытянула ипотеку

На фоне заметного снижения ставок по ипотеке в прошлом году резко увеличился объем выдачи кредитов. По итогам 2020 года он составил почти 4,3 трлн руб., что в полтора раза больше объема предшествующего года. Заметно поддержала рынок льготная государственная программа ипотеки под 6,5%, однако доля выдачи таких кредитов в конце года сократилась до 20%. Объем просроченных ипотечных кредитов остается незначительным, однако регулятор обеспокоен ростом выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом, в том числе на первичном рынке, и связанными с этим рисками.

По итогам 2020 года российские банки выдали свыше 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,29 трлн руб., следует из опубликованных данных ЦБ. В 2019 году было выдано всего 1,27 млн кредитов на 2,85 трлн руб.

Суммарная задолженность граждан по ипотеке по итогам 2020 года превысила 9 трлн руб., увеличившись на 21%.

В денежном выражении объем выданной в декабре ипотеки стал рекордным в ушедшем году — 560,1 млрд руб. (после снижения выдачи в ноябре). Просроченная задолженность к концу года незначительно снизилась, до 77,5 млрд руб. (1,8% портфеля).

«Сегодня ипотека стала основным инструментом решения жилищного вопроса для россиян: с ее помощью осуществляется более 80% всех сделок с недвижимостью в новостройках и 50% — на вторичном рынке»,— указал руководитель аналитического центра АО «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Он отмечает, что рекорд поставлен и «по объемам ипотечного портфеля с учетом секьюритизированных кредитов: впервые в истории он превысил 10 трлн руб., что составляет около 9,5% годового ВВП».

Существенную роль в росте ипотечного рынка в прошлом году сыграла программа льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% годовых, которая была запущена в апреле 2020 года. По итогам 2020 года объем выданных кредитов по ней превысил 1 трлн руб. Вместе с тем в декабре 2020 года доля программы льготной ипотеки под 6,5% в выдачах снизилась по сравнению с прошлыми месяцами и составила около 20%, сообщал ЦБ в последнем обзоре банковского сектора.

Госпрограмма завершится 1 июля, однако есть вероятность, что ее продлят во второй раз (изначально она должна была завершиться 1 ноября 2020 года), но в каком виде — пока не ясно.

Обсуждает ее продление в отдельных регионах. Об этом, в частности, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, его поддерживает и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сохранения льготной ипотеки с возможными корректировками ее механизма будет добиваться и Минстрой. На этой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев указывал, что решение о продлении льготной ипотеки будет принимать президент России Владимир Путин. «Мы считаем, что любое решение должно будет сопровождаться мерами по недопущению дальнейшего роста цен (на недвижимость.— “Ъ”)»,— заявил господин Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).

В ноябре 2020 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина призывала к сворачиванию программы в установленный срок. К тому же в настоящее время регулятор обеспокоен объемами выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом, особенно если она выдается заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Как указывал директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, «комбинация этих двух вещей при сохранении текущих темпов роста, а также с учетом стоимости жилья может в дальнейшей перспективе привести к накоплению рисков». Но по данным источников «Интерфакса», ЦБ все же пошел на компромисс с правительственным блоком и готов к повторному продлению госпрограммы.

Ольга Шерункова