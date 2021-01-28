В Кремле не читали расследование о причастности спецслужб к отравлениям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не читал расследование о возможной причастности сотрудников российских спецслужб к нескольким отравлениям. По его словам, расследований так много, что времени ознакомиться с ними все меньше. Расследование выпустило издание The Insider совместно с Bellingcat при участии Der Spiegel.

«Нет, к сожалению, не ознакомился. Вы знаете, чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

«Зачастую их качество, собственно, не является основанием для этого знакомства. Не хочется просто потратить время»,— заявил пресс-секретарь.

Авторы расследования утверждают, что жертвами отравителей стали, в частности, журналист и правозащитник из Кабардино-Балкарии Тимур Куашев (найден мертвым на окраине Нальчика 1 августа 2014 года), активист лезгинского общественного движения «Саадвал» Руслан Магомедрагимов (найден мертвым в своей машине 24 марта 2015 года в Каспийске, Дагестан, официальная причина смерти — удушье), а также лидер движения «Новая Россия» и советник Сергея Миронова Никита Исаев (умер 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов—Москва, официальная причина смерти — сердечный приступ). При этом во всех случаях действовала «более-менее постоянная команда исполнителей», говорилось в расследовании.

Ранее The Insider совместно с Bellingcat при участии Der Spiegel также выпустили расследование о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального. В нем говорилось, что к этому могли быть причастны восемь специалистов с медицинским и химическим образованием, действовавших при поддержке Института криминалистики ФСБ.

Подробности — в материале “Ъ” «Сам себе спецслужбер».