Яйца поразил куриновирус

Вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен. По данным торговых сетей, в центральной части страны оптовая стоимость самой дешевой категории яиц почти на 20% превысила обычный уровень. Птицеводческие предприятия уже просят правительство не вводить регулирование цен, указывая на объективный характер подорожания яиц и предупреждая о рисках дефицита.

О том, что торговые сети столкнулись с резким ростом закупочных цен на куриные яйца, рассказал источник “Ъ” на розничном рынке. По его словам, самая дешевая продукция категории С2 в центре страны у поставщиков 27 января стоила от 59,9 руб. за десять штук, что на 19% выше обычного уровня. Для сравнения: в интернет-супермаркете «Перекресток» яйца этой категории под собственной торговой маркой в среду стоили те же 59,9 руб. за десяток.

По словам собеседника “Ъ”, рост цен связан с распространением птичьего гриппа в первую очередь на юге страны. С начала 2021 года вспышки вируса были выявлены в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, перечисляет он. В результате активность поставщиков яиц на юге заметно снизилась, добавляет другой источник “Ъ”. Ситуацию усугубляет и то, что вспышки стали фиксироваться в Астраханской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане.

В «Ленте» подтвердили “Ъ”, что в южных регионах страны складывается сложная ситуация из-за закрытия нескольких птицефабрик, где зафиксировали вспышки птичьего гриппа. Там добавили, что организовали поставки из центральных регионов и сейчас ситуация стабилизируется. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магните» заявили, что не наблюдают перебоев или сложностей с поставками яиц. Но собеседник “Ъ” на рынке допускает локальные сбои.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев уверяет, что в России производится достаточное количество яиц, а с их транспортировкой даже из относительно далеких регионов не возникает проблем. По данным Росптицесоюза, по итогам 2020 года объем производства яиц остался на уровне 2019 года — 44,8 млрд штук. По мнению господина Давлеева, основная причина роста цен на яйца в южных регионах — активный экспорт пшеницы, из-за чего там традиционно самое дорогое зерно в России. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, на начало этой недели в центре РФ пшеница стоила 14,5–15 тыс. руб. за тонну, тогда как на юге — 15,5–15,8 тыс. руб. за тонну.

Рост цен на яйца наблюдается не во всех сегментах и связан с объективными причинами — увеличением стоимости кормов, витаминов и минеральных добавок, подтверждает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Как утверждал союз в письме главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву в конце 2020 года, цены на сырье для кормов выросли на 20–60%. Сложная финансовая ситуация привела к тому, что по итогам прошлого года ряд предприятий снизили объемы производства, добавляет госпожа Бобылева. Рентабельность бизнеса, по оценкам Росптицесоюза, к концу 2020 года снизилась до 5–7%.

В такой ситуации, поясняет Галина Бобылева, Росптицесоюз уже направил обращения вице-премьеру Виктории Абрамченко и Дмитрию Патрушеву с просьбой не вводить ограничения на рост цен на яйца и мясо птицы.

В декабре 2020 года поставщики и торговые сети подписали соглашение о фиксации предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло и сахар, после того как на рост стоимости этих продуктов обратил внимание президент Владимир Путин. Замглавы Минсельхоза Оксана Лут на совещании 20 января допускала, что механизм регулирования цен могут распространить на зерно и макаронные изделия при продолжении роста цен. В Минсельхозе рекомендовали властям субъектов РФ провести с производителями переговоры о сдерживании цен в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.

По словам Галины Бобылевой, регулирование цен на продукцию птицеводства грозит дефицитом на фоне нулевого роста производства и увеличения объемов экспорта. Представитель Виктории Абрамченко Марта Галичева отметила, что обращение Росптицесоюза будет рассмотрено и направлено заинтересованным сторонам для проработки после получения.

Алексей Полухин, Никита Щуренков