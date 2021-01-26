В едимстве — сила

Федеральная налоговая служба (ФНС) включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов. Как стало известно “Ъ”, налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. Участники рынка предупреждают, что предсказать динамику сложно, их также беспокоит риск утечки данных, представляющих коммерческую тайну. Мониторить исполнение соглашений о сдерживании цен ФНС еще поручал премьер, но производители опасаются, что опросы могут быть подготовкой к распространению регулирования на новые категории продуктов.

О том, что налоговые органы начали запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости на 2021 год, рассказал источник “Ъ” в крупной пищевой компании. Копия сообщения, поступившего на прошлой неделе, есть у “Ъ”. Из приложенной таблицы следует, что налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. В перечне — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.

Собеседник “Ъ” подчеркивает, что ранее налоговые инспекции с подобными вопросами не обращались. В декабре прошлого года, когда премьер Михаил Мишустин утверждал меры для сдерживания цен на социально значимые продукты, ФНС отводилась роль контроля за исполнением соглашений о фиксации стоимости масла и сахара с помощью онлайн-касс. В соответствии с договоренностями предельная отпускная цена на подсолнечное масло сегодня установлена в 95 руб. за 1 л, розничная — в 110 руб. за 1 л. Максимальная стоимость для сахара — 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Соглашения должны действовать до конца первого квартала 2021 года. В пресс-службе ФНС и в правительстве на вопросы “Ъ” не ответили. В Минпромторг информация о подобных опросах со стороны ФНС не поступала.

«Запрос налогового органа выглядит немного странно, он никак не связан с исчислением и уплатой налогов»,— отмечает юрист Forward Legal Арпине Пирумян. По ее словам, законодательство не содержит обязанности предоставлять прогноз изменения цен на товары, соответственно, налоговая не вправе его требовать. Скорее всего, действия органов связаны с созданием системы мониторинга за ценами на социально значимые товары, считает юрист. По словам собеседника “Ъ” на рынке, ФНС может собрать данные потому, что онлайн-кассы и подсчеты Росстата не дают объективной картины: к примеру, не позволяют понять, была ли установлена скидка.

Полученные от самих участников рынка цифры, которые могут быть использованы в сочетании с имеющимися инструментами, позволят измерить наценку торговых сетей, отмечает источник “Ъ”. Более того, добавляет он, сведения могут стать хорошим подспорьем для налоговой в последующих совещаниях по этому вопросу в правительстве, а за исполнение прогнозов можно будет отчитывать бизнес. В Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) заявили, что не получали информацию от сетей о подобных запросах.

В одной из получивших запрос компании говорят, что в ответ предоставили только данные о фактическом повышении цен, а давать прогнозы отказались, сославшись на коммерческую тайну. Источник “Ъ” в другом крупном поставщике добавил, что непонятна и ответственность за дачу прогноза. Еще в одном производителе сообщили, что предоставили налоговой прогноз по динамике цен. По словам госпожи Пирумян, ответственность за неисполнение таких прогнозов бизнесу не грозит.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов указывает, что спрогнозировать динамику цен на продукты до конца года может быть весьма проблематично: «Во-первых, цены зависят от баланса спроса и предложения, которым свойственно меняться. Во-вторых, экономическая ситуация нестабильна, и мы не знаем, как к концу года может измениться, например, курс валют, что также влияет на стоимость большинства продуктов». Кроме того, продолжает господин Леонов, неясно, как в данном случае будет соблюдаться коммерческая тайна и как бизнес будет защищен от утечек.

Собеседник “Ъ” в крупном производителе допускает, что опрос может проводиться как подготовка для дальнейшего расширения списка социально значимых продуктов, на которые устанавливаются предельные цены. Сейчас к таким относятся только подсолнечное масло и сахар, но на прошлой неделе заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут говорила, что механизм могут распространить и на макаронные изделия (см. “Ъ” от 21 января). По словам источника “Ъ”, затем чиновники могут обратить внимание на молочные продукты, крупы и пр.

Господин Леонов также видит риски расширения госрегулирования цен на большее количество категорий. Ранее такие попытки не давали ощутимых результатов и сопровождались сокращением ассортимента, указывает он. Так, небольшие и средние торговые сети уже сталкивались со сложностями при закупке сахара и масла по фиксированным ценам, так как поставщики требовали премию за доставку до магазинов. (см. “Ъ” от 14 января). Счетная палата в последнем мониторинге также предупредила о рисках возникновения дефицита при распространении ценового регулирования на новые товары. В Минсельхозе в ответ заявили, что дефицита не ожидают.

Анатолий Костырев