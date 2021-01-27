Австрийцу нашли дело на подмосковной свалке

Подмосковная полиция обвинила в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в 9 млн руб. гендиректора ООО «Экоком», гражданина Австрии Оливера Кайзера. Его компания уже более десяти лет занимается рекультивацией российских свалок, а также владеет в Солнечногорском районе Московской области одной из самых современных станций по сбору и очистке фильтрата — зловонной жижи, образующейся из-за гниения мусора. По данным “Ъ”, именно с работой последней и связаны претензии следствия, полагающего, что этот объект не имел лицензии на один из видов деятельности.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода) ГСУ ГУ МВД по Московской области расследует с марта 2020 года. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого господина Кайзера было вынесено следователем 21 января 2021 года. Во вторник в Тверской райсуд Москвы поступило ходатайство об избрании в отношении гендиректора ООО «Экоком» меры пресечения в виде запрета определенных действий. Заседание назначено на 28 января.

По версии следствия, в 2018–2019 годах Оливер Кайзер осуществлял предпринимательскую деятельность, не имея лицензии на обезвреживание отходов I–IV классов опасности на очистных сооружениях в деревне Есипово Солнечногорского района Московской области. Таким образом, считают в МВД, австрийский бизнесмен извлек незаконный доход в размере 9 млн руб. Сам господин Кайзер вину в инкриминированном деянии не признает.

В разговоре с “Ъ” господин Кайзер отметил, что вести бизнес в России для предпринимателя из Европы непросто.

«Очень большая разница в менталитете, в технологиях, в законах. Мы поставляем из Европы проверенные инженерные решения, оборудование, которое соответствует самым строгим европейским экологическим нормам. В России мусорная реформа началась недавно, поэтому многие вопросы не урегулированы законодательством, иногда возникает игра в термины-синонимы, как в нашей ситуации: "утилизация", "обезвреживание",— заявил Оливер Кайзер.— Наша компания всегда действуют строго в рамках правового поля. Каждый контракт перепроверялся юристами, в том числе государственных и муниципальных органов власти».

По его словам, проблема с фильтратом — это одна из самых сложных, связанных с деятельностью свалок и полигонов ТБО, поскольку фильтрат загрязняет реки, озера, почву, глубокие водоносные горизонты.

«Даже после закрытия полигона фильтрат образовывается многие годы,— отметил собеседник “Ъ”.— Задача собирать фильтрат и не допускать его негативного воздействия на окружающую среду поставлена на всех уровнях. "Экоком" находится у истоков создающейся отрасли по обращению с фильтратом и концентратом фильтрата. Мы имеем самое современное оборудование, отличное предприятие, у которого есть все необходимые лицензии, и технологии, прошедшие экспертизы. Конечно, мы будем доказывать свою невиновность».

Предприятие по утилизации и переработке фильтрата в промзоне недалеко от деревни Есипово вступило в строй в 2018 году, и именно австрийская фирма поставила на него оборудование. Туда свозят стоки со многих мусорных полигонов Подмосковья. Здесь фильтрат проходит очистку от органических соединений и тяжелых металлов, превращаясь в техническую воду.

«Господин Кайзер законопослушный гражданин и никакого умысла в его действиях не было.





Объект в Есипово имел стандартную лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и размещению отходов I–IV классов опасности. А вот слова "обезвреживание" в ней по какой-то причине не оказалось»,— заявил “Ъ” председатель областного экологического движения «Экосила-50» Анатолий Баташев, который в 2019–2020 годах являлся директором по связям со СМИ ООО «Экоком». По его словам, сразу же после того, как стало известно о претензиях правоохранительных органов, все недоразумения с лицензией были устранены.

Отметим, что ООО «Экоком» было создано в 1999 году и его учредителями являются австрийская фирма ECOCOM Environmental Technologies GmbH и сам Оливер Кайзер. Основные виды деятельности фирмы — проектирование, поставки, строительство и эксплуатация очистных сооружений.

Помимо прочих объектов ООО занималось рекультивацией одного из самых крупных и скандальных полигонов ТБО «Кучино» в подмосковной Балашихе. Объект, на котором захоронили 24 млн тонн мусора был закрыт еще летом 2017 года после того, как местные жители пожаловались на постоянный неприятный запах со свалки президенту Владимиру Путину.

Олег Рубникович