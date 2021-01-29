Били по фотослужбе

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о нападении на выполнявшего редакционное задание фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова. Установлены личности обоих злоумышленников. В окончательной редакции помимо нанесения побоев им инкриминировали еще и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Впрочем, охранник и его напарник настаивают на том, что понятия не имели, что перед ними журналист.

Дорогомиловский межрайонный следственный отдел СКР завершил расследование уголовного дела по факту нападения на фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова на Кутузовском проспекте. Там он по заданию редакции 3 ноября 2020 года снимал электронные табло с курсами валют для газетного материала.

Как уже рассказывал “Ъ”, охранникам одного из них это не понравилось и они, выскочив на улицу, набросились на господина Жданова с кулаками, после чего потребовали удалить вообще все кадры с обменными пунктами на Кутузовском проспекте. Как заявил фотокорреспонденту один из нападавших, все обменники в этом месте «находятся под ним».

После обращения Анатолия Жданова в полицию в отношении нападавших возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Позже в связи с широким общественным резонансом это дело Мосгорпрокуратура передала для дальнейшего расследования из полиции в СКР. На данный момент установлены личности обоих напавших на фотокорреспондента “Ъ”. Ими оказались 36-летний чоповец Сергей Гребенюков и 37-летний безработный Роман Московский. Оба находятся под подпиской о невыезде.

Из показаний господина Жданова следует, что именно господин Московский заявил ему о том, что контролирует все обменники на Кутузовском проспекте. Впрочем, на допросах и очных ставках последний говорил, что вообще не имеет к ним отношения, а в обменник на Кутузовском проспекте, 18 просто заехал к своему приятелю Гребенюкову.

В окончательной редакции обвиняемым помимо ст. 116 УК РФ вменили еще и ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). По данным “Ъ”, и Гребенюков, и Московский свою вину признали лишь в нанесении побоев. Да и то произошло это после того, как им предъявили записи с уличных камер видеонаблюдения, зафиксировавших происшествие. До этого тот же Сергей Гребенюков утверждал, что Анатолия Жданова вообще не трогал. При этом оба обвиняемых твердо стоят на том, что понятия не имели, что перед ними находится журналист. Отметим, что если за нанесение побоев нападавшие вполне могут отделаться и штрафом, то за нападение на журналиста при исполнении им грозит безальтернативное лишение свободы — сроком до пяти лет.

О том, что стало причиной агрессивного поведения, господа Гребенюков и Московский сначала толком объяснить никак не могли. В конце концов выдвинули версию, что им показалось, что господин Жданов их фотографирует. И это при том, что в момент съемки оба находились в помещении обменного пункта и фотокорреспондент “Ъ” их не то что не снимал, но даже и не мог видеть. А вот чоповец и его приятель, судя по всему, за всем происходящим возле здания наблюдали на мониторе, куда передавалось изображение с уличной камеры видеонаблюдения. И истинной причиной их неадекватного поведения стало то, что обменник, вероятнее всего, работал нелегально. Во всяком случае, как только господин Московский стал подозреваемым, эта точка перестала функционировать.

Сейчас обвиняемые Гребенюков и Московский завершают ознакомление с собранными следствием материалами. В ближайшие дни дело будет передано на утверждение в прокуратуру, а оттуда в Дорогомиловский райсуд Москвы.

Олег Рубникович