COVID грозит длительной изоляцией

В Ростове-на-Дону начинаются судебные процессы над десятью жителями Северной Осетии, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках во Владикавказе в апреле 2020 года. Тогда в столице республики прошел несанкционированный митинг против ограничений, связанных с распространением COVID-19, и «вранья властей о коронавирусе». Акция закончилась разгоном участников, в процессе которого пострадали сотрудники МВД.

В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступили два уголовных дела, фигурантов которых обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). В каждом из дел по пять обвиняемых, одному из них также инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, эти дела связаны с событиями во Владикавказе 20 апреля 2020 года.

Тогда на площади у Дома правительства Северной Осетии прошел несанкционированный митинг против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с COVID-19. На акцию собралось около 1,5 тыс. человек, которые жаловались на потерю работы и недостоверное информирование о ситуации с коронавирусом. Спустя два дня управление СКР по Северной Осетии возбудило уголовные дела по статьям «хулиганство» и «применение насилия в отношении представителя власти».

После призывов со стороны полиции разойтись, на которые митингующие 20 апреля никак не отреагировали, правоохранители предприняли попытку вытеснить их при помощи противоударных щитов, пояснили в ведомстве. Митингующие дали отпор, в силовиков полетели камни и куски тротуарной плитки. Несколько омоновцев получили ранения. Ближе к вечеру, когда основная масса митингующих разошлась, с площади у Дома правительства оставшихся вытеснили на соседние улицы.

Как пояснил источник “Ъ”, суды над обвиняемыми в беспорядках жителями Владикавказа были перенесены в Ростов-на-Дону решением Верховного суда по ходатайству Генпрокуратуры. Ходатайство было мотивировано тем, что участники несанкционированного митинга способны оказать воздействие на судей Северной Осетии и соседних регионов. Защита обвиняемых выступала против рассмотрения дела в Ростове-на-Дону.

Заседания в ростовском суде по уголовным делам в отношении десяти участников апрельских событий во Владикавказе запланированы на 4 февраля и 11 февраля.

Между тем уроженец Северной Осетии оперный певец Вадим Чельдиев, которого следствие считает одним из организаторов несанкционированного митинга во Владикавказе, находится в СИЗО в Новочеркасске (Ростовская область).

Об этом “Ъ” сообщил его адвокат Андрей Сабинин. Следствие по делу господина Чельдиева еще не завершено. Его обвиняют сразу по пяти статьям УК РФ: публичные призывы к экстремистской деятельности; распространение заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни граждан; хулиганство; организация преступления и применение насилия в отношении сотрудника полиции. Вадим Чильдиев свою вину ни в одном из этих преступлений не признает, сообщил его адвокат.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Вадим Чельдиев, проживавший в Санкт-Петербурге, стал призывать подписчиков своего Telegram-канала прийти на митинг против самоизоляции во Владикавказе. 17 апреля его задержали и этапировали в столицу Северной Осетии. По версии следствия, по дороге из аэропорта Минеральных Вод, находясь в салоне легкового автомобиля, Вадим Чельдиев якобы нанес кулаком два удара в лицо одному из сопровождавших его полицейских.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону