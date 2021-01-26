У КоАП добавится питомцев

Минюст поддержал предложение комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды о введении шести новых составов в КоАП РФ, устанавливающих ответственность за жестокое обращение с животными и несоблюдение требований по их содержанию. Документ дополняет меры ответственности, предусмотренные в УК РФ. Например, за жестокое обращение с животными устанавливается штраф в 100 тыс. руб., до 150 тыс. руб.— за содержание дома животных из перечня запрещенных. Поправки планируется рассмотреть уже весной.

Как сообщил “Ъ” глава комитета Владимир Бурматов, Минюст одобрил проект поправок к КоАП, предполагающих новые нормы с ответственностью за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Ведомство поддержало введение санкций за содержание питомцев из перечня запрещенных к содержанию дома (питоны, кобры, медведи, львы, акулы, волки и другие) и несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях — в цирках и зоопарках. Ответственность будут нести дельфинарии, океанариумы и зоосады без лицензии, она будет предусмотрена и за обращение с бездомными животными.

«Пока что многие нарушители уходят от ответственности, если животное не убито и не покалечено, и уголовное наказание не действует»,— пояснил господин Бурматов. По его словам, нарушителей предложено штрафовать «по верхней планке», взыскивая до 100 тыс. руб. за жестокое обращение с животными, до 30 тыс. руб.— за несоблюдение требований по их содержанию и до 150 тыс. руб.— за содержание животных из перечня запрещенных. За несоблюдение требований к использованию и содержанию животных в цирках и зоопарках будут наказывать штрафом до 100 тыс. руб. Развлекательные учреждения без лицензии предлагается наказывать на сумму до 200 тыс. руб., а приюты — до 50 тыс. руб.

Он добавил, что комитет разрабатывает и дополнительные поправки к КоАП, предусматривающие ответственность за организацию боев с животными, натравливание питомцев на других животных и людей, пропаганду жестокого с ними обращения, а также механизм конфискации питомцев у нарушителей. Депутат отметил, что поправки к КоАП будут работать, «как и весь кодекс, через заявления потерпевших в полицию».

Координатор благотворительных программ фонда помощи животным «Рэй» Наталья Цветкова обратила внимание на необходимость «работающего механизма практического применения новых норм и контроля за исполнением». Опасение зоозащитницы вызвала поправка о штрафных санкциях для приютов, которые «могут ударить по учреждениям без господдержки». «Сейчас у государства нет возможности помещать животных в адекватные условия, немногочисленные приюты переполнены,— пояснила она.— Необходимо реформировать государственные и обеспечить поддержкой частные приюты, поощрять работу передержек и волонтерских движений помощи животным».

Мария Литвинова, Анастасия Мануйлова