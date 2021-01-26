У стоматологов зуб на рентген

Стоматологи могут избавиться от требований Минздрава оснастить специализированные клиники дорогостоящим оборудованием для рентгена и нанять дополнительных специалистов. По данным “Ъ”, министерство готово через механизм регуляторной гильотины упразднить соответствующие приказы, вступившие в силу в начале года. Участники рынка лоббировали отмену через бизнес-омбудсмена, подчеркивая, что дополнительные расходы могут привести к закрытию многих клиник на рынке с общим оборотом порядка 300 млрд руб.

Участники рынка стоматологических услуг могут получить послабления в плане оснащения своих клиник и порядка проведения рентгенологических исследований. Это следует из письма замглавы Минздрава Евгения Камкина, направленного 21 января бизнес-омбудсмену Борису Титову (копия есть у “Ъ”).

Документ стал ответом на письмо самого господина Титова, направленное в конце 2020 года вице-премьеру Татьяне Голиковой. Омбудсмен сообщал, что заложенные в приказах Минздрава за №№560н и 786н (вступили в силу 1 января 2021 года) «спорные требования» могут привести к массовому закрытию коммерческих стоматологических клиник.

Проблема в том, что с 1 января клиники должны быть оснащены специальными аппаратами — радиовизиографами и ортопантомографами при отсутствии рентген-кабинета. Кроме того, по новым правилам стоматологические клиники должны привлечь дополнительный персонал врачей-рентгенологов, а протоколы рентгенологического исследования оформлять в течение 24 часов.

В своем письме господин Камкин уточняет, что оба приказа подпадают под «регуляторную гильотину». По сути, это означает отмену действующих документов, если подтверждается их негативное влияние на работу бизнеса. О том, что приказы, вызвавший негативную реакцию отрасли, могут быть отменены, уже знает вице-президент Стоматологической ассоциации России Андрей Яременко. Он рассчитывает, что существующие требования к оснащению клиник упростятся в ближайшее время.

Оба действующих приказа бьют в первую очередь по частным клиникам, говорит президент Российской ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Наталья Анисимова. По данным «Ардент», в России насчитывается около 28 тыс. коммерческих стоматологических клиник, из них около 3,3 тыс. действует в Москве, более 1 тыс.— в Санкт-Петербурге.

По подсчетам GxP News, объем рынка стоматологических услуг по итогам 2020 года составил около 300 млрд руб.

Опрошенные “Ъ” представители стоматологических клиник утверждают, что необходимости в ужесточении требований к оказанию стоматологической помощи не было: оно только создало дополнительную нагрузку из-за увеличившегося документооборота и затрат на покупку дополнительного оборудования. Так, минимальная стоимость радиовизиографа составляет около 200 тыс. руб., а ортопантомографа — «несколько тысяч долларов», поясняет госпожа Анисимова. По ее словам, до обязательного требования клиникам иметь в штате рентген-лаборанта стоматологи сами интерпретировали результаты исследований. «В рамках додипломного образования стоматологи проходят модуль "Рентгенология", в постдипломном периоде слушают лекции и посещают семинары на заявленную тему»,— добавляет эксперт.

По словам Натальи Анисимовой, есть другая, гораздо более полезная законодательная инициатива об обязательном оборудовании стоматологических кабинетов дефибрилляторами — средствами для сердечно-легочной реанимации. «Врачи-стоматологи несколько раз за практику сталкиваются с неотложными состояниями у пациентов, например, при наличии у них недиагностированной неконтролируемой гипертензии»,— добавляет она. Поэтому, считает госпожа Анисимова, наличие рентген-лаборанта менее полезно, чем обязательное наличие в каждом стоматологическом центре дефибриллятора.

Александр Осипов