С первым лицом фейки плохи

В правительстве обеспокоены распространением в интернете мошеннических схем с использованием «первых лиц государства». МВД и Роскомнадзору поручено к концу февраля проработать способы борьбы с такими интернет-ресурсами, а Минцифры — к середине марта рассмотреть подготовку законодательных инициатив в этой сфере. Рост объемов такого мошенничества спровоцировали объявления о социальных выплатах семьям с детьми в период пандемии. Привлечь к ответственности их администраторов будет сложно, поскольку сайты зачастую управляются из-за границы, полагают эксперты.

МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до 25 февраля должны разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от имени РФ, и вовлеченных в эти схемы банков, следует из поручения вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко от 22 января (есть у “Ъ”).

Минцифры и Аналитический центр при правительстве РФ (АЦ) должны до 15 марта подготовить план мероприятий по итогам этих предложений, включая возможную разработку нормативных актов. Представитель аппарата Дмитрия Чернышенко подтвердила, что поручение дано. Работа по его исполнению уже ведется, заверили в Минцифры и Роскомнадзоре.

Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства, поясняется в исследовании АЦ (есть у “Ъ”), направленном в аппарат вице-премьера 15 января. При переходе по ссылке из такой рекламы пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств.

О волне регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий семьям с детьми “Ъ” сообщал 14 мая 2020 года. С апреля по июнь 2020 года Генпрокуратура сообщала о 82,5 тыс. случаев мошенничества, из которых 71% совершен по телефону или через интернет.

В целом за последние два года аналитики Infosecurity a Softline Company выявили более 6 тыс. ресурсов, эксплуатирующих тему социальных выплат, рассказал руководитель блока специальных сервисов компании Сергей Трухачев.

Платежные сервисы мошенников обслуживают ВТБ, Минбанк, Челябинвестбанк, Ак Барс банк и «Открытие», утверждают в АЦ. В этих банках настаивают, что уже борются с подобными мошенниками. Этим круглосуточно занимается служба мониторинга Минбанка, в результате чего удается существенно снизить число мошеннических операций, уверяют в его пресс-службе. В ВТБ и банке «Открытие» также заверили, что все платежи находятся под постоянным контролем. «Кроме того, регулярно обновляются технические средства и алгоритмы, препятствующие использованию сервиса мошенниками»,— отметили в «Открытии». Ак Барс банку неизвестны факты использования его сервисов мошенниками, сообщили там.

В Google, который АЦ фактически называет распространителем рекламы мошенников, также утверждают, что стараются немедленно реагировать на случаи неприемлемых или вредоносных рекламных объявлений. Пользователь, заметивший мошенническую рекламу, может пожаловаться на нее, напоминают там. В 2019 году Google заблокировал 2,7 млрд «плохих» рекламных объявлений и приостановил работу примерно 1 млрд аккаунтов нарушителей. Мошенническая реклама остается проблемой, признают в Google, но заверяют, что продолжат борьбу с ней.

Борьбу с мошенническими сайтами ограничивает тот факт, что сейчас ограничение доступа к ним возможно только по решению суда, напомнили “Ъ” в Роскомнадзоре. Развитие технологий приводит к появлению все новых видов мошенничества, растут число пострадавших и размер ущерба, поэтому нужна более эффективная система координации действий органов власти, считают в ведомстве.

В Госдуме тоже планируют проработать введение нового регулирования для борьбы с мошенническими сайтами, сообщал “Ъ” 19 января. Среди потенциальных методов рассматривается, например, требование к маркировке потенциально опасных ресурсов в браузерах.

Но регуляторные механизмы, которые позволяют Роскомнадзору бороться с мошенничеством в интернете, уже есть, к тому же сами поисковики активно блокируют фейковую рекламу, отмечает руководитель направления информационной безопасности IT-компании «Крок» Андрей Заикин. По его мнению, новые законодательные меры в этой сфере вряд ли будут эффективны, потому что мошеннические сайты, как правило, управляются из-за границы, что затрудняет привлечение их администраторов к ответственности по российским законам.

Юлия Степанова, Ольга Шуренкова