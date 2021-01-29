Гендиректором «РусГидро» назначен председатель правления компании

Совет директоров «РусГидро» утвердил Виктора Хмарина на должность председателя правления--гендиректора компании. Контракт заключен на пять лет, сообщает пресс-служба «РусГидро».

Виктор Хмарин занимал должность исполняющего обязанности председателя правления «РусГидро» с 11 ноября 2020 года. Бывший глава компании Николай Шульгинов занял пост министра энергетики России вместо Александра Новака, перешедшего из министерства в правительство. Источники “Ъ” в ноябре 2020 года утверждали, что впоследствии он и возглавит компанию.

Виктор Хмарин пришел на работу в «РусГидро» в 2015 году, заняв пост заместителя генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. С 2019 года вошел в правление, с сентября 2020 года назначен первым замом, в его полномочия входило ведение стратегических сделок, международной деятельности, работа с потенциальными инвесторами.

Подробнее — в материале “Ъ” «Новым главой "РусГидро" станет Виктор Хмарин».