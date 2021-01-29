Потребление всего не того В конце 2020 года население предпочитало создавать спрос на валюту и депозиты

Росстат оценил падение реальных располагаемых доходов населения в 2020 году в 3,5% в годовом выражении — на фоне снижения потребительских расходов на 7,3%. К концу года на фоне роста инфляции и ухудшения динамики зарплат, частного кредитования, спроса на товары длительного пользования граждане РФ инвестировали в валюту и увеличивали сбережения. По данным ЦБ, эти тенденции никуда не ушли и в январе.

По первой оценке Росстата (.xlsx), реальные располагаемые доходы населения в 2020 году снизились на 3,5% (Минэкономики ожидало их спада на 3%), в январе—сентябре спад оценивался в 4,3%. С учетом сезонности после провала во втором квартале и восстановления в третьем и четвертом кварталах реальные располагаемые доходы вернулись к среднеквартальным значениям 2017 года, а уровень бедности по итогам января—сентября 2020 года вырос на 13,3%, безработицы по итогам года — на 24,4% в годовом выражении (см. текст на этой же странице).

Улучшению внутригодовой динамики доходов в 2020 году послужило снижение оценки роста реальных располагаемых доходов в 2019 году на 0,1 процентных пункта и ее пересмотр по кварталам.

«Непонятно, из чего исходили в Росстате, когда меняли внутригодовую динамику в 2019 году, но тренд к росту доходов к концу 2020 года появился. Может, в этом есть политический подтекст»,— не исключает Игорь Поляков из ЦМАКП.

Александр Исаков из «ВТБ Капитала» отмечает: число официально безработных к концу года снижалось в разы медленнее, чем число получающих пособия, это также негативно отразилось на динамике доходов.

Впрочем, к концу года темпы роста реальных зарплат из-за ускорения инфляции резко замедлились, оказавшись в ноябре на уровне 0,2% после 0,5% в октябре. По оценкам ЦМАКП, с учетом сезонности в октябре—ноябре 2020 года реальные зарплаты снижались на 1% — при росте доходов на 1,2%. Такую разницу в динамике доходов и зарплат в конце года господин Поляков называет странной, традиционно (и особенно во втором и третьем кварталах 2020 года) именно динамика зарплат определяла динамику доходов на фоне уменьшения долей других их составляющих. Даниил Наметкин из ЦСР отмечает, что замедление падения реальных располагаемых доходов в четвертом квартале (до минус 1,7% в годовом выражении) могло быть связано с новыми соцвыплатами (5 тыс. руб. на ребенка) и реализацией отложенного спроса в ряде отраслей (в частности, туризме), что улучшило динамику доходов от предпринимательской деятельности. Вместе с тем к концу года динамика потребления граждан снова стала ухудшаться (см. график), в первую очередь за счет товаров длительного пользования. В годовом же выражении объем:

оборота розницы в 2020 году снизился на 4,1%,

потребления платных услуг — просел на 17,3%,

а общепита — снизился на 20,7%.

По оценке ЦМАКП, общий уровень потребления граждан снизился в 2020 году на 7,3%.

Такой разрыв темпов снижения доходов и расходов населения объясняется ростом склонности к сбережениям в конце года. По данным ЦБ, в декабре граждане даже не брали традиционных кредитов на фоне заметного роста покупок наличной иностранной валюты (см. “Ъ” от 28 января) и вкладов в банках — что обусловлено «в значительной степени бюджетными расходами», отмечают аналитики регулятора. В то же время розничные продажи в январе 2021 года были низкими. В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, рост финансовых потоков к среднему в предыдущем квартале замедлился до 0,8% с 5,3% неделей ранее (11–15 января). Основная причина — «снижение объема входящих платежей в отрасли операций с недвижимым имуществом», отмечается в свежем мониторинге финансовых потоков ЦБ.

Алексей Шаповалов