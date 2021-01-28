Больным найдется приложение В регионах запустят сервис для записи к врачу и консультаций

Государство планирует запустить в регионах сервис для удаленной записи к врачу и консультаций «Мое здоровье». На разработку мобильного приложения для него, за которую отвечает «Ростелеком», потратят 101 млн руб. Дополнительных средств потребует оцифровка сотен тысяч медицинских карт и документов, на которую может уйти до нескольких лет, предупреждают эксперты.

Минздрав и Минцифры готовят к запуску в тестовом режиме в нескольких регионах мобильное приложение «Мое здоровье», аналогичный сервис также будет работать в веб-версии на портале госуслуг, рассказали “Ъ” в этих министерствах. Первоначально приложение будет доступно для жителей Белгородской и Московской областей и Башкортостана. Тендер на разработку приложения на 101 млн руб. 8 декабря 2020 года выиграл «Ростелеком», обнаружил “Ъ” на портале госзакупок. По техническому заданию оператор должен разработать приложение до 29 апреля. Предполагается, что в нем за три года зарегистрируются 80 млн человек.

Сервис «Мое здоровье» позволит дистанционно записаться на прием к врачу, получить доступ к электронной медицинской карте и справкам, пояснили в Минцифры. Также пользователи смогут вызвать врача на дом и вести дневник самонаблюдения.

Позже планируется включить туда сервисы для записи на профилактические осмотры и диспансеризацию, дистанционные консультации с врачами, а также возможность прикрепиться к поликлинике.

Авторизоваться в приложении можно будет через госуслуги.

В Москве, например, уже есть приложение для дистанционной записи к врачу — «ЕМИАС Инфо», разработку которого курирует мэрия. По данным Google Play, приложение скачано более 1 млн раз.

Тестирование проекта «Мое здоровье» в пилотных регионах может занять до двух лет, считает основатель сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков. Цифровизация медицины за пределами Москвы, по его словам, уже идет: во многих регионах городские поликлиники не используют бумажные карты и хранят данные пациентов в цифровом виде. «Если раньше регионы развивали собственные медицинские системы, то теперь все они будут унифицированы, интегрированы в одну систему и подключены к госуслугам»,— добавляет он.

Для полноценного запуска такой системы потребуется оснастить все медицинские организации автоматическими рабочими местами и обеспечить медработников сертификатами электронной подписи, отметил заместитель гендиректора Национального центра информатизации (входит в «Ростех», внедряет единую государственную систему в сфере здравоохранения) Георгий Черный.

Основные сложности, по его мнению, могут возникнуть с оцифровкой рукописных документов и медицинских карт.

Наиболее трудоемкой будет работа с неструктурированными документами: журналами, врачебными заключениями, извещениями и другими, уверен гендиректор «ABBYY Россия» Дмитрий Шукшин. Только одна медицинская организация, по его оценке, может создавать сотни тысяч таких документов в год, а на их обработку может уходить от нескольких месяцев до нескольких лет.

На оцифровку только медкарт в регионах может потребоваться до полутора месяцев, а стоимость обработки одной карты будет варьироваться от 15 до 30 руб., считает президент компании «Биорг» Георгий Зуев. Более сложная оцифровка результатов обследований, например рентгена, с распознаванием анамнеза и истории болезни, по его оценке, потребует сотен, а в отдельных случаях и тысяч рублей за карту.

Никита Королев