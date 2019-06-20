Прямая линия Путина. Главное

«Вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент времени: уровень жизни, уровень доходов, здравоохранения, работа с отходами, с мусором».

Семьи, где доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов (порядка 45 тыс.руб.), с 1 января 2020 будут получать в среднем 10–11 тыс. руб. на ребенка.

«Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться».

Три основные проблемы здравоохранения в России: доступность первичного звена, дефицит кадров и лекарственное обеспечение.

Мусорная реформа должна быть решена оперативно, «это не тот случай, когда люди должны ждать 20 лет». «Несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема — мусор, но я тоже за этим буду поглядывать».

Нацпроекты призваны «обеспечить толчок, прорыв». Прежде всего проблема в необходимости повышать производительность труда. Результаты россияне смогут почувствовать уже в 2019 году.

Авиакеросин и битум войдут в систему субсидирования через демпфирующий акциз наравне с бензином и дизелем.

Владимир Путин заявил, что чувствует личную ответственность за громкие коррупционные дела.

Смягчать «антинаркотическую» ст. 228 УК РФ не нужно. «Никакой либерализации здесь быть не может. Потому что угроза для нашей нации и народа очень велика». Стоит тщательнее следить за правоохранительными органами: «Чтобы не было таких случаев, как с журналистом (Иваном Голуновым.— “Ъ” ), которого чуть в тюрьму не посадили».

), которого чуть в тюрьму не посадили». Под статью о преступном сообществе по экономическим преступлениям можно подвести совет директоров любой компании, где кто-то из его членов нарушил закон. К бизнесменам нужно чаще применять залог, домашний арест и подписку о невыезде.

География возможного выезда сотрудников МВД за границу будет расширена, но ограничения останутся.

Понижать зарплаты чиновникам и главам госкомпаний нельзя, иначе «все разбегутся по частным конторам или за границу уедут».

Отношение Запада к России вряд ли кардинально изменится в будущем. «Мы ни с кем не ругалась». Диалог с США затрудняет начало избирательной кампании 2020 года.

За время «рестрикций Запада» с 2014 года Россия недополучила $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд. Объем программы импортозамещения в РФ составил 667 млрд руб.

Вопрос об объединении РФ и Белоруссии в одно государство сейчас не стоит.

Для урегулирования конфликта в Донбассе нужна политическая воля украинского руководства. «Помню его (Владимира Зеленского.— “Ъ”) выступления на КВН в Москве. Все это было талантливо и смешно, а сейчас не смешно».

Владимиру Путину не надоело быть президентом, бывает стыдно, как и любому нормальному человеку, и он «хоть и во дворе рос, но все-таки в ленинградском дворе, питерском».

“Ъ” вел онлайн-трансляцию 17-й прямой линии, которая шла 4 часа 16 минут. Полный текст на сайте Кремля