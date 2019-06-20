Прямая линия Путина. Главное

- «Вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент времени: уровень жизни, уровень доходов, здравоохранения, работа с отходами, с мусором».
- Семьи, где доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов (порядка 45 тыс.руб.), с 1 января 2020 будут получать в среднем 10–11 тыс. руб. на ребенка.
- «Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться».
- Три основные проблемы здравоохранения в России: доступность первичного звена, дефицит кадров и лекарственное обеспечение.
- Мусорная реформа должна быть решена оперативно, «это не тот случай, когда люди должны ждать 20 лет». «Несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема — мусор, но я тоже за этим буду поглядывать».
- Нацпроекты призваны «обеспечить толчок, прорыв». Прежде всего проблема в необходимости повышать производительность труда. Результаты россияне смогут почувствовать уже в 2019 году.
- Авиакеросин и битум войдут в систему субсидирования через демпфирующий акциз наравне с бензином и дизелем.
- Владимир Путин заявил, что чувствует личную ответственность за громкие коррупционные дела.
- Смягчать «антинаркотическую» ст. 228 УК РФ не нужно. «Никакой либерализации здесь быть не может. Потому что угроза для нашей нации и народа очень велика». Стоит тщательнее следить за правоохранительными органами: «Чтобы не было таких случаев, как с журналистом (Иваном Голуновым.— “Ъ”), которого чуть в тюрьму не посадили».
- Под статью о преступном сообществе по экономическим преступлениям можно подвести совет директоров любой компании, где кто-то из его членов нарушил закон. К бизнесменам нужно чаще применять залог, домашний арест и подписку о невыезде.
- География возможного выезда сотрудников МВД за границу будет расширена, но ограничения останутся.
- Понижать зарплаты чиновникам и главам госкомпаний нельзя, иначе «все разбегутся по частным конторам или за границу уедут».
- Отношение Запада к России вряд ли кардинально изменится в будущем. «Мы ни с кем не ругалась». Диалог с США затрудняет начало избирательной кампании 2020 года.
- За время «рестрикций Запада» с 2014 года Россия недополучила $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд. Объем программы импортозамещения в РФ составил 667 млрд руб.
- Вопрос об объединении РФ и Белоруссии в одно государство сейчас не стоит.
- Для урегулирования конфликта в Донбассе нужна политическая воля украинского руководства. «Помню его (Владимира Зеленского.— “Ъ”) выступления на КВН в Москве. Все это было талантливо и смешно, а сейчас не смешно».
Владимиру Путину не надоело быть президентом, бывает стыдно, как и любому нормальному человеку, и он «хоть и во дворе рос, но все-таки в ленинградском дворе, питерском».
“Ъ” вел онлайн-трансляцию 17-й прямой линии, которая шла 4 часа 16 минут. Полный текст на сайте Кремля