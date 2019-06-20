О чем сказал Владимир Путин на прямой линии-2019

Корреспондент отдела потребительского рынка “Ъ” Мария Котова:

По мнению большинства участников фармацевтического рынка, в том числе дистрибуторов, участвующих в поставке лекарств в регионы, проблема с поставками льготных препаратов исходит из правил формирования начальной (максимальной) цены контракта. Так, они не предусматривают стоимость логистики.

Кроме того, с января 2019 года Минздрав ввел новую методику определения цены контракта, к которой добавилась система референты цен на лекарства. В результате производителям, а следовательно, и дистрибуторам невыгодно участвовать в тендерах. Причем срываются не только региональные, но и федеральные аукционы. Так, в 2019 году Минздрав дважды объявлял тендеры на поставку одного из самых популярных лекарств против ВИЧ — ламивудина, однако оба раза желающих принять участие не находилось. Ранее сообщалось, что, в частности, по итогам прошлого года сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, где, по данным ОНФ, не состоялось 1,15 тыс. аукционов из-за того, что не было подано ни одной заявки, в Хабаровском крае — 576 аукционов, в Хакасии — 432 торгов.

Корреспондент отдела общества “Ъ” Валерия Мишина:

Незадолго до прямой линии президента, в ночь на понедельник, Минздрав обнародовал результаты проверок Росздравнадзора по нарушению прав граждан на льготное лекарственное обеспечение. Проблемы были выявлены примерно в 30 регионах, как и попыталась сказать министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, когда президент РФ предоставил ей слово в эфире. В числе проблем, которые подтвердил Росздравнадзор, несвоевременное лекарственное обеспечение по выписанным льготным рецептам, отсутствие контроля в регионах за определением потребности в лекарствах и использованием закупленных препаратов.

При этом одной из главных причин нехватки льготных лекарств в этом году назывались сорвавшиеся аукционы, объявленные региональными властями. Так, в Ярославской области из-за несостоявшихся аукционов пациенты не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а в Саратовской области жаловались на нехватку сахароснижающих препаратов. Власти Саратовской области считают причиной срыва аукционов изначально заявленные низкие цены на закупки, которые невыгодны поставщикам, но при этом в регионе отрицают отсутствие контроля за количеством препаратов на складах. Чиновники говорят, что проводили распределение инсулиновых препаратов в течение нескольких месяцев «вручную», чтобы контролировать его наличие. Пациенты получали инсулин лишь на неделю, а не на два-три месяца.