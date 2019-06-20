О чем сказал Владимир Путин на прямой линии-2019

Руководитель отдела бизнеса “Ъ” Юрий Барсуков:
Владимир Путин заявил, что снижение доходов граждан вызвано в том числе падением цен на нефть, газ и удобрения. Не вполне ясно, какой период времени имел в виду президент, но по крайней мере в прошлом году ситуация была обратной. Средняя цена нефти Urals в 2018 году выросла на 32%, до $70 за баррель. Средняя экспортная цена газа (при поставках «Газпрома» в дальнее зарубежье) в 2018 году выросла на 23%, до $246 за 1 тыс. кубометров.
Средняя экспортная цена на калий (по данным «Уралкалия») выросла в 2018 году на 22%, до $212 за тонну (на условиях FCA). Цены на азотные удобрения в 2018 году также росли. Так, по данным «Еврохима», цена на карбамид (FOB Южный) выросла на 14%, до $251 за тонну. Цена фосфатных удобрений (FOB Балтика) увеличилась на 18%, до $413 за тонну.
Корреспондент отдела финансов “Ъ” Илья Усов:
В обзоре банковского сектора, опубликованном в среду ЦБ, говорится, что в мае 2019 года объем кредитов физическим лицам банками в номинальном выражении вырос на 1,6%, до 16,1 трлн руб. В апреле увеличение объемов кредитов гражданам составило 2%, а в марте — 1,7%. Всего же российские банки за январь—май 2019 года нарастили розничное кредитование в номинальном выражении на 8,1%.
В ходе ПМЭФ-2019 состоялся спор между министром экономического развития Максимом Орешкиным и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Господин Орешкин говорил, что перекос в сегменте потребительского кредитования населения несет риски для экономики России, и, по его словам, если ничего не предпринимать, страна может к 2021 году войти в рецессию. Госпожа Набиуллина не согласилась с этим тезисом. «Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить... Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски “пузыря”»,— подчеркнула она (цитата по «Интерфаксу»).
Корреспондент отдела потребительского рынка “Ъ” Мария Котова:
По мнению большинства участников фармацевтического рынка, в том числе дистрибуторов, участвующих в поставке лекарств в регионы, проблема с поставками льготных препаратов исходит из правил формирования начальной (максимальной) цены контракта. Так, они не предусматривают стоимость логистики.
Кроме того, с января 2019 года Минздрав ввел новую методику определения цены контракта, к которой добавилась система референты цен на лекарства. В результате производителям, а следовательно, и дистрибуторам невыгодно участвовать в тендерах. Причем срываются не только региональные, но и федеральные аукционы. Так, в 2019 году Минздрав дважды объявлял тендеры на поставку одного из самых популярных лекарств против ВИЧ — ламивудина, однако оба раза желающих принять участие не находилось. Ранее сообщалось, что, в частности, по итогам прошлого года сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, где, по данным ОНФ, не состоялось 1,15 тыс. аукционов из-за того, что не было подано ни одной заявки, в Хабаровском крае — 576 аукционов, в Хакасии — 432 торгов.
Корреспондент отдела общества “Ъ” Валерия Мишина:
Незадолго до прямой линии президента, в ночь на понедельник, Минздрав обнародовал результаты проверок Росздравнадзора по нарушению прав граждан на льготное лекарственное обеспечение. Проблемы были выявлены примерно в 30 регионах, как и попыталась сказать министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, когда президент РФ предоставил ей слово в эфире. В числе проблем, которые подтвердил Росздравнадзор, несвоевременное лекарственное обеспечение по выписанным льготным рецептам, отсутствие контроля в регионах за определением потребности в лекарствах и использованием закупленных препаратов.
При этом одной из главных причин нехватки льготных лекарств в этом году назывались сорвавшиеся аукционы, объявленные региональными властями. Так, в Ярославской области из-за несостоявшихся аукционов пациенты не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а в Саратовской области жаловались на нехватку сахароснижающих препаратов. Власти Саратовской области считают причиной срыва аукционов изначально заявленные низкие цены на закупки, которые невыгодны поставщикам, но при этом в регионе отрицают отсутствие контроля за количеством препаратов на складах. Чиновники говорят, что проводили распределение инсулиновых препаратов в течение нескольких месяцев «вручную», чтобы контролировать его наличие. Пациенты получали инсулин лишь на неделю, а не на два-три месяца.
Корреспондент отдела общества “Ъ” Анна Васильева:
С 1 января большинство российских регионов перешло на новую систему обращения с отходами, согласно которой основную часть работы выполняют региональные операторы. Впрочем, жители регионов жалуются, что «на бумаге» все работает, а на деле ничего не изменилось либо стало только хуже, а вся «реформа» заключается только в увеличении тарифа за вывоз отходов.
По мнению экспертов, ситуация с отходами в стране критическая. Например, в Генпрокуратуре отмечают, что у государства не имеется полных сведений о классе опасности, состоянии, потребности в переработке отходов в ряде регионов. Кроме того, прокуроры отмечают «катастрофическую исчерпаемость» действующих мусорных полигонов. Эксперты отмечают, что из-за недостатка мощностей для размещения мусора и отсутствия новых объектов в некоторых российских субъектах скоро может наступить «мусорный коллапс». В Росприроднадзоре признают, что в некоторых регионах полигонов недостаточно, поэтому в них приходится использовать площадки временного накопления.
Заместитель шеф-редактора “Ъ” Дмитрий Бутрин:
Переход к адресной социальной политике требует от правительства или очень существенного увеличения налогового перераспределения (в случае безадресной соцполитики), или создания системы сбора данных о доходах и имуществе домохозяйств, также довольно дорогостоящей и вряд ли возможной до 2022–2024 годов.
Решение распространять практику выплаты пособий семьям с доходами по два минимума — в значительной степени временное решение, и поэтому правительство так долго решало вопрос о «пороге отсечения» доходов, при котором на ребенка в семье выплачивается «прожиточный минимум ребенка» — разница между полутора и двумя минимумами на деле очень велика, и порог определяется произвольно. При этом система сбора информации о доходах семей — палка о двух концах, поскольку уточнение данных о реальных доходах может вызвать социальное недовольство.
Корреспондент отдела финансов “Ъ” Илья Усов:
С прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует программа льготной ипотеки со ставкой для них в размере 6%, а все, что выше, субсидируется государством. В конце февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что такой льготой воспользовались всего 4,5 тыс. семей, и поручил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита.
Корреспондент отдела общества “Ъ” Анастасия Курилова:
Еще с советских времен пожарная охрана в России разделена на два вида: военизированная, сотрудники которой носят погоны, и профессиональная — работники МЧС без погон. И те и другие — профессиональные борцы с огнем, несут круглосуточное боевое дежурство. Приблизительное соотношение сегодня работников и сотрудников — 60% и 40%. Однако зарплата сотрудника в погонах приблизительно на 50% была выше зарплаты работника. В 2013 году министр МЧС Владимир Пучков подписал приказ о порядке обеспечения денежным довольствием сотрудников Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы. Однако повышение коснулось только сотрудников в погонах. Работники продолжали жаловаться на низкие оклады.
Корреспондент потребительского рынка “Ъ” Анатолий Костырев:
Если не считать зерно, сырую рыбу и растительное масло, ключевые статьи экспорта пищевых продуктов из РФ, российское продовольствие находится в довольно стесненных условиях на иностранных рынках. Объем экспорта мяса птицы, к примеру, в арабские страны незначителен и не превышает десятков тысяч тонн. При этом надо учитывать, что мировой рынок того же мяса птицы прочно держит Бразилия, есть главные страны-поставщики и для других продуктов. Процесс же получения разрешений на экспорт российского продовольствия в новые страны идет крайне медленно. К примеру, потенциально основной импортер российского мяса Китай пока разрешил только ввоз птицеводческой продукции 23 предприятиям. «Сегодня объемы поставок российской животноводческой продукции на китайский рынок не соответствуют потенциалу торговых отношений двух стран»,— признают в Минсельхозе РФ. Так, российская сторона с 2016 года обращается к властям Китая с запросами о снятии с РФ ограничений на поставки свинины, введенные из-за АЧС, и результатов пока нет.
Осложнить планы по наращиванию экспорта продуктов до $45 млрд к 2024 году может и фундаментальная зависимость российского АПК от импортных технологий — оборудования, сырья, агрохимии, средств защиты растений и прочего, из-за чего во многом российская продукция все еще проигрывает мировым конкурентам.
Обозреватель отдела внешней политики “Ъ” Михаил Коростиков:
Владимир Путин послал «весточку» своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, с которым с начала года встретился уже четырежды. Он напомнил об атаке на Huawei, китайскую телекоммуникационную компанию, ставшую жертвой торговой войны США и Китая. Вашингтон недавно внес ее в черный список, а ведь компания на четверть зависела от поставок американских комплектующих, особенно процессоров.
В результате ее основатель Жэнь Чжэнфэй сообщил, что прогноз по росту выручки пришлось снизить на $30 млрд. В США считают, что Huawei занимается воровством и шпионажем, в Китае — что это жемчужина китайской инженерной мысли. Сделав подобное заявление, Владимир Путин подчеркнул важность импортозамещения, базирующегося именно на собственных разработках, ведь если покупать компоненты за рубежом, то можно попасть в такую же ситуацию, как Huawei.
Заместитель шеф-редактора “Ъ” Дмитрий Бутрин:
Реакция Владимира Путина на попытки разговора о либерализации наркополитики в России — демонстративно и предельно сверхжесткая. Видимо, это объясняется форматом мероприятия: огромная распространенность социальных фобий, очевидно, рассматривается президентской властью де-факто бесплатным политическим ресурсом, который предельно соблазнительно использовать. Возможно, неготовность к содержательному обсуждению наркополитики связана с относительно низкой распространенностью употребления наркотических веществ в России в сравнении с ЕС при большой мифологизированности темы. «Дело Ивана Голунова» в этой связи явно рассматривается как проблема, прямо не связанная со ст. 228 УК.
Корреспондент отдела общества “Ъ” Анастасия Курилова:
Назначение предпринимателям залога вместо ареста — постоянная тема в речи уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Формально в УПК есть запрет на арест бизнесменов, но суды отказываются распространять его на подозреваемых в мошенничестве, причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В мае текущего года господин Титов встретился с Владимиром Путиным и снова поднял эту тему, предложив через постановление пленума Верховного суда РФ разъяснить, как применять залог в качестве меры пресечения. Президент тогда отметил, что важна сумма залога, и стоит ее высчитывать из размеров предполагаемого ущерба. Напомним, сейчас под арестом находится экс-министр федерального развития Михаил Абызов, за которого предлагали залог в 1 млрд руб. Ему вменяется в вину создание преступного сообщества и похищение у сибирских энергетиков 4 млрд руб.
Руководитель отдела бизнеса “Ъ” Юрий Барсуков:
Владимир Путин предложил правительству внести авиакеросин и битум в список нефтепродуктов, на которые будет распространен демпфирующий акциз — субсидия, которая выплачивается нефтекомпаниям для частичной компенсации разницы между внутренними и экспортными ценами. Именно с отсутствием демпфера на авиакеросин Владимир Путин связал рост цены на это топливо в прошлом году. Действительно, в прошлом году биржевые цены на авиакеросин на бирже выросли в первой половине года на 26% (наибольший рост), однако в целом по году рост составил около 7% (по данным Refinitiv).
Планы введения демпфера на авиакеросин и битум фактически обращают вспять идею налогового маневра, которая предполагала, что налоговая нагрузка на переработку нефти вырастет, а нефтяные компании компенсируют это за счет роста цен на свои продукты. Теперь получается, что правительство изымает дополнительные средства с нефтекомпаний за счет налога на добычу и частично отдает их обратно в виде субсидий для НПЗ.
Международный обозреватель “Ъ” Максим Юсин:
Отвечая на вопрос о «шагах навстречу» новым украинским властям, Путин дал понять, при каких условиях такие шаги возможны. Прежде всего необходимо «встречное движение» со стороны Киева. В упрек президенту Зеленскому и его команде Путин поставил то, что «обстрелы Донбасса усилились» и что блокада непризнанных республик продолжается. Вспомнил президент РФ и о недавнем заявлении Владимира Зеленского на пресс-конференции в Париже с Эмманюэлем Макроном. Украинский лидер сказал тогда, что исключает «переговоры с сепаратистами». Путина такой подход явно не устраивает. Из чего можно делать вывод: Москва будет настаивать на том, чтобы Киев (хотя бы для виду) вел диалог с представителями Донецка и Луганска, а не решал судьбу Донбасса исключительно с Кремлем и со своими западными партнерами.
Международный обозреватель “Ъ” Максим Юсин:
Значительную часть ответа на вопрос об отношениях с США и о возможной встрече в Осаке с Дональдом Трампом Путин посвятил перечислению «массы ограничений», мешающих президенту США наладить отношения с Москвой. Среди них — внутриполитические соображения, начавшаяся избирательная кампания, на которую Трамп «будет вынужден постоянно оглядываться», а также антироссийский настрой «части американского истеблишмента», которая настроена на противостояние с РФ. О том, состоится ли в Осаке российско-американский саммит, Путин говорил крайне осторожно: «Если американская сторона проявит к этому интерес, мы готовы». Похоже, в Кремле извлекли уроки из прошлогоднего неприятного опыта, когда в рамках саммита «двадцатки» в Буэнос-Айресе объявленная встреча Трампа с Путиным так и не состоялась. После инцидента в Керченском проливе Вашингтон в последний момент отменил ее.
Заместитель руководителя отдела внешней политики “Ъ” Елена Черненко:
Владимир Путин сказал, что Россия несколько раз предлагала США договориться о правилах поведения в киберпространстве, и посетовал, что из этого ничего не вышло. Не совсем ясно, что он именно имел в виду. Между Москвой и Вашингтоном с 2013 года действует пакет межправсоглашений о предотвращении эскалации киберинцидентов, и российская сторона предлагала расширить сотрудничество в этой сфере.
Кроме того, Москва неоднократно призывала Вашингтон договориться о невмешательстве во внутренние дела друг друга при помощи современных технологий. Власти США действительно пока не заинтересовались ни тем, ни другим предложением. В то же время между Россией и США с начала 2000-х на площадке ООН идут переговоры о выработке универсального свода правил ответственного поведения государств в киберпространстве. Некоторых результатов переговорщикам удалось достичь, однако до принятия юридически обязывающей международной конвенции еще очень и очень далеко.
Обозреватель отдела внешней политики “Ъ” Марианна Беленькая:
О том, что война с Ираном будет катастрофой, понимают не только в России, но и во всем мире. Достаточно острая дискуссия идет об этом и внутри самих США. Однако ситуация может выйти из-под контроля в любой момент, если в результате инцидентов на Ближнем Востоке пострадают граждане других стран. Пока все стороны играют с огнем, демонстрируют «бицепсы», но никто не знает, что делать с Ираном, особенно после выхода США из «ядерной сделки». Ситуация тупиковая, и, с точки зрения России, ответственность за рост напряженности на Ближнем Востоке несут США, а не Иран. Со своей стороны, Вашингтон предпринимал немало попыток перетянуть Москву на свою сторону в иранском вопросе. В том числе обещая поддержку российским планам в Сирии. Однако Россия раз за разом заявляет: она продолжит сотрудничество с Ираном и не будет вести игру у него за спиной — ни по вопросу Сирии, ни по другим вопросам.