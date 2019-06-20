Путин назвал три главные проблемы российского здравоохранения

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

Президент России Владимир Путин заявил, что главные проблемы здравоохранения в стране — это сокращение доступности первичного звена, дефицит кадров и лекарственное обеспечение. «Вот три основные проблемы. Их много вообще, но три я считаю основными»,— сказал господин Путин во время прямой линии.

Глава государства сообщил, что только в семи регионах жизненно важные лекарства закупаются по полному списку, в других субъектах этот перечень уменьшается.

На связь также вышла министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она заявила, что в России продолжается развитие инфраструктуры амбулаторно-поликлинической помощи. Министерство работает с 17 регионами, в которых сокращается число таких организаций.

Корреспондент отдела общества “Ъ” Валерия Мишина: Незадолго до прямой линии президента, в ночь на понедельник, Минздрав обнародовал результаты проверок Росздравнадзора по нарушению прав граждан на льготное лекарственное обеспечение. Проблемы были выявлены примерно в 30 регионах, как и попыталась сказать министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, когда президент РФ предоставил ей слово в эфире. В числе проблем, которые подтвердил Росздравнадзор, несвоевременное лекарственное обеспечение по выписанным льготным рецептам, отсутствие контроля в регионах за определением потребности в лекарствах и использованием закупленных препаратов. При этом одной из главных причин нехватки льготных лекарств в этом году назывались сорвавшиеся аукционы, объявленные региональными властями. Так, в Ярославской области, из-за нессотоявшихся аукционов пациенты не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а в Саратовской области жаловались на нехватку сахароснижающих препаратов. Власти Саратовской области считают причиной срыва аукционов изначально заявленные низкие цены на закупки, которые невыгодны поставщикам, но при этом в регионе отрицают отстутствие контроля за количеством перпапратов на складах. Чиновники говорят, что проводили распределение инсулиновых препаратов в течение нескольких месяцев «вручную», чтобы контролировать его наличие. Пациенты получали инсулин лишь на неделю, а не на 2-3 месяца.

По словам госпожи Скворцовой, в стране увеличился объем обеспечения льготными лекарствами из федерального бюджета — до 156 млрд руб. Однако она добавила, что в некоторых регионах министерство обнаружило нарушения. «Это и смещение сроков закупок, и неправильное проведение закупок, и кроме того, неумение управлять товарными запасами»,— отметила министр.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.