Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

Семьи, где доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов (около 45 тыс.руб.), с 1 января 2020-го будут получать в среднем 10–11 тыс. руб. на ребенка, заявил президент России Владимир Путин. Он назвал ошибкой правительства недостаточное выделение финансирование банкам на реализацию программу льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.

«Если мы с 1 января 2020 года будем уже с нуля до полутора лет выдавать (пособия.— “Ъ”) семьям с доходом два прожиточных минимума, это значит, что у нас в эту меру поддержки попадут 70% семей»,— сказал президент в ходе «Прямой линии». Говоря о льготной ипотеке, он отметил, что проблема возникла из-за отсутствия необходимой работы с банками. «Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур. В чем она заключается? В том, что Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам, для субсидий. Первоначально они решили, что достаточно будет 2%. Этого недостаточно»,— отметил президент.

Заместитель шеф-редактора “Ъ” Дмитрий Бутрин: Переход к адресной социальной политике требует от правительства или очень существенного увеличения налогового перераспределения (в случае безадресной соцполитики), или создания системы сбора данных о доходах и имуществе домохозяйств, также довольно дорогостоящей – и вряд ли возможной до 2022-2024 года. Решение распространять практику выплаты пособий семьям с доходами по два минимума – в значительной степени временное решение, и поэтому правительство так долго решало вопрос о «пороге отсечения» доходов, при котором на ребенка в семье выплачивается «прожиточный минимум ребенка» — разница между полутора и двумя минимумами на деле очень велика, и порог определяется произвольно. При этом система сбора информации о доходах семей — палка о двух концах, поскольку уточнение данных о реальных доходах может вызвать социальное недовольство.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет увеличится с 50 руб. до размера прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания семьи (в среднем по России это около 10 тыс. руб.).

Подробнее о реформе выплаты пособий — в материале “Ъ” «Детские пособия сделают менее обидными».

Подробнее о льготной ипотеке для семей с детьми — в материале “Ъ” «Ипотека для детей».

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.