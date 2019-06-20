Путин заявил, что чувствует личную ответственность за коррупцию

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует личную ответственность за громкие коррупционные дела. «Если бы я не чувствовал (ответственность.— “Ъ”), вы бы ничего не знали»,— заявил он в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о делах экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и экс-сенатора Рауфа Арашукова.

«Иногда лучше в слух не произносить. Не смешно. Реально, когда узнаешь о миллиардах. Нет слов, печатных во всяком случае»,— ответил президент на вопрос о его реакции на коррупционные дела.

Напомним, Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима за взятки и воспрепятствование следствию. В рамках его дела при обысках было изъято 9 млрд руб. Сенатора Рауфа и его отца Рауля Арашуковых задержали 30 января. Рауля Арашукова следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд руб. у «Газпрома». Его сына обвиняют в двух убийствах, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе.

Подробнее — в материале “Ъ” «13 лет по скидочной карте».

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.